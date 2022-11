Meinung: Er hat Hollywood-Filme über Frauen getötet. Aber er konnte diesen nicht begraben

Anmerkung der Redaktion: Jill Filipovic ist Journalistin in New York und Autorin des Buches „OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind“. Folge ihr auf Twitter. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen. Weitere Meinungen zu CNN anzeigen.





CNN

—



Rebecca Solnit schrieb einst in einer lyrischen Kolumne: „Es gab einen Mann, der für Geschichten zuständig war. Er beschloss, dass einige Geschichten geboren werden würden, teure, glamouröse Geschichten, die mehr als hundert Mindestlohnbezieher in hundert Jahren verdienen könnten, filmische Geschichten mit dem Können von Hunderten, die aufgewendet wurden, damit sie wie Träume in die Köpfe einschleichen würden Millionen und verdiente Geld, und er verdiente Geld, und das Geld gab ihm mehr Macht über mehr Geschichten.“

Sie fuhr fort: „Es gab andere Geschichten, von denen er entschied, dass sie sterben müssen. Das waren die Geschichten, die Frauen darüber erzählen konnten, was er ihnen angetan hatte, und er entschied, dass niemand sie hören darf, oder wenn sie sie hören, dürfen sie ihnen nicht glauben, oder wenn sie ihnen glauben, darf es keine Rolle spielen.“

Die Geschichten über Amerikas berühmtesten Geschichtenkiller wurden jetzt erzählt und noch einmal erzählt. Seit die New York Times und der New Yorker die Nachricht von Harvey Weinsteins Serienangriffen und Belästigungen verbreiteten, ist die Liste der Männer, die wegen Misshandlung von Frauen öffentlich angeklagt wurden, ins Unermessliche gewachsen.

#MeToo bleibt eine Bewegung im Gange, wenn auch eine, die sich verlangsamt hat. Und zwei neue Filme, „She Said“ und „Women Talking“, bilden wichtige Eckpfeiler einer sehr lautstarken, wenn auch unvollständigen Revolution. Beide sind Geschichten über die Macht von Frauen, die sich zu Wort melden, und, was noch wichtiger ist, beide sind Geschichten, die von Frauen auf die Leinwand gebracht wurden, die die Geschichten nacherzählen, die Journalistinnen zuerst erzählt haben, die ihnen andere Frauen erzählt haben.

Das sind Filme, die Frauen gemacht haben. Und sie sind eine Umkehrung dessen, was Männer wie Weinstein so schädlich machte: Weinstein war nicht nur ein mächtiger Mann, er war ein Mann, der, wie Solnit schreibt, die Macht hatte, uns Geschichten über uns selbst zu erzählen, um zu bestimmen, welche Geschichten wichtig waren, welche Erzählungen wären definitorisch, universell, wertvoll.

Seine Frauenfeindlichkeit war nicht nur ein zwischenmenschliches Versagen; Es bedeutete etwas, dass ein Mann, der Frauen mit Gewalt, Zwang und Verachtung behandelte, auch ein Mann war, der die kulturellen Produkte formte, die uns helfen, unsere Geschichte zu verarbeiten, unsere Prinzipien zu verfeinern und uns selbst zu verstehen.

Und Weinstein war nicht allein. Die Liste der Männer in den Medien, im Verlagswesen, in der Unterhaltung und in der Politik, die in #MeToo angeklagt wurden, enthält Namen aus den wichtigsten Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsendern der Welt – Männer, die unser Verständnis von Männern, Frauen, amerikanischer Politik und ihrer Bedeutung geprägt haben Mensch zu sein.

„Wenn wir diese individuellen Geschichten hören, erfahren wir nicht nur etwas über individuelle Übertretungen, sondern bekommen zum ersten Mal einen Einblick in die Matrix, in der wir alle gelebt haben“, schrieb die Journalistin Rebecca Traister 2017 für das New Yorker Magazin The Cut. „Wir sehen, dass die Männer, die während ihrer gesamten Karriere die Macht hatten, den Körper und die Psyche von Frauen zu missbrauchen, in vielen Fällen auch diejenigen sind, die für unsere politischen und kulturellen Geschichten verantwortlich sind.“ Wie erfreulich ist es also, zumindest einige dieser Geschichten wiederzufinden.

„She said“ erzählt eine mittlerweile vertraute Geschichte, aber mit der Dramatik und Dringlichkeit eines großen Journalismusfilms (denken Sie an „All the President’s Men“ oder „Spotlight“). Unter der Regie von Maria Schrader dramatisiert es das Zurückziehen der Weinstein-Geschichte durch die New York Times-Reporter Jodi Kantor und Megan Twohey, gespielt von Zoe Kazan und Carey Mulligan. Und vor allem betont der Film die Tapferkeit der Frauen, die mit Kantor und Twohey gesprochen haben, ebenso wie die Hartnäckigkeit der beiden Journalisten.

„Women Talking“ ist ein atemberaubender, eindringlicher Film, der auf dem Bestseller-Roman von Miriam Toews aus dem Jahr 2018 basiert, der selbst von einer Geschichte des Journalisten Jean Friedman-Rudovsky aus dem Jahr 2013 in Vice inspiriert wurde, der über eine Reihe von „Geistervergewaltigungen“ in einem Mennoniten berichtete Gemeinschaft in Bolivien – wie die Vergewaltigungen in der abgeschotteten und patriarchalischen Gemeinschaft, in der sie stattfanden, unmöglich zu verstehen waren; wie dieselbe abgeschottete und patriarchalische Gemeinschaft mit ihren Tabus in Bezug auf Sex und sexuelle Gewalt und ihrer Forderung nach weiblichem Gehorsam die Angriffe jahrelang andauern ließ und Frauen und Mädchen schweigend leiden ließ; wie Frauen und Kindern befohlen wurde zu vergeben und weiterzumachen.

Weder „Women Talking“, der Roman, noch „Women Talking“, der Film handelt von der Rolle der Journalistin, und beide sind fiktive Darstellungen einer wahren Geschichte. Aber beide versuchen, die gleiche Arbeit zu leisten, die Friedman-Rudovsky in ihrer ersten Berichterstattung geleistet hat: Die Geschichte durch die Augen und Erfahrungen der Frauen zu erzählen, die sie erlebt haben. Und das bedeutet zu betonen, dass die Kraft dieser Geschichte nicht in den schrecklichen Angriffen liegt, sondern in dem, was danach kam, als Frauen zusammenkamen, sich zu Wort meldeten und gemeinsam entschieden, dass sie nicht die Verrückten waren – und sich etwas ändern musste.

Klingt bekannt?

Schon jetzt sehen zu viele gelegentliche Beobachter den weniger als Blockbuster-Empfang von „She Said“, der am Eröffnungswochenende nach 30 Millionen US-Dollar Produktionskosten nur 2,2 Millionen US-Dollar einspielte, als Beweis für … etwas. Die Totenglocke von #MeToo? Eine Gegenreaktion gegen den Feminismus? Die Langeweile mit diesen mittlerweile ausgetretenen Geschichten über böse Männer und verletzliche Frauen hat gesiegt?

Sogar Weinstein selbst mischte sich ein. Sein Sprecher, Juda Engelmayer, sagte gegenüber Variety, dass diese Geschichte „in den letzten fünf Jahren immer wieder erzählt wurde, und es ist klar, dass es wenig wert war, dafür zu bezahlen, sie hier zu sehen. Harvey, der Filmproduzent und -verleiher, hätte das gewusst.“

Aber Harvey, der Filmproduzent und -verleiher, sitzt derzeit im Gefängnis. Und die wahre Geschichte von „She Said“, „Women Talking“ und anderen Filmen, in denen Frauen die Erzählung übernehmen und die Hauptfiguren sind – die Opfer, die Helden, manchmal die Bösewichte –, ist nicht ob jeder einzelne von ihnen muss überwältigend populär sein, um etwas Wichtiges zu signalisieren.

Es geht darum, dass diese Geschichten das Licht der Welt erblicken, dass sie so oft und in so vielen Formaten erzählt und wiedererzählt werden, wie die Themen, die sie darstellen, das wirkliche Leben von Frauen prägen. Es ist so, dass die Erfahrungen von Frauen zunehmend als Futter für Dramen betrachtet und durch einen weiblichen Blick erzählt werden, wobei Frauen die Handlungen gestalten und die Szenen inszenieren.

Es ist so, dass die Geschichten, die Frauen über unser Leben erzählen, eines Tages hoffentlich nicht als Special-Interest-Thema abgesondert werden, wobei der Erfolg oder Misserfolg eines einzelnen Films als ein Genre gilt oder nicht, sondern wie das Leben von Männern behandelt wird: Captured in all ihrer Verknotung, den großartigen Partien und dem Monströsen, erzählt nicht einfach als „Frauengeschichten“, sondern als essentielle und universelle menschliche.