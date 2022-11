Meinung: Es ist an der Zeit, dass afrikanische Länder über eine Klimasteuer auf Exporte nachdenken

Anmerkung der Redaktion: Adjoa Adjei-Twum. Sie ist Gründerin und CEO der auf Afrika ausgerichteten und in Großbritannien ansässigen Beratungsfirma Emerging Business Intelligence and Innovation (EBII) Group für globale Investoren, die sich für Afrika und Schwellenländer interessieren.

Die kürzlich abgeschlossene COP27 wurde als „afrikanische COP“ bezeichnet – mit dem Kontinent im Mittelpunkt der globalen Bemühungen zur Bekämpfung der Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels.

Als die Verhandlungen im ägyptischen Ferienort Sharm el-Sheikh auf das Wochenende übergingen, gab es einen bedeutenden Durchbruch bei einem der widersprüchlichsten Elemente – der Schaffung eines Fonds zur Unterstützung der am stärksten von Klimakatastrophen betroffenen Entwicklungsländer.

Hintergrund der COP27 war eine Reihe katastrophaler globaler Wetterereignisse, darunter rekordverdächtige Überschwemmungen in Pakistan und Nigeria, die schlimmsten Dürren seit vier Jahrzehnten am Horn von Afrika sowie schwere europäische Hitzewellen und Wirbelstürme in den USA.

Der Verlust- und Schadensfonds – um für die plötzlichen Auswirkungen des Klimawandels zu zahlen, die nicht durch Abschwächung und Anpassung vermieden werden – war ein großes Hindernis bei den COP-Gesprächen.

Die reichsten und umweltverschmutzendsten Nationen zögerten, einem Abkommen zuzustimmen, weil sie befürchteten, dass es sie wegen kostspieliger Rechtsansprüche wegen Klimakatastrophen in die Falle locken könnte.

Ich begrüße hier Fortschritte, da die afrikanischen Nationen die Hauptlast des Klimawandels tragen. Laut dem UN-Umweltprogramm und der Internationalen Energieagentur (IEA) trägt der Kontinent rund 3 % zu den globalen Treibhausgasemissionen bei.

Schätzungen zufolge wird der Klimawandel den Kontinent zwischen 7 und 15 Milliarden Dollar pro Jahr an verlorener Wirtschaftsleistung oder BIP kosten, was laut der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) bis 2030 auf 50 Milliarden Dollar pro Jahr steigen wird.

Doch meine Freude ist gedämpft – der Teufel steckt wie immer im Detail. Als afrikanischer Diaspora-Unternehmer, dessen Arbeit sich stark auf die Auswirkungen des Klimawandels auf das Risikoprofil afrikanischer Finanzinstitute und Nationen konzentriert, bin ich besorgt über den Mangel an Details darüber, wie der Fonds funktionieren würde, wann er implementiert wird und der Zeitrahmen . Ich fürchte, das könnte Jahre dauern.

Während eines kürzlichen Besuchs in den USA habe ich mit der Kongressabgeordneten der US-Demokraten, Ilhan Omar, über Reparationsgelder gesprochen. Sie sagte, es sei wichtig, dass die USA und andere Länder hohe Investitionen tätigen, die in Form von Reparationen erfolgen könnten.

Sie sprach darüber, wie wichtig es ist, betroffene Gemeinden in Afrika zu konsultieren, um Ausbeutung zu vermeiden, und die Notwendigkeit für Länder wie die USA und China, die Expansion fossiler Brennstoffe zu beenden und bestehende Öl-, Gas- und Kohlequellen auf „faire und gerechte Weise“ auslaufen zu lassen. ”

Anpassung ist Afrikas große Herausforderung – die AFDB schätzt, dass der Kontinent bis 2030 zwischen 1,3 und 1,6 Billionen Dollar benötigt, um sich an den Klimawandel anzupassen.

Das Africa Adaptation Acceleration Program der Bank zielt in Partnerschaft mit dem Global Centre on Adaptation (GCA) darauf ab, Finanzmittel in Höhe von 25 Mrd. USD für Afrika zu mobilisieren, für Projekte wie Wettervorhersage-Apps für Landwirte und dürreresistente Pflanzen.

Es ist jetzt an der Zeit, dass afrikanische Nationen eine Klimaexportsteuer auf Rohstoffe wie Kakao und Kautschuk erheben, um zur Klimaanpassung beizutragen. Aber es fehlt immer noch das Geld, das Afrika braucht.

Bei der Anpassung geht es darum, Widerstandsfähigkeit und Kapazität aufzubauen, und ich glaube, dass sich auch unsere Regierungen, Banken und Unternehmen anpassen müssen.

Ich fordere unsere Regierungen, Institutionen und Unternehmen auf, ihre Bemühungen zu verstärken, grüne Finanzierungen anzuziehen und Afrika widerstandsfähiger zu machen, indem sie die Regierungsführung, die Steuersysteme, die Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern.

Nachhaltigkeit ist keine Unternehmenssteuer, sie ist überlebenswichtig für Unternehmen. Nur Unternehmen, die sich auf die sich verändernde Welt um uns herum konzentrieren – von der Regulierung bis hin zu Verbraucher- und Anlegereinstellungen – werden die Klimakrise überleben.

Unternehmen, die dies ignorieren, müssen mit Bußgeldern, Boykotten und eingeschränktem Zugang zu Finanzmitteln rechnen. Auch die Banken werden darunter leiden. Der Finanzsektor muss also besser vorbereitet und agiler werden.

Diese Botschaft wird noch verstärkt, wenn ich CEOs, Bankmanager und die nigerianische Zentralbank beim 13. Annual Bankers‘ Committee Retreat treffe, das vom Nigerian Bankers Committee nächsten Monat in Lagos organisiert wird. Ziel ist es, die größten Banken des Landes bei der Navigation durch neue internationale Nachhaltigkeitsregeln zu unterstützen.

Investmentfonds müssen zunehmend grünen Taxonomien entsprechen – einem System, das hervorhebt, welche Investitionen nachhaltig sind und welche nicht. Mit anderen Worten, Banken werden Investitionen von Institutionen in G20-Staaten nur dann unterstützen, wenn sie nationalen oder supranationalen Regeln wie der Grünen Taxonomie der Europäischen Union entsprechen.

Dies wird nicht nur dazu beitragen, Greenwashing zu bekämpfen, sondern auch Unternehmen und Investoren helfen, fundiertere grüne Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus fordern die G20-Staaten ihre Banken auf, zu prognostizieren, wie riskant ihre Kredite aufgrund des Klimawandels sind.

Die afrikanischen Nationen müssen robuste Systeme implementieren, um privates Kapital und ausländische Direktinvestitionen in Schlüsselsektoren zu mobilisieren. Die Regierungen müssen sicherstellen, dass sie günstige Rahmenbedingungen für verstärkte grüne Investitionen haben.

Die Regulierungsbehörden müssen ihre Kapazität zur Entwicklung und wirksamen Durchsetzung klimabezogener Vorschriften stärken. Unternehmen, insbesondere Banken, sollten ihre Klimarisikomanagementteams, ihr Fachwissen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Vorbereitung bankfähiger Projekte für die internationale Klimafinanzierung stärken. Dies ist die Grundlage für einen erfolgreichen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

Mit Blick auf die Zukunft gibt es andere Maßnahmen, die wir ergreifen können. Die African Continental Free Trade Area (AfCFTA) – die weltweit größte Freihandelszone und Binnenmarkt mit fast 1,3 Milliarden Menschen – könnte Afrika vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels wie Ernährungsunsicherheit, Konflikten und wirtschaftlicher Verwundbarkeit schützen.

Es könnte zur Entwicklung regionaler und kontinentaler Wertschöpfungsketten, Handelsabkommen zwischen Afrika, Schaffung von Arbeitsplätzen, Sicherheit und Frieden führen. Ein Binnenmarkt könnte ein weniger energieintensives Wirtschaftswachstum fördern und gleichzeitig die Emissionen niedrig halten, beispielsweise durch die Entwicklung regionaler Energiemärkte und Produktionszentren.

Aber wir brauchen eine viel bessere panafrikanische Koordination, wie die Europäische Union, um die AfCFTA zu beschleunigen. Ich fordere unsere Regierungen auf, zusammenzuarbeiten und schnelle und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die vollständige und wirksame Umsetzung der AfCFTA sicherzustellen. Es gibt keine Zeit zu verlieren.

Dies wird bei einigen afrikanischen Regimen nicht beliebt sein, weil sie gezwungen sein werden, transparenter und verantwortlicher mit ihren öffentlichen Finanzen umzugehen.

Die diesjährige COP wurde möglicherweise durch Chaos, Streitereien zwischen reichen und ärmeren Nationen und gebrochene Zusagen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar durch Industrieländer, die die Klimakrise verursacht haben, getrübt.

Viele Beobachter weisen darauf hin, dass das endgültige Abkommen keine Verpflichtungen zum Ausstieg oder zur Reduzierung der Nutzung fossiler Brennstoffe enthielt.

Aber die Vereinbarung zur Schaffung eines gemeinsamen Fonds für die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder ist bedeutsam, und wie UN-Generalsekretär António Guterres warnte, war es nicht an der Zeit, mit dem Finger zu zeigen.

Es ist auch keine Zeit für Schuldzuweisungen. Es ist ein Weckruf für afrikanische Regierungen, Banken, Institutionen und Unternehmen, sich zu vereinen, zu verstärken und sich an eine neue Klimarealität anzupassen.