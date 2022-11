Meinung: Die guten und schlechten Nachrichten über RSV, den neuesten viralen Bösewicht in Amerika

Anmerkung der Redaktion: Kent Sepkowitz ist Arzt und Experte für Infektionskrankheiten am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Lesen Sie mehr Meinung auf CNN.





CNN

—



In den letzten Wochen ist in den USA ein neuer viraler Bösewicht aufgetaucht: das Respiratory Syncytial Virus oder RSV. Im Moment sind die Krankenhausbetten der Kinder voll, die Klassenzimmer leer von RSV und ähnlichen Viren und die Eltern sind noch besorgter als sonst.

Um dies zu erklären, haben viele Experten das vorgeschlagen Die Maskierung und soziale Isolation zur Abwehr von Covid-19 haben zu einem unnatürlich langen Zeitraum ohne Kontakt mit RSV oder anderen Viren geführt. Das Ergebnis wurde als „Immunitätslücke“ bezeichnet, eine Schwäche unserer Fähigkeit, auf die neuesten Viren oder Bakterien mit der notwendigen hochpräzisen Choreographie zu reagieren – einfach aufgrund mangelnder Übung. Es stellt sich heraus, dass wir uns früh und häufig einer Infektion aussetzen müssen, um uns vor einer Infektion zu schützen.

Diese Art von Push-and-Pull-Problem, bei dem zu viel Exposition eine Pandemie und zu wenig eine Vorbereitung für zukünftige Probleme darstellt, ist in die Welt der Infektionskrankheiten eingebaut. In dieser Welt existiert die goldene Mitte nicht und Gleichgewicht ist ein Wunschtraum. Das auf den Kopf gestellte Problem war zu Beginn der Pandemie offensichtlich und wird uns für die Dauer unserer Interaktionen mit Covid-19 und allen anderen Infektionen plagen.

Der moderne Weg, diese problematische Beziehung zu umgehen, besteht darin, die tatsächliche Infektion durch eine gefälschte Infektion – einen Impfstoff – zu ersetzen. Alle Vorteile ohne Schnupfen. Das Problem ist, dass wir noch keinen Impfstoff zur Verfügung haben, um RSV zu verhindern und den Anstieg in Fällen, die wir erleben, abzuschwächen.

Bemerkenswert ist, dass es einige hoffnungsvolle Neuigkeiten zum Schutz vor RSV gibt, die nächstes Jahr für die Anwendung bei Säuglingen und Neugeborenen verfügbar sein könnten. Dieser Impfstoffansatz ähnelt den monoklonalen Antikörpern, die zur Behandlung von Covid-19 und in schweren Fällen verwendet werden immungeschwächte Menschen, um dies zu verhindern – im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen, die Sie möglicherweise gegen die Grippe oder die neue mRNA-Impfstoffplattform für Covid-19 erhalten. Diese Injektionen das Immunrepertoire einer Person nicht stärken, wie es ein herkömmlicher Impfstoff tut; vielmehr ersetzt es ein fehlendes Stück durch einen synthetischen Antikörper, der wochen- bis monatelang schützen kann.

Für die nächste Saison ist auch ein herkömmlicherer Impfstoff möglich; Dieser soll schwangeren Müttern verabreicht werden, die Antikörper herstellen würden, die auf natürliche Weise über die Plazenta in den Blutkreislauf des Fötus gelangen würden: ein neuartiger Ansatz, der traditionelles Impf-Know-how nutzt.

Der aktuelle RSV-Ausbruch, komplett mit sehr kranken Kindern im ganzen Land, ist ein besonders brutaler Weg, um wieder einmal zu zeigen, dass Masken und soziale Distanzierung funktionieren und gut funktionieren. Die sogenannte Immunitätslücke ist nichts anderes als eine unbestreitbare Demonstration der Wirksamkeit dieser Art von Manöver der alten Schule. Es ist keine doppelblinde placebokontrollierte Studie erforderlich.

Abgesehen davon, dass das derzeitige Chaos Amerikas Eltern viel Kummer bereitet, sendet es auch eine laute und klare Botschaft in Bezug auf die Zukunft unseres anhaltenden Kampfes mit Covid-19. Vieles, was wir in die Kristallkugel blicken lassen, stützt sich auf unsere Erfahrung mit Influenza, um verschiedene Szenarien zu modellieren. Das macht Sinn: Wir haben für jeden einen Impfstoff und ein zugelassenes, wenn auch unvollkommenes, orales antivirales Mittel.

Aber dieser Impfstoff ist alles, was zwischen uns und einer RSV-ähnlichen Ausbreitung eines zukünftigen Stamms von Covid-19 steht. Sicherlich leisten die Impfstoffe, die wir gegen Covid-19 haben, eine wunderbare Arbeit, um Tod und schwere Krankheiten zu verhindern, haben aber nur einen bescheidenen Einfluss auf das Risiko, sich mit der Infektion selbst zu infizieren.

Aber in vielerlei Hinsicht ist RSV ein guter Vergleich, um zu erraten, was als nächstes in der Welt der verbreiteten Infektionskrankheiten kommen könnte (insbesondere da es wichtige Ähnlichkeiten zwischen RSV und der Coronavirus-Familie gibt, einschließlich SARS-CoV-2, dem Virus, das für unsere verantwortlich ist Pandemie). Bei allen drei dieser Atemwegserkrankungen – Covid-19, RSV und Grippe – führt die Ausweichfähigkeit des Virus in Kombination mit der oft kurzlebigen Beständigkeit unserer eigenen Antikörperantwort zu anhaltenden Krankheitsschüben.

Das bedeutet, dass unsere Beobachtungen von RSV dazu beitragen können, zu informieren, was wir in Zukunft von dieser Trias von Infektionskrankheiten erwarten können: Krankheit (nicht nur Infektion) jedes Jahr. In manchen Jahren wird es mehr Krankheiten geben als in anderen. Die Gruppe – etwa 20 % der US-Bevölkerung für die Covid-19-Impfstoffe – die die Impfung ablehnt, verschärft das Problem. Ein großer Pool ohne den Antikörper-Kick der Impfung bleibt Jahr für Jahr anfällig. Und sie werden nicht nur selbst krank, sondern sie werden das Virus auf den Rest der Bevölkerung übertragen, neue Mutationen und alles, was uns ständig aus dem Gleichgewicht bringt.

Es gibt jedoch einige gute Nachrichten. Der diesjährige Anstieg der RSV-Fälle auf der Grundlage der Immunitätslücke ist ein klarer Beweis dafür, dass der beste Weg, mit SARS-CoV-2 umzugehen, nicht eine Flotte besserer Impfstoffe und stärkerer Virostatika ist, sondern das Tragen von Masken und das Vermeiden überfüllter Innenräume. Die RSV-Krise von heute ist der Weg nach vorn von morgen. Mit anderen Worten, bei dem Problem „zu viel Exposition, zu wenig Exposition“ ist es immer am besten, jetzt vorzubeugen und sich später Sorgen zu machen. Es gibt keine andere Wahl, wie der Tod von mehr als einer Million Amerikanern durch Covid-19 zeigt.

Was bedeutet das also für Ihr bevorstehendes Thanksgiving-Dinner? Muss jeder 6 Fuß voneinander entfernt sitzen und Truthahnbisse unter eine Maske schieben? Obwohl ich die offiziellen Empfehlungen nicht kenne, werde ich Folgendes tun: Wenn ich mit der U-Bahn oder dem Bus zum Lebensmittelgeschäft fahre, werde ich eine Maske tragen. Wenn ich im Laden bin, trage ich eine Maske. Wenn ich von Ort zu Ort durch die Stadt gehe, nehme ich die Maske ab und genieße die kühle Luft. Und abgesehen davon, dass ich nur auf geimpfte Teilnehmer bestehe und Familienmitglieder anflehe, zu Hause zu bleiben, wenn sie sich krank fühlen, werde ich mein Thanksgiving-Dinner an einem überfüllten Esstisch genießen, 100 % maskenfrei.

Ich hoffe, ich habe recht.