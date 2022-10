Meinung | Die unglaubliche Sinnlosigkeit, Donald Trump zu interviewen

Woodwards Frust wird im Ausschnitt spürbar. „Er ist erstaunlich unvorsichtig und repetitiv“, schreibt Woodward, „als ob es wahr werden würde, wenn er etwas oft und laut genug sagt.“ Trump habe sich reichlich zur Verfügung gestellt, schreibt Woodward, so sehr, dass der Interviewer an mehreren Stellen in seinem Haus Tonbandgeräte aufbewahrte, weil er damit rechnen konnte, dass der Präsident jederzeit anrufen würde. Trump versprach, Fragen zu jedem Thema zu beantworten, bemerkt Woodward. Aber Woodward ein First-Class-Ticket für den Access Journalism Express zu geben, verrät nicht wirklich viel Neues über Trump, weil wir schon so viel davon gehört haben.

Er vermeidet es, klare Antworten auf klare Fragen zu geben: Woodward fragt, ob der Präsident der Vereinigten Staaten ausländische Führer auffordern sollte, gegen seine politischen Gegner zu ermitteln. Trump: „Nein. Nein. Nein. Ich möchte, dass sie die Korruption untersuchen“, eine völlige Nichterwiderung auf Woodwards Versuch, ihn dazu zu bringen, seinen Anruf beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu rechtfertigen, der ein Amtsenthebungsverfahren herbeiführt.

Er scheint von der Covid-Antwort seiner Regierung losgelöst zu sein: Woodward interviewt Beamte, die ihm sagen, Trump höre nicht auf seine besten medizinischen Berater wie Anthony Fauci und Robert Redfield. Obwohl er kein Trump-Zitat vorlegt, das diese Einschätzung stützt, schreibt Woodward: „Es war klar, dass Trump nie das Ausmaß der Krise kommuniziert hat [Covid] Bedrohung für das amerikanische Volk. Es kam einer großangelegten Täuschung und Vertuschung gleich.“

Er ignoriert Fragen und kürzt einige dreiste Lügen: Als Woodward Ende Juli 2020 nach seinem Covid-Plan fragt, behauptet Trump, dass das Virus „auf der ganzen Welt aufflammt“, aber „wir es unter Kontrolle haben“, was nicht der Fall war. Woodward drängt Trump auf Einzelheiten zum Covid-Plan, nur um ihm zu sagen: „Bob, du wirst den Plan in den nächsten vier Wochen sehen.“ Woodward über Trumps Unfähigkeit schreibt: „Ich habe mich gefragt, wie man einen Plan ausführt, der nicht existiert.“

Er verwandelt Fragen in Plattformen für Prahlerei und Personalisierung: „Ich denke, wir machen einen sehr guten Job“, sagt Trump zu seiner Covid-Antwort. „Wir haben besser abgeschnitten als alle anderen – außer bei der Presse. Abgesehen von der Presse habe ich großartige Arbeit geleistet.“ Über seine Beziehung zu Kim Jong Un: „Ich habe das Gefühl, dass er mich mag. Ich glaube er mag mich.“

Er fühlt sich wie immer aufgesetzt: „Ich habe Widerstand wie niemand. … Ich hatte Pech mit dem Virus. …“

Er schwelgt in Nonsequiturs: Woodward fragt, ob es strategisch geplant war, sich mit Kim Jong Un zusammenzuschließen, und Trump antwortet: „Nein. Nein. Es wurde aus welchem ​​Grund auch immer entworfen, es wurde entworfen. Wer weiß? Instinktiv. Reden wir über Instinkt.“

Die krönende Lektion der Trump-Ära, die Woodward offenbar aus seiner Berichterstattung gezogen hat, ist, dass nur ein Thema Trumps Interesse voll und ganz weckt, und das ist Trump. Dass Woodward sich ihm näherte, um ihm als Boswell zu dienen, führte offenbar dazu, dass Trumps Ego def con 3 ging. An anderer Stelle auf den Bändern bezeichnet Trump Woodward als „einen großartigen Historiker“ und „den großen Bob Woodward“. Trump scheint von Anfang an verstanden zu haben, dass der Dienst an seinem Ego nach hinten losgehen könnte, dennoch würde er das Risiko eingehen. In der 14. Interviewsitzung sagt Trump zu Woodward: „Du wirst mich wahrscheinlich verarschen. Denn, weißt du, so läuft es. Aussehen, [George W.] Bush saß stundenlang mit dir zusammen und du hast ihn verarscht. Aber der Unterschied war, ich bin kein Bush.“

Trumps Reaktion auf die Hörbuchnachrichten bestand darin, Woodward mit einer Klage zu drohen, seine erste Wahl, wenn ihm der Nachrichtenzyklus missfällt. „Wir haben bereits die Anwälte engagiert“, sagte Trump letzte Woche einem Radiomoderator. Die Gründe für Trumps Klage spiegeln sein Gefühl wider, dass die Bänder „seins“ sind, weil sie für Zwecke des Printjournalismus gewährt wurden (Woodwards Trump-Buch, Wut), nicht Audio. Die rechtliche Logik hier entspricht seiner Überzeugung, dass die Regierungsdokumente, die er angeblich gestohlen und in Mar-a-Lago aufbewahrt hat, ihm gehören, weil er sagt, dass sie es sind.

Trump-Interviews waren und werden immer vergebliche Übungen sein, um zu versuchen, einen Tropfen Quecksilber festzunageln, weil er so fließt. Er ist ein Doppeldeutigkeitskünstler, der Worte als Schutzfarbe verwendet, weil er sich als flüchtiger und zappeliger Typ dem Gewissensbewußtsein widersetzt, konsequent zu sein. Das bedeutet nicht, dass wir nicht aufhören sollten, ihn auf die Platte zu bekommen. Es bedeutet auch nicht, dass wir ihn sagen lassen sollten, was er will, ohne ihn herauszufordern. Aber wenn Türstopper Bob Woodward jemandem nach 20 Interviews mit 600 Fragen keine zusammenhängende Befragung entlocken kann, kann es niemand. Interviewen Sie ihn, so viel Sie wollen, erwarten Sie nur Verwirrung und Frustration als Gegenleistung.

