Meinung: Donald Trump sollte den „Gewinn“ von Twitter genießen

Donald Trump hat gerade seine erste Wahl seit sechs Jahren gewonnen – na ja, irgendwie. Am Samstag gab der Milliardär Elon Musk die Ergebnisse einer auf seinem kürzlich erworbenen Twitter veröffentlichten Umfrage bekannt, in der Benutzer gefragt wurden, ob Trump wieder auf der Plattform eingesetzt werden sollte. Das ehemalige Twitter-Management hatte Trump kurz nach dem Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 dauerhaft von der Plattform suspendiert. in einer Erklärung erklären damals, dass es „aufgrund der Gefahr einer weiteren Anstiftung zur Gewalt“ durch Trump über seine Tweets ging.

Einen Tag, nachdem er Twitter-Nutzer nach ihrer Meinung gefragt hatte, Musk enthüllte die Neuigkeiten mit seinem Tweet: „Die Leute haben gesprochen. Trump wird wieder eingesetzt.“ Aber nicht bevor Trump zu seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social gegangen war, wo er die Umfrage angehängt und die Unterstützer aufgefordert hatte, „jetzt positiv abzustimmen“. Nach Trumps angeblichem Sieg gab er vor, sich nicht darum zu kümmern, und erklärte, er würde bei Truth Social bleiben.

Ich sage den „angeblichen“ Sieg von Trump angesichts der Bedenken, die einige über die Gültigkeit der Ergebnisse geäußert haben – wie der Marketingprofessor der New York University, Scott Galloway, der sarkastisch getwittert während die Abstimmung stattfand: „Es wäre unmöglich für die GRU oder eine andere Bot-Farm, diese Umfrage zu beeinflussen. Unmöglich.“ (Die GRU ist als „Kampfhund“ der russischen Geheimdienste bekannt.)

Nennen Sie uns Twitter „Wahlleugner“, aber es fällt schwer zu glauben, dass es eine vollständige und faire Wahl war. Ich meine, wie können wir den Ergebnissen ohne persönliche Abstimmung und Stimmzettel vertrauen, wie Trump behauptet hat, um die Sicherheit der Wahlen zu gewährleisten?

Aber vorausgesetzt, er hat gewonnen, sollte Trump ihn genießen, denn es war sein erster Sieg seit 2016 – und, was noch wichtiger ist, möglicherweise sein letzter. Trumps einziger Wahlsieg kam im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Zugegeben, der Gewinn der Präsidentschaft ist eine große Sache. Aber seitdem war es für den Mann, der während der Kampagne 2016 versprochen hatte, dass es mit ihm als Präsident so viele Siege geben würde, dass die Leute „des Siegens müde werden“ nur eine Niederlage.

Spulen wir bis Freitag vor, als Mike Pompeo – Trumps ehemaliger Außenminister und möglicher GOP-Präsidentschaftskandidat von 2024 – Trump vor einem Auftritt bei der Republican Jewish Coalition über genau diese Grenze trieb. „Uns wurde gesagt, wir würden es leid, zu gewinnen. Aber ich bin es leid, zu verlieren.“ Pompeo twitterte. „Und die meisten Republikaner auch.“

Pompeo hat recht. Trump hat der GOP nichts als einen Müllcontainer voller Verluste gebracht. Erstens verloren die Republikaner bei den Midterms 2018 das Repräsentantenhaus. Dann war da sein Verlust im Jahr 2020 gegen Präsident Joe Biden – der am 6. Januar 2021 zu den Unruhen im Kapitol führte, und aufrührerische Bemerkungen von Trump, der genau die Twitter-Plattform nutzte, auf der Musk ihm gerade erlaubte, wieder zu gehen. (Trump hat nie öffentlich irgendeine Verantwortung für den Angriff übernommen.)

Natürlich gab es am 5. Januar 2021 in Georgia die Stichwahl im US-Senat, bei der die Demokraten mit zwei Siegen für eine große Überraschung sorgten und damit zum ersten Mal seit 2014 die Kontrolle über den Senat übernahmen.

Das führt uns zum diesjährigen Midterm-Debakel, bei dem jeder einzelne wahlverweigernde Kandidat, den Trump für ein landesweites Amt in Schlachtfeldstaaten unterstützte, verlor. Diese Verluste waren kein Zufall. Wähler von Pennsylvania bis Arizona schickten eine lautstarke Botschaft, dass sie Trumps Wahllügenkandidaten ablehnten.

Auf der Liste der Verlierer von Team Trump stand sogar die Gouverneurskandidatin aus Arizona, Kari Lake, bekannt für ihre uneingeschränkte Akzeptanz der Wahllügen des ehemaligen Präsidenten sowie für ihre kämpferische Art mit den Medien – was bemerkenswert war, da sie lange Zeit eine lokale Fernsehnachrichtensprecherin war. Aber wenn Sie im Team Trump sind, müssen Sie den obersten Anführer nachahmen.

Schlimmer für Trump ist, dass seine Zukunft genauso schlecht aussieht. Seine Präsidentschaftsankündigung in der vergangenen Woche wurde von einer Vielzahl konservativer Medien lautstark kritisiert.

Aber es war Trumps ehemaliger Unterstützer Rupert Murdoch, dessen New York Post den Preis für das brutalste/komödiantischste Trolling von Trump gewann. Erstens begrub die Zeitung Trumps Präsidentschaftsankündigung auf Seite 26 der Zeitung mit der Überschrift: „Ich war dort, Don that.“ Dann erschien ein Artikel, in dem Trump verspottet wurde, mit Zeilen wie: „Nur 720 Tage vor den nächsten Wahlen machte ein Rentner aus Florida die überraschende Ankündigung, dass er für das Präsidentenamt kandidiert.“

Und von da an wird es für Trump noch hässlicher. In einer am Freitag veröffentlichten Maristen-Umfrage wurden republikanische und republikanisch orientierte unabhängige Wähler gefragt, wer der beste Kandidat für das Amt des GOP-Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2024 wäre. Erbärmliche 35% sagten, Trump wäre diese Person. Hinzu kommt, dass 60 % der republikanisch geprägten unabhängigen Wähler dachten, dass ein anderer Kandidat als Trump im Jahr 2024 eine praktikablere Option für die Partei wäre. Oh, das muss dem dünnhäutigen, zweimal angeklagten Trump wehtun.

Offensichtlich ist es noch ein langer Weg bis zu den ersten GOP-Präsidentschaftsvorwahlen im Jahr 2024, ganz zu schweigen von den Wahlen im November 2024. Aber so wie es aussieht, sollte sich Trump im Glanz des Gewinns der Twitter-Umfrage sonnen, wenn man bedenkt, dass es nur sein letzter „Wahl“-Sieg sein könnte.