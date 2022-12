Meinung: Die Tragödie von Herschel Walker ist noch nicht vorbei

Anmerkung der Redaktion: Peniel E. Joseph ist Barbara-Jordan-Lehrstuhl für Ethik und politische Werte und Gründungsdirektor des Center for the Study of Race and Democracy an der LBJ School of Public Affairs an der University of Texas in Austin, wo er Professor für Geschichte ist. Er ist Autor von „The Third Reconstruction: America’s Struggle for Racial Justice in the Twenty-First Century“. Die hier geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Weitere Meinungen zu CNN anzeigen.





Als schwarzer Mann fand ich das Rennen im US-Senat zwischen Raphael Warnock und Herschel Walker besonders schmerzhaft, um es zu beobachten, zu beobachten und zu analysieren. Die Annahme, dass ein schwarzer Fußballspieler, dessen gefeierte Symbolik in Georgia ausreichen würde, um die Stimmen der Schwarzen zu spalten, blieb glücklicherweise unerfüllt, aber die Tatsache, dass eine Reihe weißer Georgier bereit waren, Walker zu unterstützen, unterstreicht die beunruhigenden Fragen, die einem Land bevorstehen, das in Spaltung verstrickt ist Vorbereitung auf die Bewerbung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump für sein altes Amt im Jahr 2024.

Ich bin erleichtert, dass Warnock, der als Pastor der Ebenezer Baptist Church in Atlanta dient, wo einst Dr. Martin Luther King Jr. und Sr. leiteten, den erbärmlich unqualifizierten Walker besiegt und eine volle Amtszeit von sechs Jahren beansprucht hat. Sein Sieg in einem heiß umkämpften Rennen steht für einen Triumph der Substanz über den Zynismus.

Walker hatte absolut keine Referenzen, um Senatskandidat der Republikanischen Partei zu werden, außer dass er ein berühmter ehemaliger Athlet war, der mit Trump befreundet war.

Doch Walker, der in den frühen 1980er Jahren als Running Back an der University of Georgia auftrat, verwandelte diesen Wettbewerb in einen Wettlauf nach unten und führte eine Kampagne durch, deren toxische Prägung nicht so leicht verblasst. Unterstützt von Trump (der den Gewinner der Heisman Trophy angeblich persönlich angeworben hat, um gegen Warnock anzutreten) und einer MAGA-Bewegung, die auf Dämpfen basiert, diente Walker als extreme Manifestation des anhaltenden Missverständnisses und der Missachtung der schwarzen Gemeinschaft durch den Trump-Flügel der GOP.

Ich trauere um die Teile Amerikas, die Walkers Kandidatur begeistert angenommen haben. Einige Menschen sind sich der negativen Botschaft, die ihre Unterstützung für ihn an Millionen schwarzer Amerikaner aussendet, hoffnungslos nicht bewusst, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Die GOP-Umarmung von Walker repräsentiert eine amerikanische Tragödie. Walkers Verhalten im Wahlkampf beinhaltete unzusammenhängendes Geschwätz über Filme und Nutztiere, unsinnige Nebensächlichkeiten, die nirgendwohin führten, und Tanzen vor einem überwiegend weißen Publikum in bizarren Szenen, die an die Minstrel-Shows der Jim-Crow-Ära erinnerten. Der Hauch der Objektivierung schwarzer Männer in der Jim-Crow-Ära als intellektuell schwach, aber körperlich stark wurde stärker, als Walkers demütigender Wahlkampf weiterhin das Versäumnis der GOP zeigte, schwarze Wähler zu verstehen oder sich mit ihnen zu verbinden.

Doch die Anschuldigungen, dass Walker wiederholt Frauen missbrauchte, seinen Sohn Christian traumatisierte (der offen die Eignung seines Vaters für öffentliche Ämter kritisierte), sich in außereheliche Affären verwickelte und Frauen zu Abtreibungen drängte, hinderte etwas mehr als 48 % der Georgier nicht daran, ihn zu unterstützen. Auf Druck von Reportern wies Walker (der einige der Vorwürfe der Gewalt gegen ihn zurückwies und psychische Probleme anführte, aber nicht bestritt, seiner Frau gegenüber gewalttätig zu sein) die Abtreibungsvorwürfe zurück. „Weißt du, ich bin fertig mit dieser Dummheit“, sagte er Reportern. „Ich habe den Leuten schon gesagt, dass das eine Lüge ist.“

Für zu viele weiße Wähler, die weiterhin von Trump, MAGA und dem 6. Januar fasziniert sind, stellt Walker die einzige Form des rassistischen „Fortschritts“ dar, die sie akzeptabel finden – und dieses Problem wurde bei den Wahlen nicht so besiegt wie Walker, der Kandidat. Für zu viele dieser Wähler verdient nur ein Schwarzer, der seinen „Platz“ kennt – als Aushängeschild einer Republikanischen Partei, die offen eine politische Agenda der Unterdrückung von Wählern, Bildungszensur und reproduktiver Ungerechtigkeit verfolgt – die Unterstützung vieler Teile Georgiens Wähler, nur zwei Jahre nach der Ermordung von George Floyd schickte die gesamte Nation (und Teile der Welt) in eine Zeit der öffentlichen Rebellion und privaten Selbstbeobachtung.

Weiße Unterstützung für Walker sendet in diesem Moment unserer Geschichte die genau falsche Botschaft für Amerika, nicht nur in Bezug auf politische Parteien oder Ideologien, sondern auch in Bezug auf die Ausrichtung unseres Landes. Dennoch fand ich Hoffnung in Warnocks Sieg. Während noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, haben fast 100.000 weitere Georgier für eine Kampagne gestimmt, deren Glaube an eine multirassische Demokratie die Verwirklichung uralter Träume darstellt.

Insbesondere schwarze Frauen erwiesen sich als Schlüssel zu Warnocks Sieg. Die Bemühungen der ehemaligen demokratischen Kandidatin für den Gouverneur Stacey Abrams, Warnock als Kandidaten für das Jahr 2020 zu rekrutieren und bei der Organisation der größten Wahlbeteiligungskampagne in der Geschichte des Peach State zu helfen, zahlten sich 2022 erstaunlich aus Koalition, die Dr. King stolz gemacht hätte.

Am 5. Januar 2021 wurde Warnock als erster Schwarzer in der amerikanischen Geschichte aus Georgia in den US-Senat gewählt. Zusammen mit Jon Ossoff, der der erste je aus dem Staat gewählte jüdische Senator wurde, wurden diese historischen Siege von den tragischen Umständen überschattet, die am nächsten Tag einsetzten.

Es gibt eine einzigartige amerikanische Symmetrie in dem, was in den fast zwei Jahren seitdem folgte. Trumps Wahlleugnung und giftige Rhetorik haben die politische Vorstellungskraft und politische Vision der GOP gebremst. Wenn Warnocks überraschender Sieg im Jahr 2021 die elektrisierende Kraft der rassischen und politischen Abrechnung widerspiegelte, die im vergangenen Sommer entfesselt wurde, stellt dieser hart erkämpfte Sieg eine klare moralische Ablehnung der Art von zynischem politischem Umfeld dar, das überhaupt zu Kandidaten wie Walker führt.

Und das ist Grund genug, den Schmerz, den Walkers Kandidatur hinterlassen hat, voll und ganz anzuerkennen, und noch mehr Grund, Warnocks Sieg als mehr als einen Parteisieg der Demokratischen Partei zu feiern. Es ist ein dringend benötigter Schritt zur Verwirklichung des Traums einer multirassischen Demokratie.