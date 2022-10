Meinung: Die Inflation hat die US-Politik schon früher angetrieben

Anmerkung der Redaktion: Meg Jacobs lehrt Geschichte an der Princeton University. Folge ihr auf Twitter @MegJacobs100. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind ihre. Lesen mehr Meinung auf CNN.





Präsident Joe Biden wird vorgeworfen, mit Erdöl Politik zu machen. Seine Gegner sagen, der Grund, warum er Millionen Barrel Öl aus der Strategischen Erdölreserve freigibt, sei, die Preise an der Zapfsäule vor den Zwischenwahlen zu senken. Sie könnten Recht haben.

Wie Meinungsumfragen zeigen, scheint die Wirtschaft das Top-Thema für die Wähler zu sein.

Während wir uns den Midterms nähern, kandidieren immer mehr Kandidaten, insbesondere in der GOP, auf Anti-Inflations-Plattformen. Es ist nichts Neues. Das liegt daran, dass Kämpfe um die Inflation – was ist die Ursache, wer ist schuld, was ist zu tun – zu grundlegenden Kämpfen darüber führen, wer was haben soll. Sollten Unternehmen höhere Gewinne erzielen, sollten Arbeitnehmer höhere Löhne verdienen und sollten die Verbraucher die Last von beidem tragen?

Die Federal Reserve reagiert auf die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren, und Ökonomen debattieren, ob die Fed die Zinsen weiter erhöhen oder pausieren sollte, um den optimalen Punkt zu finden und die Wirtschaft zu einer sanften Landung zu führen.

Aber es gibt eine Diskrepanz zwischen den Debatten über die Politik und den politischen Luftkämpfen um hohe Preise. Die Öffentlichkeit und ihre Vertreter führen eine ganz andere Diskussion. Sie sehen dieses wirtschaftliche Phänomen als einen Wettbewerb darüber, wer was verdient.

Das politische Aktionskomitee der GOP, One Nation, hat Millionen in Georgia ausgegeben, um Senator Raphael Warnock abzusetzen, und sagte, er habe „rücksichtslose Ausgaben“ unterstützt, die es für die jüngste Inflation verantwortlich macht. Warnock und andere Demokraten sprachen sich für das wirtschaftliche Rettungspaket aus, das erforderlich ist, um den Menschen bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen, aber wie die New York Times berichtete, sind sie vorsichtig, diese Ausgaben jetzt zu posaunen, da die GOP sie für die Inflation verantwortlich macht. Auch das ist nichts Neues.

1952 strahlte Dwight D. Eisenhower, der dekorierte General des Zweiten Weltkriegs und GOP-Präsidentschaftskandidat, die erste im Fernsehen übertragene politische Werbung aus. Das Thema war Inflation. Machen Ihnen die hohen Lebenshaltungskosten zu schaffen? In der Anzeige spricht er mit einer „durchschnittlichen“ Hausfrau, die sich beschwert, dass „hohe Preise mich nur verrückt machen“, und Eisenhower verspricht, für sie zu kämpfen. Das war zu einer Zeit, als die Inflation weniger als 2 % betrug!

Diese Strategie war eine Art, der organisierten Arbeiterschaft die Schuld zu geben – was wiederum eine Art war, dem New Deal die Schuld zu geben. An vielen Stellen schaute Eisenhower in die Kamera und sagte: „Anstatt zu fragen, welche Partei die Preise senken wird, warum nicht fragen, welche Partei die Preise erhöht hat?“ Und dann brach er ein Stück Holz in zwei Hälften, um den Rückgang der Kaufkraft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu demonstrieren.

Die Kampagne war weitgehend erfolgreich. Laut GOP profitierte die organisierte Arbeiterschaft auf Kosten der Verbraucher der Mittelklasse.

Und da war was dran. Das war der Moment, in dem die US-Volkszählung zum ersten Mal feststellte, dass die Anzahl der Angestellten, die größtenteils nicht gewerkschaftlich organisiert waren, die Zahl der Arbeiter in der Industrie übertraf. Beide Gruppen florierten, aber die Arbeitergewerkschaftsmänner und -frauen schlossen die Lohnlücke zu denen, die in Büros arbeiteten. Das bedeutete, dass alle Arten von angelernten Fabrikarbeitern verschiedener Rassen und Ethnien zu ihren besser ausgebildeten weißen Kollegen aufschlossen. Die organisierte Arbeiterschaft war auf dem Höhepunkt ihrer Macht, und den Gewerkschaften gelang es sogar, Klauseln zur Anpassung der Lebenshaltungskosten in ihre Verträge aufzunehmen, ein Vorteil, den diejenigen, die ein Jahresgehalt bezogen und nicht Vertragspartei von Tarifverträgen waren, nicht hatten.

Die Republikaner, die jetzt an der Macht sind, nutzten die „schleichende Inflation“, um die neu gewonnene Macht der Arbeiterbewegung zu untergraben. „Inflation ist der große Dieb“, warnte George Humphrey, Eisenhowers erster Finanzminister. „Die Jungen, die Alten, die Kranken, die kleinen Sparer, alle, die sich am wenigsten schützen können, sind die hilflose Beute der bösen Inflation.“

Laut Meinungsumfragen der 1950er Jahre, als die jährliche Inflation im Durchschnitt weniger als 3 % betrug, nannten die Amerikaner die Inflation als das wichtigste inländische Problem in acht von zehn Jahren.

Die Demokraten versuchten, die großen Konzerne für die „Verwaltung“ höherer Preise zu beschuldigen, aber dieser Vorwurf stieß auf taube Ohren. Die Dämonisierung der Arbeit hat gesiegt. Wie der liberale Ökonom John Kenneth Galbraith 1957 schrieb: „Die Öffentlichkeit wird immer die gesamten Preiserhöhungen … der mutmaßlichen Habgier der Gewerkschaften zuschreiben.“

Der nächste große Verteilungskampf um die hohen Lebenshaltungskosten kam in den 1970er Jahren. Bis dahin war das Gespräch jedoch anders. Die Republikaner nutzten die Inflation nicht so sehr, um auf die organisierte Arbeiterschaft oder nur auf die organisierte Arbeiterschaft abzuzielen, sondern sie machten die Staatsausgaben für Sozialprogramme für die Inflation verantwortlich, von denen die Politiker sagten, wir könnten sie uns nicht leisten.

Bereits in den 1960er Jahren, bevor es zu einer ausgewachsenen Inflation kam, kritisierte die GOP Präsident Lyndon B. Johnson dafür, dass er zu viel für seine Great Society ausgab, einschließlich seines Krieges gegen Armut und gerechten Wohnraums.

Dieser Angriff auf die Demokraten, weil sie zu viel ausgaben, setzte sich bis in die 1970er Jahre fort, als die Inflation zunahm. In den frühen Tagen der Energiekrise gab es zum Beispiel den Vorstoß, den Busverkehr für die Schulintegration als Luxus zu streichen, der mehr Kraftstoff erforderte und nur den Benzinpreis in die Höhe trieb.

Richard Nixon, damals im Oval Office, führte Preiskontrollen für alles ein, von Rindfleisch bis Benzin, aus Angst vor den Auswirkungen auf seine Wiederwahlbemühungen. Und nach dem arabischen Embargo im Herbst 1973 wusste er, dass steigende Preise an der Zapfsäule ein „Bauchproblem“ waren, das ihn zu Fall bringen konnte. Trotz seiner GOP-Wurzeln auf dem freien Markt nahm er Preiskontrollen an.

Nixon stand unter dem Druck von Demokraten, die Big Oil für die Preise an der Zapfsäule verantwortlich machten und führende Ölmanager vor Kongressanhörungen im Fernsehen schleppten und sie beschuldigten, „obszöne Gewinne“ gemacht zu haben.

Diese Angriffe spielten im Vorfeld der Zwischenwahlen von 1974, als die Demokraten ihre Kontrolle ausbauten, eine gute Rolle. Ja, es gab den Watergate-Skandal. Aber Umfragen zeigten, dass die Menschen sich wirklich um die hohen Lebenshaltungskosten kümmerten. Eine Gallup-Umfrage vom Juli ergab, dass 48 % der Befragten die hohen Lebenshaltungskosten als größtes Problem angaben; nur 11 % wiesen auf Korruption in der Regierung und bei Watergate hin.

Eine Generation von Gelehrten und Lehrbüchern erwähnt diesen Aspekt der Midterms von 1974 kaum. Watergate schien so viel dringender. Aber auch heute wie damals ist nicht klar, ob Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens eines aktuellen oder ehemaligen Präsidenten so viel ausmachen wie steigende Preise.

Man könnte meinen, dass die Wahlen von 1976 ein klarer Sieg für Jimmy Carter gewesen wären, nachdem Nixon zurückgetreten war und Präsident Gerald Ford den in Ungnade gefallenen Präsidenten begnadigt hatte. Aber das war es nicht. Es war ein enges Rennen, bei dem Carter mit weniger als 2 % der Stimmen der Bevölkerung gewann, weil der erste Ölschock zu diesem Zeitpunkt vorbei war oder sich zumindest stabilisiert hatte.

Aber hohe Preise würden Carters Präsidentschaft bestimmen. Kommentatoren erinnern uns ständig daran, dass es jetzt die schlimmste Inflation seit den 1970er Jahren gibt. Aber die 1970er Jahre waren geprägt von Stagflation, nicht nur von Inflation, wo steigende Preise zur Überraschung der professionellen Ökonomen von steigender Arbeitslosigkeit begleitet wurden. Das machte die Auswirkungen der Inflation noch schlimmer.

Und das machte Carters Wiederwahlchancen 1980, als die Inflation zweistellig lief, ziemlich düster. Die meisten Politiker seiner Partei wollten, dass er die Arbeitslosigkeit bekämpft. Am Ende entschied er sich für die Bekämpfung der Inflation. Und er leitete den sogenannten „Volcker-Schock“ ein, indem er Paul Volcker in die Fed berufen hat. Volcker drückte die Zinssätze sogar noch höher als die Inflationsrate. Niemand sprach damals davon, eine sanfte Landung zu finden. Die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe.

Selbst wenn Zinserhöhungen versprachen, die Inflation auszulöschen, war es der Öffentlichkeit egal, und Carter zahlte den Preis und verlor erdrutschartig gegen Ronald Reagan.

Heute führen nur wenige Kandidaten eine Debatte darüber, was die Fed tun oder nicht tun sollte. Seit dem Volcker-Schock haben Ökonomen Zinserhöhungen als angemessene politische Reaktion etabliert.

Aber die Amerikaner streiten weiter darüber, wer an der Inflation schuld ist. Ist es Big Oil, ist es die Preiserhöhung von Wladimir Putin? Oder sind es Biden und die Erhöhung der Staatsausgaben auf seine Uhr?

Sicherlich hilft es den Demokraten, dass die Gaspreise, ein enormer Inflationstreiber, gesunken sind. Nichts macht die Menschen so nervös wie steigende Benzinpreise. Und die neu angekündigte Veröffentlichung aus der Strategic Petroleum Reserve ist eine Anerkennung dieser Realität.

Aber es bleibt unklar, wie sich die hohen Lebenshaltungskosten an der Wahlurne niederschlagen werden. Klar ist nur, dass es bei diesen Kämpfen genauso sehr darum geht, wer was verdient, wie um die eigentliche Politik.