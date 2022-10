Meinung | Die beste Art, auf Putins Umarmung durch Saudi-Arabien zu reagieren

Was würde die Saudis dazu bringen, sich bei ihrem jüngsten OPEC+-Fehler so unklug zu irren? Verblüffte Energiekommentatoren haben angedeutet, dass die Saudis nur um ihre gefährdeten finanziellen Erträge besorgt waren und rational handelten. Ali Shihabi, ein saudischer Analyst, leugnete jegliche politische Motive und bestand darauf New York Times dass der Schritt lediglich darin bestand, „den Preis in einem akzeptablen Band zu halten“.

Aber diese Behauptung ist unberechtigt. Die OPEC hat die Produktion in einem so rekordverdächtig engen Markt noch nie gekürzt, und diese Produktionskürzungen werden zu unhaltbar niedrigen Ölvorräten führen, wodurch der Ölpreis aus jedem „akzeptablen Band“ in die Höhe schießen wird. Darüber hinaus richtet sich der Ölpreisobergrenzenplan der G-7 nicht an die OPEC; es ist streng auf russisches Öl beschränkt.

Dieser saudische Schritt kann auch nicht durch die nicht existierende globale Rezession gerechtfertigt werden, die seine Führer anführen. Derzeit sind die Märkte sehr angespannt, mit üppigen Gewinnmargen von 73 Prozent für Saudi-Arabien. Mit anderen Worten, es gab für Saudi-Arabien keine unmittelbare Notwendigkeit, das Angebot zu reduzieren, es sei denn, sie wollten den USA zugunsten Russlands schaden.

Jedes OPEC-Mitglied hat in letzter Zeit massive Gewinne erzielt – außer Russland, weil es der am wenigsten effiziente Produzent der OPEC ist. Es kostet Russland 46 Dollar/Barrel, Öl zu fördern, aber mit US-Technologie betragen die Kosten für die Saudis nur 22 Dollar/Barrel. Außerdem musste nur Russland Kunden wie Indien und China enorme Rabatte von 35 $/Barrel anbieten, da nur wenige andere sanktioniertes russisches Öl wollen.

Um es klar zu sagen, Saudi-Arabien bleibt wichtig für die Energiesicherheit und -stabilität im Nahen Osten, für den weltweiten wirtschaftlichen Wohlstand und als regionaler Verbündeter gegen den Iran, aber es hat diese Woche einen schrecklichen Fehler gemacht. Die Unterstützung des Landes für Russland sollte eine weitreichende Überprüfung der amerikanisch-saudischen Beziehung auslösen – auch wenn das Regime versucht, sein internationales Image im Zuge dessen „sportlich zu waschen“. Washington Post die brutale Ermordung des Kolumnisten Jamal Khashoggi und die humanitäre Katastrophe, die durch den saudischen Krieg im Jemen verursacht wurde.

Mitglieder des Kongresses sprechen bereits darüber, wie man am besten reagiert. Einige schlagen vor, nationale Kartellgesetze auf den internationalen Handel auszudehnen. Andere schlagen vor, eine GOP-Initiative zum Abzug der US-Truppen aus Saudi-Arabien wiederzubeleben. Aber diese Idee ist bisher gescheitert, da die USA dort lieber eigene Truppen als russische oder chinesische Truppen hätten.

Ein einfacherer, weit dringenderer Schritt zur Stärkung der nationalen Sicherheit der USA wäre es, alle US-Militärlieferungen, -verkäufe und andere Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zu unterbrechen. Dazu gehört auch die umstrittene, neue und hastig geplante Testanlage Red Sands in Saudi-Arabien.

Die militärische Zusammenarbeit der USA mit dem saudischen Regime ist umfassender, als viele glauben, aber das gibt den USA auch einen erheblichen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Einfluss auf Riad. Heute ist Saudi-Arabien enorm abhängig von der US-Verteidigungshilfe und kauft die überwiegende Mehrheit seiner Waffen aus den Vereinigten Staaten. Das Land kann Rüstungslieferanten nicht ersetzen, es sei denn, es möchte mit Russland, dem Iran oder China für weit unterlegene Systeme zusammenarbeiten, die keine Interoperabilität mit ihren bestehenden Waffen haben. (Während Saudi einige militärische Technologie aus anderen Ländern bezieht, handelt es sich in der Regel um minderwertige Waffen und Kleinwaffen wie alte Granatwerfer, Gewehre und Munition.)

Vielleicht noch wichtiger als Saudis Vertrauen in US-Waffen ist sein Vertrauen in US-Unternehmen, die beim Aufbau der lokalen Verteidigungsindustrie durch große Joint Ventures helfen. Diese sensiblen und intensiven Vereinbarungen – die wenig öffentliche Aufmerksamkeit erhalten haben – wurden größtenteils im Jahr 2017 initiiert und haben US-sensible Technologie und US-Arbeitsplätze ohne US-Kontrolle nach Saudi-Arabien ausgelagert. Die USA haben keine Vereinbarungen dieser Größenordnung mit anderen Verbündeten.

Angesichts des frühen Stadiums dieser Joint Ventures sowie der minimalen Interoperabilität zwischen Saudis aktuellem Waffensystem und potenziellem ausländischem Ersatz kann Saudi wenig tun, um auf diesen Gesetzesvorschlag zu reagieren, außer wieder an den Tisch zu kommen und in gutem Glauben mit den USA zu verhandeln . Wie ein Experte feststellte: „Es würde Jahrzehnte dauern, beispielsweise von US-amerikanischen und britischen Flugzeugen auf russische oder chinesische Flugzeuge umzusteigen. Dasselbe gilt für Panzer, Kommunikations- und andere High-Tech-Geräte.“ Es wäre eine große Herausforderung, wenn nicht gar unmöglich, für Saudi-Arabien, einen kurzfristigen Beschaffungswechsel über Nacht durchzuführen, wenn es mit einem Verbot von Waffenverkäufen konfrontiert wird. Und jedes Verbot könnte vorübergehend sein – bis Saudi-Arabien seine Umarmung Putins überdenkt.

Vielleicht lohnt es sich, selbst über einige alte russische Weisheiten nachzudenken. Vor über einem Jahrhundert warnte der russische Dramatiker Anton Tschechow: „Wissen ist wertlos, wenn man es nicht in die Praxis umsetzt.“ Vielleicht gilt das gleiche für die Hebelwirkung. Es ist wertlos, wenn es nicht verwendet wird.