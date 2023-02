Meinung: Die Beobachtung der Geschichte der Schwarzen begann als eine einzige Woche. Es ist Zeit für eine komplette Saison

Anmerkung der Redaktion: Jemar Tisby, PhD, ist Autor der Bücher „The Colour of Compromise“ und „How to Fight Racism“. Er ist Geschichtsprofessor am Simmons College of Kentucky und schreibt regelmäßig auf JemarTisby.Substack.com. Die hier geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Lesen Sie mehr Meinung auf CNN.





Vor fast 50 Jahren hielten politische Führer die Geschichte der Schwarzen für so wichtig für die nationale Identität, dass sie die Zeit, die formell dafür vorgesehen war, vervierfachten.

Der Black History Month begann 1926 mit der Vision von Carter G. Woodson als eine einzige Woche, die Negro History Week. 1976 wurde es im Rahmen der zweihundertjährigen Feierlichkeiten der Nation auf einen ganzen Monat ausgedehnt. seit Präsident Gerald Ford hat jeder US-Präsident den Februar offiziell zum Monat der schwarzen Geschichte erklärt.

Wenn wir an die Geschichte der Schwarzen in singulären Begriffen denken – ein einzelner Test, eine einzelne Klasse, ein einzelner Monat – können wir ihre tieferen Bedeutungen übersehen. Historiker sprechen von der „langen Bürgerrechtsbewegung“ als eine Möglichkeit, sorgfältiger über ihre Vorläufer und dauerhaften Auswirkungen nachzudenken. Vielleicht ist es an der Zeit, über einen „langen Monat der schwarzen Geschichte“ nachzudenken.

Mein Chef, der Präsident des Simmons College, Kevin W. Cosby, hat mich kürzlich dazu inspiriert, darüber nachzudenken, welche Kraft es hat, die Geschichte der Schwarzen über die Grenzen des Februars hinauszutragen. Er sagte mir: „Mein Black History Month beginnt am MLK Day.“

Sofort machte seine Perspektive Sinn für mich. Am dritten Montag im Januar feiern wir landesweit den MLK-Tag. Es ist eine der bekanntesten jährlichen Traditionen im Zusammenhang mit der Geschichte der Schwarzen und der Bürgerrechtsbewegung. Enorme Anstrengungen werden jedes Jahr in die Planung von Veranstaltungen zum MLK-Tag gesteckt – Reden, Preisverleihungen, Paraden, Märsche, Service-Möglichkeiten und mehr.

Ist es sinnvoll, die Erinnerungen, die den MLK Day begleiten, bis zum Beginn des Black History Month für zwei Wochen zu pausieren, oder wäre es sinnvoller, die Bewegung der Erinnerung einfach für weitere zwei Wochen fortzusetzen?

Cosby erklärte weiter, dass der Abschluss einer Black History Season am 4. April die Ermordung von Martin Luther King Jr. sein könnte. Der Zweck wäre nicht, auf den Schwarzen Tod einzugehen, sondern über die Ursachen und Folgen eines kompromisslosen Beharrens auf Bürger- und Menschenrechten nachzudenken.

Wenn wir innehalten, um über die Bedeutung nachzudenken, die es bedeutet, einen ganzen Monat für die Geschichte der Schwarzen in Amerika zu markieren, stellen wir erneut fest, dass Timing alles ist.

Die Idee eines ganzen Monats schwarzer Geschichte war nicht neu. Die Menschen in West Virginia, wo Woodson aufwuchs, feierten seit den 1940er Jahren den „Negro History Month“. Schwarze Studenten der Kent State University schlugen 1969 den Black History Month vor.

Ein paar Jahre später, im Jahr 1976, erklärte Ford offiziell eine nationale Begehung des Black History Month. Mit dem Jahr 1776 und der Unabhängigkeitserklärung als „Gründung“ der Nation wurde zum 200. Geburtstag des Landes 1976 ein Jahr patriotischer Aktivitäten geplant. Als Teil der Feierlichkeiten zum zweihundertjährigen Bestehen des Landes bestimmten politische Beamte den ganzen Monat Februar für die Geschichte der Schwarzen.

In einer Erklärung zu diesem Anlass sagte Ford: „Im zweihundertjährigen Jahr unserer Unabhängigkeit können wir mit Bewunderung auf die beeindruckenden Beiträge schwarzer Amerikaner zu unserem nationalen Leben und unserer Kultur zurückblicken.“

Ford verband den Black History Month auch mit den erklärten Idealen der Freiheit, die zur Gründung der Vereinigten Staaten führten.

„Freiheit und die Anerkennung individueller Rechte sind das, worum es bei unserer Revolution ging. Sie waren Ideale, die unseren Kampf für die Unabhängigkeit inspirierten: Ideale, denen wir uns seitdem verschrieben haben. Doch es dauerte viele Jahre, bis Ideale für schwarze Bürger Wirklichkeit wurden.“

Vergleichen Sie das mit einem anderen Republikaner: Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Im Januar widersetzten sich DeSantis und seine Regierung den vom College Board zusammengestellten AP-Frameworks für Afroamerikanerstudien. Er sagte, die Rahmenwerke „mangelten an erzieherischem Wert“. Diese Woche tauchte eine Korrespondenz zwischen dem College Board und dem Bundesstaat Florida auf, die die Spannungen verstärkte, die durch DeSantis‘ Ambitionen als Präsident (und die zentrale Bedeutung seiner Ablehnung des Studiums von Rasse und Rassismus für diese Agenda) noch komplizierter werden.

Menschen in DeSantis‘ Heimatstaat Florida sowie im ganzen Land haben ihren Protest gegen seine Aktionen zum Ausdruck gebracht. Sie behaupten, dass der Widerstand gegen AP African American Studies, das zum ersten Mal überhaupt angeboten wurde, dazu dient, Informationen über die Geschichte der Schwarzen und andere ähnliche Bereiche schwerer zugänglich zu machen, genau dann, wenn sie zugänglicher sein sollten.

Seitdem sind die Vorschläge von DeSantis zur Behinderung der Rassenerziehung noch weiter gegangen. Ende Januar kündigte er seine Pläne für eine höhere Bildung an, die obligatorische Kurse über die westliche Zivilisation und den Wunsch beinhalten, „alle DEI zu eliminieren [Diversity, Equity, and Inclusion] und CRT-Bürokratien.“

DeSantis ist nur das Symptom eines tieferen Problems damit, wie wir die Geschichte der Schwarzen gestalten. Es scheint, dass sich das Verständnis vieler Menschen über die Geschichte der Schwarzen auf spärliche Details über die Sklaverei, Rosa Parks Weigerung, mit dem Bus zu fahren, und ein oder zwei Zeilen aus Kings „I Have a Dream“-Rede beschränkt. Dies liegt zum Teil daran, dass wir die Geschichte der Schwarzen eher als Ereignis denn als fortlaufende Verfolgung betrachten.

Einer der vielen Gründe für den Mangel an Wissen über die Geschichte der Schwarzen in unserer Nation ist noch einmal – Timing ist alles.

Die Geschichte der Schwarzen kann nicht auf eine Reihe historischer Leckerbissen reduziert werden, die 30 Tage lang in den sozialen Medien gepostet werden. Wir erweisen der Geschichte der Schwarzen einen Bärendienst, wenn wir sie als eine Reihe isolierter Fakten betrachten und nicht als eine komplexe und miteinander verwobene Reihe von Geschichten, die in den vielfältigen Lebensteppich dieses Landes eingenäht sind. Im besten Fall ist die Geschichte der Schwarzen eine Art, integrativer und gerechter über uns selbst und die Welt nachzudenken.

Schwarze Geschichte lehrt uns, das Leben aus der Perspektive der Ausgegrenzten und Unterdrückten zu betrachten. Es lehrt uns etwas über Überlebende, Widerstandskämpfer und Schöpfer. Schwarze Geschichte entwickelt eine Denkweise, die immer fragt: „Wer fehlt? Wessen Stimmen müssen gehört werden?“

Ich entdeckte eine meiner historischen Helden, Fannie Lou Hamer, weil Gelehrte nach Menschen suchten, deren Leben normalerweise ignoriert wird. Hamer wurde 1917 geboren und war das zwanzigste von zwanzig Kindern einer Farmerfamilie in Mississippi. Sie wäre wahrscheinlich im Dunkeln gelebt und gestorben – eine weitere der anonymen Armen –, aber 1962 hörte sie eine Präsentation über das Wahlrecht in ihrer örtlichen Kirche und engagierte sich für Bürgerrechte. Sie erlangte bald nationale Bekanntheit und sagte sogar 1964 auf dem Democratic National Convention aus.

Wie viele Hamer gibt es noch? Schwarze Geschichte lehrt uns, die Vergangenheit nach einer Erzählung zu durchsuchen, die über die „Sieger“ hinausgeht und alle Arten von Geschichten umfasst.

Ein Leben, das von der schwarzen Geschichte geprägt ist, braucht Jahre, um sich zu entwickeln. Es erfordert mentalen, kulturellen und zivilgesellschaftlichen Raum, um über die reiche Bedeutung der Geschichten und Ereignisse nachzudenken, die die Geschichte der Schwarzen ausmachen.

Ein langer Black History Month würde mehr Raum bieten, um über die Black Experience nachzudenken. Anstatt sich durch Berge von Buchempfehlungen, Dokumentarfilmen, Zitaten und Daten zu hetzen, machen es ein paar zusätzliche Wochen schwarzer Geschichte möglich, in das Wissen der Vergangenheit einzutauchen und darüber nachzudenken, wie es Ihre Gegenwart beeinflussen wird.

Mehr als nur aufzudecken, was schief gelaufen ist, zwingt uns das Studium der Geschichte der Schwarzen zu der Frage: „Wie können wir es richtig machen?“

Menschen, die die Geschichte der Schwarzen mit Demut und Konsequenz studieren, fangen an, über Reparationen, die Ausweitung des Stimmrechts und die Zuweisung von mehr Ressourcen an schwarze Institutionen zu sprechen. Sie beginnen, einen ungerechten rassischen Status quo in Frage zu stellen und suchen nach Fortschritt. Sie beginnen, die Kontrolle über eine Erzählung zu übernehmen, die zu lange in den Händen einiger weniger Privilegierter war.

Schwarze Geschichte ist mehr als ein Meme. Es ist mehr als ein Monat. Es ist mehr als Erinnerung. Schwarze Geschichte ist eine Denkweise, die uns zu einem tieferen Wissen über uns selbst und unsere Gemeinschaften führt.