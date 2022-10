Meinung: Florida sagte ihnen, sie könnten wählen. DeSantis ließ sie dafür verhaften

Anmerkung der Redaktion: Van Jones ist ein CNN-Moderator und politischer Kommentator und der Gründer von Dream.org. Janos Marton, ein Organisator und Anwalt für Bürgerrechte, ist der nationale Direktor von Dream.org. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind die der Autoren. Sehen Sie mehr Meinung bei CNN.





CNN

—



Die festnehmenden Polizisten klangen fast entschuldigend, als sie den Verdächtigen vor seinem Haus in Tampa, Florida festnahmen.

Der inhaftierte Mann, Tony Patterson, wurde auf Bildern einer kürzlich veröffentlichten Bodycam-Aufnahme, die im ganzen Land zu sehen war, mit Handschellen gefesselt und in einem Streifenwagen platziert.

„Warum würdet ihr mich alle wählen lassen, wenn ich nicht wählen könnte?“ Patterson fragt einen Polizisten scheinbar ungläubig.

Verhaftungen wie diese sind der jüngste Akt des politischen Theaters, das von Gouverneur Ron DeSantis inszeniert wurde – und einer, bei dem Beamte des Gesetzes als Requisiten eingesetzt werden, ebenso wie die ahnungslosen Einwohner Floridas, die auf die erschreckendste Weise entdecken, dass die Abstimmung stattgefunden hat verneinte sie.

Es ist alles Teil eines verzweifelten Versuchs, republikanische Behauptungen über Wahlbetrug zu beweisen. Aber während Behauptungen über weit verbreiteten Wahlbetrug in Florida falsch sind, sind die Auswirkungen dieser Verhaftungen auf das Leben dieser Bürger real, tragisch und tiefgreifend.

Im Jahr 2018 stimmten die Floridianer mit überwältigender Mehrheit für eine Änderung der Staatsverfassung und die Wiederherstellung des Stimmrechts für diejenigen mit Verurteilungen, die ihre Zeit bereits abgesessen hatten. Die als Amendment 4 bezeichnete Maßnahme sollte die größte Stimmrechtsausweitung seit dem Stimmrechtsgesetz von 1965 werden.

Der Gedanke hinter der Maßnahme, angeführt von der Florida Rights Restoration Coalition (die auch die Rechtsverteidigung der verhafteten Personen unterstützt), ist, dass der beste Weg, jemanden nach der Inhaftierung erfolgreich zu machen, darin besteht, ihm die Wiedereinreise zu ermöglichen Gesellschaft und nehmen Sie an einer der am meisten geschätzten Aktivitäten der US-Bürgerschaft teil.

Aber kurz nach der Verabschiedung von Floridas Änderungsvorschlag 4 arbeiteten DeSantis und republikanische Abgeordnete der staatlichen Legislative aggressiv daran, den Willen der Wähler zu untergraben. Die gesetzgebende Körperschaft verabschiedete und der Gouverneur unterzeichnete eine Maßnahme, die die Wahl von Floridianern mit ausstehenden Geldstrafen ausschließt, die im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen eines Verbrechens erhoben worden waren.

Der Gesetzentwurf disqualifizierte einige Leute von der Stimmabgabe, nachdem sie ihre Zeit abgesessen hatten – aber der Staat sagte diesen Leuten nichts über ihre Nichtwählbarkeit.

Das neue Gesetz machte es fast unmöglich für Personen mit strafrechtlicher Verurteilung zu wählen und stellte sie hinter ein mühsames bürokratisches Labyrinth. Wieso den? Um eine der stärksten rassistischen Formen der Wählerunterdrückung in den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Laut The Sentencing Project ist einer von 16 schwarzen Erwachsenen im ganzen Land entrechtet. In Florida ist diese Zahl jeder siebte schwarze Erwachsene. Dieser Gesetzentwurf würde dafür sorgen, dass dies so bleibt.

Die Body-Cam-Bilder der Polizei, die Menschen zeigen, die verwirrt und verärgert über ihre Festnahmen sind, wurden Anfang dieser Woche von der Tampa Bay Times veröffentlicht, die sie durch Anfragen nach öffentlichen Aufzeichnungen erhielt.

Zu den Entrechteten gehörte Michelle Stribling, eine 52-jährige schwarze Frau, die glaubte, ihre Rechte seien wiederhergestellt worden, weil ihr eine Wählerregistrierungskarte ausgestellt wurde. Sie hat bei den Wahlen 2020 in Orange County per Briefwahl gewählt und sieht sich nun zwei Straftaten wegen Wahlbeteiligung gegenüber, die mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden.

Leo Grant Jr., ein 55-jähriger Schwarzer, sagte den Beamten, er habe per Post gewählt, nachdem die Wahlverwalter ihm einen Wählerausweis geschickt hatten. Auch er war verwirrt darüber, wie er des Betrugs beschuldigt werden konnte, als die Regierung ihm sagte, er könne wählen.

Stribling und Grant gehörten zu den 20 Personen, die im Rahmen des Vorgehens von DeSantis in Florida festgenommen und wegen Wahlbetrugs angeklagt wurden. Sie sehen sich nun mit neuen Anklagen wegen Straftaten, Geldstrafen von bis zu 5.000 US-Dollar und einer möglichen Rückkehr ins Gefängnis konfrontiert, wenn sie verurteilt werden. (Ein Mann, der unter den 20 Verhafteten war, wurde am Freitag von seiner Anklage abgewiesen, weil der Staatsanwalt nicht zuständig war, sie vorzuführen.) Ihre zweite Chance wird ihnen genommen, nur weil sie an unserer Demokratie teilgenommen haben.

DeSantis kündigte die Verhaftungen auf einer Pressekonferenz im August an, aber sie wurden zu einer landesweiten Nachricht, nachdem das Bodycam-Material veröffentlicht wurde, das die ungläubigen Gesichter und klagenden Stimmen von Floridianern zeigte, denen ihre Freiheit wieder genommen wurde.

„Sie haben kein Stimmrecht“, sagte DeSantis während der Veranstaltung. „Und jetzt müssen sie den Preis dafür bezahlen.“

Es ist klar, dass die Personen, die wegen Wahlbetrugs festgenommen wurden, höchstwahrscheinlich nicht wussten, dass sie nicht wahlberechtigt waren; Die eigene Verwaltung von DeSantis scheint ihre Wählerregistrierungsanträge genehmigt zu haben. Es sei Aufgabe des Staates, sie über das gesetzliche Wahlverbot zu informieren. Stattdessen benutzte der Staat ihren Wunsch, an der Demokratie teilzunehmen, als Vorwand, um sie wieder hinter Gitter zu bringen.

Es ist erwähnenswert, dass diese Fälle drastisch anders behandelt werden als diejenigen in Florida, die in der Vergangenheit ähnlichen Anklagen ausgesetzt waren.

Im Jahr 2021 wurden vier Bewohner von The Villages, einer überwiegend weißen, republikanischen Gemeinde, wegen doppelter Stimmabgabe bei den Wahlen 2020 festgenommen. Sie hatten in Florida und einem anderen Staat gewählt. Zwei der Angeklagten durften sich stellen. Drei akzeptierten vorgerichtliche Interventionsvereinbarungen, die vorschrieben, dass sie Zivildienst leisten und mindestens ein C in einem Staatsbürgerkundekurs verdienen mussten.

Floridas Gouverneur zeigte seine Verzweiflung nach Aufmerksamkeit und sein Verlangen nach Schlagzeilen, aber das ist mehr als eine Wahl, Kampagne oder politische Partei. Die Vereinigten Staaten wurden auf den Prinzipien von Freiheit und Demokratie gegründet. Das Wahlrecht ist einer dieser Grundsätze. Wählen ist ein Eckpfeiler der amerikanischen Werte und geschätzten Lebensweise. Wir träumen von einem Land, in dem die Demokratie für uns alle funktioniert.

Die Festnahmen vormals verurteilter Personen stärken weder unsere Demokratie noch schützen sie unsere Gemeinschaften. Sie sind ein politischer Stunt mit realen Konsequenzen.

Amerika sollte mehr als das Land mit der höchsten Inhaftierungsrate der Welt sein. Unser Land sollte ein Land der zweiten Chance sein. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es Führungskräfte, die ehemalige Inhaftierte als Menschen und nicht als Requisiten betrachten.