ich verstehe das @POTUS kann da nicht raus #sotu2023 und tu so, als wäre alles perfekt… aber wenn du es bist @Joe Biden es wäre schwer, NICHT zu prahlen. 500.000 Jobs im letzten Monat, 12 Millionen Jobs in 2 Jahren, die größte Investition in das Klima in der Geschichte … er hat viel, worauf er stolz sein kann.

– Van Jones (@VanJones68) 8. Februar 2023