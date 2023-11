Meinung: Die Ergebnisse von Rivian und Lucid zeigen, dass die Hersteller von Elektrofahrzeugen unterschiedliche Richtungen einschlagen

Gegensätzliche Ergebnisse und Prognosen von Herstellern von Elektrofahrzeugen zeigten am Dienstag, dass Rivian Automotive Inc. über ein greifbareres Geschäftsmodell verfügt als Lucid Group Inc.

zeigte, dass das Unternehmen bei seinem Telefonat mit Analysten zur Besprechung des dritten Quartals auf Kostensenkungsbemühungen konzentriert sei, da Führungskräfte von einem großen Technologie-Upgrade in seinen Fabriken berichteten, das künftig die Herstellungskosten senken werde. Auch Rivian legte nach seinen Gewinnen die Messlatte höher, mit höheren Fahrzeugprognosen für das Gesamtjahr, und gab seine Vereinbarung über die Bereitstellung von Lieferwagen für Amazon.com Inc. bekannt.



ist nicht mehr exklusiv. Seine Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 4,5 %.

„Wir glauben, dass diese Änderungen unsere Materialkosten deutlich senken und Rivian in die Lage versetzen werden, das Jahr 2024 mit einem deutlich verbesserten Margenprofil zu verlassen“, sagte Finanzvorstand Claire Rauh McDonough gegenüber Analysten.

Im Gegensatz dazu der Luxus-Elektrofahrzeughersteller Lucid Group



LCID



senkte seine Prognosen für Fahrzeuge in diesem Jahr von 10.000 auf 8.000 bis 8.500, da das Unternehmen rückläufige Einnahmen im dritten Quartal und einen größeren Nettoverlust meldete. Seine Aktien fielen im nachbörslichen Handel um 4,2 %.

Lucid sagte, seine Prognose berücksichtige die Fahrzeuge, die das Unternehmen für den Rest des Jahres ausliefern könne. Viele gehen an Regierungs- und Privatkunden in Saudi-Arabien. Lucid hat vor Kurzem ein Werk in Saudi-Arabien eröffnet, wohin die in Arizona gefertigten Fahrzeugbausätze verschifft und anschließend zusammengebaut und ausgeliefert werden.

Rivian konzentriert sich auf elektrische Pickup-Trucks und Transporter und die Pickups beginnen bei rund 73.000 US-Dollar. Während das aktuelle wirtschaftliche Umfeld für den Verkauf von Elektrofahrzeugen derzeit viel schwieriger ist, hat es Lucid noch schwerer. Sein Lucid Air beginnt bei etwa 100.000 US-Dollar.

Ein Analyst fragte den Vorstandsvorsitzenden von Lucid, Peter Rawlinson, was angesichts des aktuellen Zinsklimas, das es für Verbraucher schwieriger gemacht hat, mit Krediten einzukaufen, dazu führen würde, dass das Unternehmen seine Ambitionen ändert. Rawlinson sagte, Lucid sei sehr umsichtig gewesen und der CFO des Unternehmens habe bei der Optimierung hervorragende Arbeit geleistet.

„Wir prüfen hier alle Maßnahmen, unsere Effizienz bei der Herstellung der Autos, unser Betriebskapital, den Lagerbestand und alle Aspekte des Geschäfts“, sagte er. „Außerdem drängen wir wie verrückt darauf, unsere Lieferzahlen zu verbessern.“ Rawlinson fügte hinzu, dass sein bevorstehendes Elektro-SUV Gravity ein „transformatives Produkt“ sei, das Ende 2024 auf den Markt komme, „mit einem erheblich größeren Marktpotenzial“, das Lucid verändern werde.

Bei beiden Unternehmen haben die hohen Kapitalinvestitionskosten die Anleger hinsichtlich einer möglichen künftigen Rentabilität nervös gemacht, da sich der Markt für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr verlangsamt hat. Während Rivian erklärt hat, dass es sehr darauf bedacht sei, seine Kosten zu senken, kündigte es letzten Monat an, dass es weitere 1,5 Milliarden US-Dollar im Rahmen eines Private-Debt-Angebots aufbringen werde, was die Anleger mit dem richtigen Zeitpunkt überraschte und einige nervös machte, dass das Unternehmen seine Mittel zu schnell aufgebraucht habe .

Eine Investition in einen dieser Hersteller von Elektrofahrzeugen ist nichts für schwache Nerven, aber Rivian scheint ein solideres Geschäft zu haben, das im aktuellen Wirtschaftsklima bisher anhaltende Rückschläge erlitten hat. Das Gleiche gilt möglicherweise nicht für Lucid, das derzeit nach einem noch riskanteren Spiel aussieht.