Meinung: Der Black History Month beleuchtet, woher „Black Power“ kam

Anmerkung der Redaktion: Mark Whitaker ist der Autor des in Kürze erscheinenden Buches „Saying It Loud: 1966 – Das Jahr, in dem Black Power die Bürgerrechtsbewegung herausforderte," zusammen mit „Meine lange Heimreise" und „Smoketown: Die unerzählte Geschichte der anderen großen schwarzen Renaissance." Er ist ehemaliger Chefredakteur von CNN Worldwide, Leiter des Washingtoner Büros von NBC News und Herausgeber von Newsweek. Die hier geäußerten Ansichten sind seine eigenen.





Wie so viele andere Wendepunkte in der Geschichte der Schwarzen begann es mit einem Polizeivorfall.

Im Sommer 1966 waren Amerikas führende Bürgerrechtler zum Meredith-Marsch nach Mississippi gekommen. Sie machten sich auf den Weg von Memphis, Tennessee nach Jackson, Mississippi, um einen Solo-Wahlrechtsmarsch fortzusetzen, der von James Meredith begonnen wurde, dem schwarzen Aktivisten, der drei Jahre zuvor die University of Mississippi integriert hatte. Meredith war von einem weißen Rassisten angeschossen und mit schweren Schusswunden ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Als der Marsch Greenwood, Mississippi, erreichte, erhielt Stokely Carmichael, der kürzlich ernannte Vorsitzende des Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), von einer örtlichen schwarzen Schule die Erlaubnis, auf ihrem Gelände Schlafzelte zu errichten. Aber als er beim Aufbau der Zelte half, wurde er vom örtlichen weißen Polizeichef, bekannt als „Buff“ Hammond, festgenommen und ins örtliche Gefängnis geschleppt.

Als Carmichael an diesem Nachmittag auf seine Kaution wartete, zählte er, wie oft er – 27 – im Süden inhaftiert war, seit er als Student an der Howard University zur SNCC kam. Als er freigelassen wurde, war er bereit, einen trotzigen neuen Slogan anzunehmen, den ein SNCC-Kamerad, Willie Ricks, in kleinen Kirchen entlang der Route getestet hatte.

Etwa 500 Demonstranten und Jugendliche aus der Gegend hatten sich auf dem staubigen Baseballfeld zu einer nächtlichen Kundgebung versammelt, und als Carmichael auf die Ladefläche eines Lastwagens mit Generator-betriebenen Lichtern darunter kletterte, sah er aus, als wäre er auf eine Bühne mit Flutlicht getreten. „Seit sechs Jahren sagen wir ‚Freedom Now‘ und wir haben nichts“, rief Carmichael. „Was wir jetzt sagen werden, ist ‚Black Power‘!“

„Schwarze Macht!“ schrie die Menge zurück. „Wir wollen Black Power!“ Carmichael weinte wieder, insgesamt fünfmal. „Schwarze Macht!“ die Menge schrie jedes Mal zurück.

Am nächsten Tag wurde eine kurze Geschichte von Associated Press, die die Szene beschreibt, von mehr als 200 Zeitungen in ganz Amerika aufgegriffen. Über Nacht wurde die Black-Power-Bewegung geboren.

Zu Beginn des Black History Month erleben wir ein Wiederaufleben der Black-Lives-Matter-Proteste und Forderungen nach Polizei- und anderen Reformen, nachdem der 29-jährige Tyre Nichols in Memphis tödlich verprügelt worden war. Aber wie ich bei der Berichterstattung über ein Buch über die Geburt der Black Power-Bewegung entdeckte, gehen die Wurzeln von vielem, was heute in den amerikanischen Rassenbeziehungen passiert, auf dieses entscheidende Jahr 1966 zurück.

Die Medien nahmen von Anfang an das Schlimmste über den Black-Power-Slogan an. Rufte Carmichael dazu auf, „die Macht mit Gewalt und Gewalt zu übernehmen – durch den Sturz“? Martin Agronsky, der Moderator von Face the Nation, stachelte, als Carmichael drei Tage nach der Greenwood-Rede für seinen ersten nationalen Fernsehauftritt gebucht wurde.

Tatsächlich waren die anfänglichen Ziele der 1966 gegründeten Black Power-Bewegung relativ bescheiden – und stellten Versuche einer ungeduldigen Generation schwarzer Jugendlicher dar, systemische Probleme anzugehen, die auch nach den legislativen Errungenschaften von Dr. Martin Luther King Jr. und Vorgängern fortbestanden Schwarze Anführer.

Trotz der Verabschiedung des Stimmrechtsgesetzes von 1965 erkannte Carmichael, dass die Registrierung allein nicht ausreichen würde, um arme Schwarze im tiefen Süden zu schützen, wo die Polizei dem Ku Klux Klan erlaubte, ungestraft zu terrorisieren. Also hatte er das vergangene Jahr damit verbracht, Schwarze im abgelegenen Lowndes County, Alabama, zu organisieren, um eine neue unabhängige politische Partei zu gründen, die Kandidaten für den Sheriff und andere lokale Ämter wählen konnte, mit einem Panthersymbol, das von armen Pächtern erkannt werden würde, die nicht lesen konnten.

Im Herbst 1966 liehen sich zwei schwarze Teilzeitstudenten des Community College in Oakland, Kalifornien, dasselbe auffällige Logo, um die Black Panther Party for Self-Defense zu gründen. Obwohl Huey Newton und Bobby Seale eine umfassende Liste von Forderungen verfassten, die sie das „Zehn-Punkte-Programm“ nannten, konzentrierten sie sich auch hauptsächlich auf das Problem der Polizeigewalt in schwarzen Gemeinden.

Als die Panthers zum ersten Mal ihre berühmten Lederjacken und Baskenmützen anlegten und mit Gewehren und Handfeuerwaffen posierten, war dies, um für ihren Plan zu werben, die kalifornischen „Open Carry“-Waffengesetze auszunutzen, um bewaffnete zivile Patrouillen zur Überwachung der Polizei von Oakland aufzustellen.

Wie um den Standpunkt der Panthers zu beweisen, brachte der Sommer 1966 jedoch eine Reihe von Zusammenstößen zwischen der Polizei und städtischen Schwarzen, die Unruhen in Chicago, Atlanta und im Stadtteil Hunters Point in San Francisco auslösten. In der Vorstellung der weißen Öffentlichkeit wurden diese Aufstände mit dem Slogan „Black Power“ verschmolzen und führten zu einem starken Rückgang der weißen Unterstützung für die gesamte Bürgerrechtsagenda. In einer Newsweek-Umfrage widersetzten sich Weiße plötzlich sogar gewaltfreien schwarzen Protesten mit mehr als zwei zu eins.

Als King versuchte, sein friedliches Drehbuch mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau nach Chicago zu bringen, stieß er auf einen weißen Gegenangriff, der so bösartig war wie alles, was er im Süden erlebt hatte. Bei den Midterms-Wahlen von 1966 trug eine weiße „Gegenreaktion“ dazu bei, Ronald Reagan in das Statehouse in Kalifornien zu wählen, und trieb einen Rechtsruck voran, der zwei Jahre später die Bühne für Richard Nixons Law-and-Order-Kampagne bereitete.

Als sich dieses Muster aus schwarzer Unruhe und weißer Gegenreaktion fortsetzte, wurde die Medienkarikatur von Black Power allmählich zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Carmichael wurde in seiner Rhetorik immer unverschämter, was einen New Yorker Schriftsteller dazu veranlasste, sich zu fragen, ob er nur ein „aufgesetzter“ Künstler sei.

Eine ultranationalistische Fraktion innerhalb der SNCC drängte darauf, alle weißen Mitglieder auszuschließen, ein Angebot, das zunächst von den Anführern der Gruppe abgelehnt wurde, sich aber schließlich bei einem von Drogenkonsum geprägten Mitarbeiter-Retreat in den Catskill Mountains durchsetzte. Ein paar Monate später trat ein verbrauchter Carmichael nach nur einem Jahr als Vorsitzender der SNCC zurück und machte einem Nachfolger mit noch aufrührerischer Rhetorik und weit weniger Charme namens H. Rap ​​Brown Platz.

Ein weiterer Teufelskreis verzehrte die Black Panthers. Ende 1966 wurde Eldridge Cleaver mit der Unterstützung von Autoren, die die Gefängnisaufsätze bewunderten, die er in dem Buch „Soul on Ice“ veröffentlichte, aus dem Gefängnis entlassen und tat sich mit Newton und Seale zusammen – und drängte die Panthers dann, sich von ihrem Fokus auf die örtliche Polizei zu entfernen und umarmen Sie die Rede von bewaffneter Revolution.

Das wiederum machte sie zu einem einladenden Ziel für J. Edgar Hoover und das FBI, die einen Krieg der Sabotage und schmutzigen Tricks starteten, um zu verhindern, dass einer der Panther-Führer als „Messias“ auftauchte, der junge Schwarze um sich scharen könnte. Innerhalb von zwei Jahren waren die Gründer der Partei alle im Gefängnis oder im Exil und nicht in der Lage, mehr als radikale Aushängeschilder zu sein.

Doch trotz all ihrer Fehler und Flammenausbrüche erwies sich die Black Power-Generation als vorausschauend in ihrer Analyse der Fehler in der Stadtpolizei und der Grenzen der Rassenintegration, die King predigte. Als Kinder der Großen Migration kannten sie den Herzschmerz der Schwarzen nur zu gut, die alles im Süden zurückgelassen hatten, um im Norden ein falsches Versprechen von physischer Sicherheit, fairen Unterkünften und Arbeitsmöglichkeiten zu bekommen.

Für die heutigen Aktivisten von Black Lives Matter und andere besteht die politische Lektion von 1966 darin, zu verstehen, dass trotzige Slogans und Straßenproteste nicht ausreichen, um dauerhafte Veränderungen herbeizuführen. Klare Botschaften und politische Ziele, interne Einheit und rassenübergreifende Allianzen sind ebenfalls von wesentlicher Bedeutung.

Eine zweite Lektion besteht darin, sich auf heftige Gegenreaktionen auf vorübergehende Fortschritte vorzubereiten. Ein Student von 1966 wäre nicht überrascht gewesen zu sehen, wie schnell die Dynamik für Polizei- und andere Reformen nach dem letzten Moment der „Rassenabrechnung“ im Jahr 2020 angesichts einer konzertierten Kampagne zur Dämonisierung von „Wachheit“ und Aufrufen zur „Defundierung“ ins Stocken geriet die Polizei.“

Doch ein immer tieferes Vermächtnis von Black Power geht über die Politik hinaus. Das Jahr 1966 brachte auch eine kulturelle Blüte des Rassenstolzes, die von Schwarzen jeder Klasse und mit jedem Bildungshintergrund geteilt und gefeiert werden konnte. Dieses „Schwarze Bewusstsein“ manifestierte sich in der Verbreitung von Afros und Dashikis, in der ersten Feier von Kwanzaa und in schwarzen Eltern, die ihren Kindern stolz Namen gaben, die ihre rassische Identität kennzeichneten – wie Breonna oder Tyre.

1966 etablierten die Black Power-Pioniere das Prinzip, dass alle Schwarze Leben verdienen es, wichtig zu sein. „In unseren Augen bedeutete es wirklich Schwarz Ermächtigung“, erinnert sich Vern Smith, ein erfahrener schwarzer Journalist, der an der San Francisco State studierte, wo der Vorstoß für Black Studies begann. „Wenn man darauf zurückblickt, erscheint es seltsam, aber das Minderwertigkeitsgefühl, das den Menschen seit Generationen aufgezwungen wurde, wurde bis zu diesem Moment einfach nicht bedacht … Wenn Sie heute ein 20- oder 25-jähriger Schwarzer sind und Du nennst dich Schwarz oder Afroamerikaner, das scheint das Natürlichste der Welt zu sein. Ich denke, das ist ein Beweis für den Erfolg, den Black Power dabei hatte, Menschen dazu zu bringen, sich nicht schlecht über sich selbst zu fühlen und wirklich anzunehmen, wer sie waren.“