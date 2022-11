Meinung: Es gibt eine Person, die für den Wahlkampf der Republikaner verantwortlich ist

Anmerkung der Redaktion: Frida Ghitis, (@fridaghitis), ein ehemaliger CNN-Produzent und -Korrespondent, ist Kolumnist für Weltgeschehen. Sie ist eine wöchentliche Meinungsschreiberin für CNN, eine Kolumnistin für die Washington Post und eine Kolumnistin für World Politics Review. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind ihre eigenen. Weitere Meinungen zu CNN anzeigen.





Die Ergebnisse der Zwischenwahlen 2022 wurden noch nicht vollständig ausgezählt und die entscheidende Frage – wer wird den Kongress kontrollieren? – wurde nicht beantwortet. Aber an diesem Tag danach können wir erste Schlüsse ziehen.

Erstens gab es keine rote Welle, geschweige denn einen roten Tsunami. Vorhersagen über einen großen Wahlsieg der Republikaner haben sich nicht bewahrheitet. Es war eine zutiefst enttäuschende Wahl für die GOP. Darüber hinaus war es ein katastrophaler Tag für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der gehofft hatte, ein republikanischer Erdrutsch würde ihn auf einen Gleitpfad zur Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Partei im Jahr 2024 bringen.

Was auch immer wir finden, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, es war ein schöner Tag für die amerikanische Demokratie.

Denn die von Trump und seinen Wahlleugnern angeführte Bewegung schnitt viel schlechter ab als erwartet. Selbst einige der dramatischsten Siege der Republikaner sahen aus wie eine Rüge von Trump und seiner Bande antidemokratischer Aktivisten.

Es sollte eine Beschimpfung von Präsident Joe Biden sein, aber es war Trump, der den Schlag bekam.

In Exit-Umfragen gaben 28 % der Wähler an, dass sie ihre Stimme im Repräsentantenhaus gewählt hätten, „um sich gegen Donald Trump zu stellen“. Und nur 37 % gaben an, zumindest vor dieser Wahl eine positive Meinung über den ehemaligen Präsidenten, den mutmaßlichen GOP-Spitzenkandidaten, zu haben. Das sollte die Partei alarmieren.

Am Wahlabend, Trump sagte einem Interviewer„Ich denke wenn [Republicans] gewinnen, sollte ich die ganze Ehre bekommen. Wenn sie verlieren, sollte ich überhaupt nicht beschuldigt werden.“ Aber die Beweise deuten stark darauf hin, dass er einen Großteil der Schuld verdient.

In den letzten 100 Jahren beträgt der durchschnittliche Mittelgewinn der Oppositionspartei im Repräsentantenhaus 29 Sitze. In diesem Jahr brauchten die Republikaner nur fünf Sitze, ein Ziel, das so erreichbar schien, dass praktisch jeder Meinungsforscher vorhersagte, dass die GOP es leicht schaffen würde, insbesondere angesichts der hohen Inflationsrate und Bidens relativ geringer Zustimmung. Aber die Republikaner haben Mühe, diese niedrige Messlatte zu überwinden.

Sie können es gut tun. Rep. Kevin McCarthy könnte Nancy Pelosi als Sprecherin des Repräsentantenhauses ersetzen, aber selbst wenn die Republikaner das Repräsentantenhaus übernehmen, ist die Leistung der Demokraten kaum weniger als erstaunlich. Biden leitete die beste Leistung der an der Macht befindlichen Partei seit George W. Bush im Jahr 2002, der ersten Wahl nach dem 11. September.

Es stellt sich heraus, dass Biden recht hatte, als er erklärte, dass die Demokratie selbst bei den Midterms auf dem Spiel stand. Das Argument fand Anklang. Trump und die wahlverleugnenden Extremisten, die er unterstützte, halfen Biden und den Demokraten, diesen Fall zu vertreten.

Tatsächlich hat Biden gesagt, er habe sich entschieden, für das Präsidentenamt zu kandidieren, um die US-Demokratie zu retten. Angesichts der Ergebnisse vom Dienstag – auch wenn seine Partei die Kontrolle über den Kongress verliert – kann er sich trösten, dass er beim Erreichen dieses Ziels erhebliche Fortschritte gemacht hat. Diese Wahlen waren ein Sieg für die Demokratie.

Die Herausforderung für die Demokratie ist leider noch nicht vorbei. Viele Wahlverweigerer haben gewonnen. Aber auch diejenigen, die als Sieger hervorgingen, schnitten schlechter ab als die Nicht-Wahlleugner. Mit anderen Worten, indem sie Trumps Lügen über 2020 nachplapperten, verdrängten sie Wähler, die andere Republikaner unterstützt hatten.

Insgesamt war es eine sehr schlechte Nacht für einige der prominentesten, am weitesten abgegrenzten – und von Trump am engsten umarmten – Kandidaten.

In Pennsylvania schlug Generalstaatsanwalt Josh Shapiro Doug Mastriano nieder, der eine aktive Rolle bei dem Versuch spielte, die Wahlen von 2020 zu kippen, und eine Kampagne voller antisemitischer Anspielungen gegen seinen jüdischen Gegner führte. Trumps rechtsextreme wahlverweigernde Verbündete verloren in Michigan, Massachusetts, New Hampshire, Maryland und vielen anderen Wettbewerben.

Und im Kampf um die Kontrolle über den Senat mit hohen Einsätzen könnte Trumps Beteiligung die Kammer wie im Jahr 2020 an die Demokraten übergeben.

Fußballstar Herschel Walker könnte die Stichwahl im Dezember noch gewinnen. Aber jeder, der seinen Wahlkampf gehört oder von seiner Vergangenheit erfahren hat, weiß, dass er niemals hätte zur Wahl gehen dürfen. Trump dachte anscheinend, dass der Ruhm ausreichen würde, genau wie bei ihm. Also unterstützte er auch TV-Star Mehmet Oz für den Sitz in Pennsylvania. Oz verlor gegen John Fetterman, der nach einem Schlaganfall Schwierigkeiten hatte, seine verbalen Fähigkeiten wiederzuerlangen, eine Schlüsselqualifikation für einen politischen Kandidaten.

Die Zurechtweisung von Trump war sogar sichtbar, als die Republikaner gewannen.

Wenn Trump der große Verlierer der Nacht war, war der größte Gewinner sein Hauptrivale für die Nominierung, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der bei einem Erdrutschsieg gewann und von den Anhängern auf seiner Siegesparty mit Gesängen wie „Noch zwei Jahre! ” eine Bestätigung, dass seine Augen, wie die von Trump, im Jahr 2024 auf das Weiße Haus gerichtet sind.

Das alles geschah innerhalb weniger Stunden, nachdem Trump eine seiner Taktiken im Mafia-Stil angewendet und damit gedroht hatte, „Dinge“ über DeSantis preiszugeben, wenn er rennt. Der ehemalige Präsident deutete düster an: „Ich weiß mehr über ihn als jeder andere, außer vielleicht seiner Frau.“

Dann war da noch Georgias Gouverneur Brian Kemp, ein weiterer Republikaner, der die Wiederwahl gewann, in einem Rückkampf mit Stacey Abrams. Trump verachtet Kemp, weil er sich wie andere georgische Beamte trotz des enormen Drucks des damaligen Präsidenten geweigert hat, die Abstimmung 2020 aufzuheben.

Um Kemps Wiederwahl zu verhindern, überredete Trump den ehemaligen Senator David Perdue, bei den Vorwahlen gegen ihn anzutreten. Diese Vorwahl endete mit einer Demütigung für Perdue und für Trump.

Trotz seiner schrecklichen Leistung plant Trump, seine Kandidatur bald zu erklären. Die meisten Demokraten finden die Aussicht schwer zu ertragen, aber die meisten Republikaner möchten auch, dass er sich nur auf sein Golfspiel konzentriert. Wie die Midterms gezeigt haben, ist er eine Gefahr für die Partei.

Unterdessen überlegen die Demokraten, wer sie zu den nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 führen wird. Die Ergebnisse vom Dienstag zeigten, dass Biden – trotz der Aussagen der Experten – nicht falsch lag, als er sagte, dass Demokratie auf dem Stimmzettel stehe. Es zahlte sich aus und zeigte erneut, dass sein politischer Instinkt nach wie vor scharf ist. Aber die Wahl hat auch einige aufstrebende Stars in der Partei ins Rampenlicht gerückt. Unter den Kandidaten, deren Namen im ganzen Land nicht bekannt sind, stachen sie als klug, charismatisch, der Demokratie verpflichtet heraus – und potentiell wählbar.

Bald werden die Amerikaner wahrscheinlich damit beginnen müssen, eine weitere Saison des Präsidentschaftswahlkampfs durch den störendsten Kandidaten seit Menschengedenken zu ertragen, einen Mann, der nur Verachtung für die Demokratie gezeigt hat. Angesichts dieser Aussicht ist es gut zu wissen, dass das Land diese Woche einen Schritt in Richtung Vernunft gemacht hat und dass die Demokratie ziemlich gut abgeschnitten hat.