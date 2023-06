Natürlich hoffen viele der Linken, die eine Legitimitätskrise des Gerichts beklagen, eine solche Krise herbeizuführen. Es ist verständlich, dass ihnen die Zusammensetzung oder Ausrichtung des aktuellen Gerichts nicht gefällt, nachdem es jahrzehntelang größtenteils auf ihrer Seite war, aber ihre Angriffe sind unbegründet.

Niemand hat Sitze am Obersten Gerichtshof „gestohlen“. Der Senat entscheidet, ob und wann der Kandidat eines Präsidenten bestätigt wird. Die Senatsmehrheit unter dem Minderheitsführer Mitch McConnell beschloss, den Sitz, der nach dem Tod von Antonin Scalia frei geworden war, bis zur Wahl 2016 vakant zu lassen. Wenn Hillary Clinton diese Wahl gewonnen hätte, wie die meisten Menschen erwartet hatten, hätte es keinen „gestohlenen“ Sitz gegeben. Das Gleiche gilt, wenn die Demokraten 2018 den Senat gewonnen hätten – sie hätten die Ernennung von Barrett durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg blockieren können.

Es ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass Richter des Obersten Gerichtshofs von anderen finanzierte Reisen unternehmen. | J. Scott Applewhite/AP Foto

Es gibt einen Unterschied zwischen Verlieren und schmutzig gemacht werden. Tatsache ist, dass es einen Präzedenzfall sowohl für eine Senatsmehrheit gab, die die Nominierung eines Präsidenten der Gegenpartei in einem Wahljahr blockierte, als auch für eine Senatsmehrheit, die die Nominierung eines Präsidenten derselben Partei in einem Wahljahr rasch bestätigte; Senatskontrollangelegenheiten.

Was die Ethik betrifft: Auch wenn Sie denken, dass Thomas und Richter Samuel Alito unvorsichtig waren, Freiflüge und schöne Reisen anzunehmen, selbst wenn Sie denken, dass sie diese Reisen hätten offenlegen sollen (das war nach den Regeln nicht nötig), ist es absurd, das zu glauben dass ein lebenslanges Denken und eine jahrzehntelang konsequente Rechtsprechung durch ein paar Urlaube verändert oder beeinflusst wurden.

Was ist der Beweis dafür? Eine häufige Kritik an Alito und Thomas ist, dass sie es sind zu starr.

Tatsächlich ist Thomas der am stärksten unabhängige Geist und die Meinung des Gerichts. Was Alito betrifft, der schlagende Beweis von ProPublica Es soll sich um einen vor Gericht verhandelten Fall handeln, in dem es um einen Streit über Anleihen zwischen der argentinischen Regierung und einem Hedgefonds von Paul Singer ging, der ihn sechs Jahre zuvor in seinem Privatjet zu einem Angelausflug mitgenommen hatte, an dem sie beide teilnahmen.

Alito war kein Einzelgänger, der sich mit seiner wenig überzeugenden Verteidigung von Singers Hedgefonds von allen anderen abhob. Vielmehr war er Teil einer 7-Stimmen-Mehrheitsentscheidung für den Hedgefonds (die Singer-Verbindung musste und wurde in den Schriftsätzen der Parteien nicht offengelegt).

Es ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass Richter des Obersten Gerichtshofs von anderen finanzierte Reisen unternehmen. Allein im Jahr 2018 nahm Ginsburg 14 und Richter Stephen Breyer ein Dutzend entgegen.

Grundsätzlich ist die Rechtsprechung des Gerichts nicht politisch. Das bedeutet nicht, dass das Gericht immer Recht hat oder dass die konservativen Richter niemals zulassen, dass ihre persönlichen Vorlieben und Einstellungen ihre Rechtsprechung beeinflussen – jeder ist ein Mensch.

Aber die konservativen Richter versuchen, sich an die ursprüngliche Bedeutung der Verfassung zu halten.

Auch der Originalismus ist nicht makellos. Es gibt verschiedene Versionen davon, und es hängt von der Schwierigkeit einiger der Fragen ab, die das Gericht erreichen, dass Originalisten an unterschiedlichen Stellen auftauchen können. Aber Originalismus ist eine in sich konsistente, intuitiv ansprechende Theorie darüber, wie das Gericht funktionieren sollte, die von keiner alternativen Interpretationstheorie der anderen Seite erreicht wurde, weshalb selbst die fortschrittlichen Richter manchmal wie Originalisten klingen.

Ist Originalismus nur ein Deckmantel für eine politische Agenda? NEIN.

Originalistische Richter neigen beispielsweise dazu, frühere zentrale liberale Prioritäten zu verteidigen, vom Schwurgerichtsverfahren bis zur freien Meinungsäußerung.

Das Beispiel des verstorbenen Antonin Scalia, des einflussreichsten Apostels des Originalismus, ist lehrreich. Scalia war nicht immer zufrieden damit, wohin ihn seine Rechtswissenschaft führte. Er hasste das Verbrennen von Flaggen, befand jedoch zusammen mit dem Liberalen William Brennan, dass es sich hierbei um geschützte Rede handelte. Er war ein Law-and-Order-Konservativer, entschied jedoch oft zugunsten der Rechte der Angeklagten. Wäre es aus politischer Sicht an seine Herren gegangen, hätte er vielleicht gerne Häuser mit Hitzemeldern nach Anzeichen von Marihuana-Anbau durchsucht, aber er entschied sich dagegen. Mit Blick auf diese Fragen schrieb David M. Dorsen sein Buch „The Unexpected Scalia: A Conservative Justice’s Liberal Opinions“.

Betrachten Sie andere politisch sensible Fälle. Im Fall 2021 Kalifornien gegen TexasDas Gericht stellte fest, dass die Kläger aus Texas und anderen Bundesstaaten der Roten Liste nicht befugt waren, Obamacare anzufechten. Das Gericht stimmte mit 7:2, wobei Barrett neben den liberalen Richtern Sonia Sotomayor, Elena Kagan und Breyer unter anderem die Mehrheit erreichte.

Und dies, obwohl der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, während ihres Bestätigungskampfs behauptete, dass „(eine) Abstimmung eines Senators für Richterin Amy Coney Barrett eine Abstimmung zur Abschaffung des Affordable Care Act und zur Abschaffung des Schutzes für Millionen von Amerikanern mit Vorerkrankungen ist“, und der Präsident Joe Biden, der damals für das Präsidentenamt kandidierte, warnte, dass „ihre Bestätigung nachhaltige Auswirkungen auf die mehr als 2 Millionen Amerikaner haben könnte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.“

Natürlich kommt nie jemand zurück und sagt „Entschuldigung“ oder dass sie alles falsch verstanden haben.

Das gleiche Szenario spielte sich bei der Entscheidung am Dienstag ab Moore gegen Harper. In einem 6:3-Urteil wiesen drei Konservative und drei Liberale gemeinsam die Behauptung der Republikaner aus North Carolina zurück, dass die Gesetzgeber der Bundesstaaten gemäß der US-Verfassung nahezu uneingeschränkte Macht hätten, die Regeln für Bundestagswahlen zu gestalten.

Als der Oberste Gerichtshof den Fall aufnahm, herrschte die Sorge, dass Trump dieselbe Theorie der „unabhängigen bundesstaatlichen Legislative“ nutzen könnte, um zu versuchen, die Wahl 2024 zu stürzen, der Kandidat werden und die Parlamentswahlen verlieren sollte. Der Washington Post Die Redaktion meinte, dass Roberts und seine konservativen Kollegen im Dienste ihrer MAGA-Herrscher „bereit“ seien, die Theorie zu akzeptieren, „nicht weil die Verfassung es verlangt, sondern weil sie es können“.

Apropos Wahlen: Der Oberste Gerichtshof wies alle Anfechtungen Trumps gegen die Wahl 2020 zurück. Im wichtigsten Fall, der erneut von Texas angestrengt wurde, gab das Gericht eine nicht unterzeichnete Stellungnahme ab, in der es hieß, der Staat habe „kein gerichtlich erkennbares Interesse an der Art und Weise gezeigt, wie ein anderer Staat seine Wahlen durchführt“. Thomas und Alito waren der Meinung, dass das Gericht aus technischen Gründen Fälle, in denen ein Staat einen anderen Staat verklagt, nicht einfach abweisen kann, gaben jedoch keine Hinweise darauf, dass Texas Ansprüche akzeptiert. Trump war nicht amüsiert. „Der Oberste Gerichtshof hat uns wirklich im Stich gelassen“, twitterte er damals.

Dann gibt es das natürlich Dobbs. Es dürfte keine Überraschung gewesen sein, dass das Gericht gekippt ist Roe gegen Wade. Rechtskonservative hatten 50 Jahre lang energisch und intellektuell ernsthaft gegen die Entscheidung argumentiert.

Wie sich herausstellte, haben die Richter weder den Republikanern noch sich selbst einen politischen Gefallen getan. Wenn sie die Republikaner vor einer politischen Gegenreaktion schützen wollten, hätten sie den von (dem sonst vorsichtigen) Roberts vorgeschlagenen Ausweg wählen und nur so weit gehen können, einem 15-wöchigen Abtreibungsverbot zuzustimmen. Und der Rückgang der Umfragewerte des Gerichts ist so ziemlich eine direkte Folge des Urteils Dobbswas vorhersehbar gewesen sein müsste und von einem Gericht aus politischen Akteuren vermieden worden wäre.

Dass die konservativen Richter nicht unbedingt im Gleichschritt abstimmen, ist schließlich ein Zeichen dafür, dass sie die Fälle legitim durchdenken und keiner vorgefassten politischen Linie folgen.

Während wir immer noch auf wichtige Entscheidungen zu positiven Maßnahmen und Bidens Programm zum Schuldenerlass für Studenten warten, stellte eine POLITICO-Analyse letzte Woche in diesem Semester bemerkenswerte konservative Spaltungen fest. „In den 39 Entscheidungen in umstrittenen Fällen, die das Gericht bisher gefällt hat“, heißt es in der Geschichte, „waren die drei Richter, die am häufigsten mit den Ergebnissen unzufrieden waren, die drei konservativsten Richter.“ Richter Samuel Alito war in dieser Amtszeit in zehn Fällen anderer Meinung, Clarence Thomas war in neun Fällen anderer Meinung und Neil Gorsuch war in sieben Fällen anderer Meinung.“

Natürlich geht das Gericht in einer Reihe von Fragen anders vor als in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn die Treue zur ursprünglichen Bedeutung der Verfassung und der Statue Ihr Leitstern ist, ist das kein Fehler – oder eine Krise –, sondern ein Merkmal.