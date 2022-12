Meinung | Ein Zeitungsstreik ist nicht mehr das, was er einmal war

Um die relative Ohnmacht der NewsGuild in einen Kontext zu stellen, lesen Sie die Geschichte des Journalisten Scott Sherman über den großen New Yorker Zeitungsstreik von 1962-1963, veröffentlicht in Eitelkeitsmesse vor einem Jahrzehnt. Damals, bevor der Computersatz Fuß fasste, war das Verlegen von Zeitungen ein viel arbeitsintensiveres Geschäft, bei dem Armeen von Druckern erforderlich waren, um eine Tageszeitung zu produzieren. Sherman berichtet, dass die sieben New Yorker Tageszeitungen 17.000 Arbeiter beschäftigten – „Drucker, Fotogravierer, Papierhändler, Reporter, Fahrstuhlführer, Büroangestellte“. Eine Zeitung ohne gewerkschaftlich geschulte Fachkräfte in einer gewerkschaftsfreundlichen Stadt zu produzieren, war fast unmöglich.

Aber Fortschritte im Computersatz und in anderen Technologien, die zum Teil den großen New Yorker Zeitungsstreik angezettelt haben, haben die Dynamik von Gewerkschaft und Management zugunsten des Managements verändert. Sagen wir, die heutigen sind gewerkschaftlich organisiert Mal Die Redaktion beschloss zu streiken. Manager könnten immer noch etwas produzieren, das als Zeitung durchgehen würde, mit Geschichten, die von Managern geschrieben wurden, und Lücken in der Berichterstattung mit Drahtdiensten und syndizierten Kopien füllen. Wenn die Gewerkschaftspresseleute den Streik in der Redaktion unterstützen würden und keine Zeitungen gedruckt würden, könnten die Leser immer noch ihre lesen Mal über das Internet. Und das würden sie wahrscheinlich.

Shermans Eitelkeitsmesse Wie wichtig die Zeitung für die Kultur der Stadt im Jahr 1963 war, verdeutlicht sein Stück. Er berichtet, dass 350 Zeitungshändler arbeitslos wurden, aber sie waren nur die sichtbarsten Opfer. Hotels und Restaurants litten darunter, dass es keinen Platz für ihre Werbung gab, was dazu führte, dass 5.000 Beschäftigte im Gastgewerbe ihre Arbeit verloren. Ohne Nachrufe, um die Trauernden zu leiten, litten die Trauerfeier und die Floristen. Sozialhilfeorganisationen fanden es unmöglich, Waisenkinder ohne Printanzeigen zur Adoption zu vermitteln. Kaufhäuser, die bei weitem größten Werbetreibenden der Tageszeitungen, hatten keinen vergleichbaren Ort, um Verkäufe anzukündigen, und landeten einen großen Erfolg.

Zeitungen, sogar die New York Times, haben dank des Aufkommens von Fernseh- und Internetnachrichten ihre wirtschaftliche und kulturelle Zentralität verloren, die sie vor 60 Jahren innehatten. Die Werbeindustrie hat die Zeitungen so weit umgangen, dass Google seit 2012 mehr Anzeigeneinnahmen erzielt als das gesamte Printverlagsgeschäft. Wenn die NewsGuild gegen die streiken würde Mal Heute würden Nation und Wirtschaft darauf aufmerksam werden, aber dann würden beide die Achseln zucken.

Treu Mal Die Leser würden sich natürlich aufregen, wenn die Redakteure das durchgestrichene Blatt mit vom Management geschriebenen Texten und vom Draht gerissenem Zeug füllen würden. Stellen Sie sich einen Tag ohne Maggie Haberman Scoop vor! Keine Buchbesprechungen von Dwight Garner mehr! Keine Science Times oder Buchbesprechung! Möglicherweise kein Wordle?! Der Verstand zittert.

Aber wie nachhaltig würde die Wut sein? Auch die eifrigsten New York Times Leser werden zugeben, dass Zeitungen fungibel sind. Zugang zu einem Mitarbeiter verweigert geschrieben New York Timessogar die meisten Mal-zentrischer Leser könnte überleben Mal Streik, indem Sie sich für aktuelle Nachrichten an das Internet wenden, eine Alternative, die es 1963 noch nicht gab. Eine tägliche Zusammenstellung von Artikeln aus dem Wallstreet Journaldas Washington Postdas Los Angeles Zeiten, Zeitdas atlantischdas New-Yorker und POLITICO würde es leicht tun. Die NewsGuild hat in ihrem Kampf gegen die Zeitung fast keinen Einfluss, und sie weiß es. Eine Gewerkschaft mit echtem Einfluss würde Pläne für einen echten Streik anstelle eines Scheinstreiks schmieden. (Nota bene: Einer der Einheimischen der NewsGuild vertritt Journalisten von POLITICO.)

Das soll nicht heißen, dass die Gewerkschaft für ihre Lohnforderungen keinen Rechtsbehelf oder nicht einmal einen Grund hat. Immerhin schreibt das Unternehmen gesunde Gewinne, bezahlt seine Top-Führungskräfte gut und hat kürzlich den Athletic für 550 Millionen US-Dollar gekauft. Die Gewerkschaft und ihre Mitglieder könnten besser Abonnenten für ihre Sache gewinnen. Seit einigen Jahren liefern Abonnenten die Zeitung mit den meisten seiner Einnahmen, was bedeutet, dass sie die Werbetreibenden als den Schwanz ersetzt haben, der mit dem wedelt Mal Hund. Stärkere Anziehungskraft auf Abonnenten – darüber hinaus die wenigen kluge Tweets die NewsGuild produziert hat – über ihre Sache könnte helfen. Oder würde es nach hinten losgehen? Das Letzte, was die Gewerkschaft wollen sollte, ist ein Boykott der Abonnenten Mal das würde das gemästete Kalb töten.

Der Kampf gegen die Bosse war noch nie einfach. Aber Streiks zu spielen, hat noch nie einen neuen, saftigen Vertrag gewonnen.

