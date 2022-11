Meinung: Chappelle hat recht – Trump geht nicht weg

Anmerkung der Redaktion: Dean Obeidallah, ein ehemaliger Anwalt, ist Moderator der täglichen Sendung „The Dean Obeidallah Show“ von SiriusXM Radio und Kolumnist für The Daily Beast. Folge ihm @DeanObeidallah. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind seine eigenen. Aussicht mehr Meinung auf CNN.





Comedian Dave Chappelle macht Schlagzeilen mit seinem „Saturday Night Live“-Monolog, in dem er unter anderem über die jüngsten antisemitischen Äußerungen von Kanye West scherzte.

Chappelles Widerhaken zu diesem Thema enthielten ironische Ratschläge, wie West mit dem daraus resultierenden Feuersturm hätte umgehen sollen, und einen Scherz über die Entscheidung des Turnschuhherstellers Adidas, den Rapper als Geschäftspartner fallen zu lassen.

Aber seine Kommentare über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verdienen noch mehr Aufmerksamkeit als die über Ye. Und sie sollten als Weckruf für alle dienen, die glauben, dass der ehemalige Präsident leise verschwinden wird.

Chappelle drehte sich etwa zur Hälfte seines 15-minütigen Eröffnungsmonologs zum Thema Trump und bemerkte: „Ich schaue mir jetzt die Nachrichten an, (und) sie erklären das Ende der Trump-Ära.“ Dann verschmolz er seine bittere Komödie mit einer einfachen Wahrheit, die jeder hören muss, der wünscht, Trump würde aus der politischen Landschaft verschwinden: Trumps Basis ist noch lange nicht im Stich gelassen worden.

„Ich bin nur ehrlich zu Ihnen, ich lebe in Ohio unter den armen Weißen“, sagte er und fügte hinzu: „Viele von Ihnen verstehen nicht, warum Trump so beliebt (und) … sehr geliebt war.“ Chappelle – der in seinem Monolog anerkannte, dass er ein Demokrat ist – lieferte dann eine komödiantische Erklärung dafür, warum Trump von seinen Anhängern verehrt wird.

Er scherzte, Trump sei ein „ehrlicher Lügner“, der die ungeschminkte Wahrheit über ein System sagte, das eingerichtet wurde, um den Reichen und Mächtigen zu helfen. Und er erzählte, wie Trump dies während einer Wahlkampfdebatte 2016 offen zugab: „Er sagte: ‚Ich weiß, dass das System manipuliert ist, weil ich es benutze.‘ ”

Der Komiker scherzte dann darüber, wie Trump, der während dieser Debatte von Hillary Clinton beschuldigt wurde, keine Steuern zu zahlen, zurückschoss: „Das macht mich schlau.“

Chappelle teilte mit, dass für viele Amerikaner der Arbeiterklasse, die damit kämpfen, über die Runden zu kommen, Trumps „Ehrlichkeit“ bei der Enthüllung, dass die Reichen und Mächtigen ein System, das zu ihrem Nutzen entwickelt wurde, voll ausnutzen, sein Ansehen nur vergrößert habe.

Jetzt können wir den ganzen Tag darüber debattieren, warum die Leute Trump wirklich „lieben“. War es aus den Gründen, die Chappelle vorschlug? Oder liegt für manche eine perverse Anziehungskraft in seiner Bigotterie und Verteidigung weißer Nationalisten? Ist es sein „Besitz der Bibliotheken“? Seine Steuersenkungen, die die Reichen stark begünstigten? Es kann eine Mischung aus all diesen Gründen sein – oder ganz unterschiedliche. Aber es ist unbestritten, dass Trump in Umfragen, die vor der Wahl letzte Woche durchgeführt wurden, mit Abstand die erste Wahl der Republikaner für ihren Präsidentschaftskandidaten 2024 war.

Eine Umfrage der New York Times/Siena College Mitte Oktober ergab, dass 49 % der republikanischen Wähler Trump als Präsidentschaftskandidaten 2024 der Partei favorisierten. Sein engster Rivale, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, erhielt 26 % Unterstützung. Diese Umfrage wurde durchgeführt, bevor die GOP in den Midterms zu kurz kam.

Seitdem machen viele in der Partei Trump für die glanzlose Leistung der republikanischen Kandidaten an der Wahlurne verantwortlich und stellen fest, dass die hochkarätigen Kandidaten, die er befürwortete, wichtige Festzeltrennen verloren haben. Trumps bemerkenswerteste Verluste erstrecken sich über das ganze Land, von den US-Senatskandidaten Mehmet Oz in Pennsylvania und Blake Masters in Arizona bis hin zu seiner Wahl zum Gouverneur in Schlachtfeldstaaten wie Michigan und Wisconsin.

Dennoch gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Kernwähler der Republikaner davon abgehalten werden, Trump zu unterstützen, trotz des Wahldebakels der vergangenen Woche, für das er rundum verantwortlich gemacht wird. Trump war 2024 immer noch die beste Wahl der GOP-Basis, trotz seines verpfuschten Umgangs mit der Reaktion auf die Covid-19-Pandemie (wie Umfragen im Jahr 2020 zeigten) und seiner Rolle bei der Aufregung der Massen, die für den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar verantwortlich waren.

Wenn seine Basis all das übersehen hat, ist es schwer vorstellbar, dass alle seine Unterstützer ihn im Stich lassen werden, nur weil die Republikaner nicht die „rote Welle“ bekommen haben, die sie erwartet haben.

Es gibt noch einen weiteren zutiefst besorgniserregenden Grund, warum Trumps Unterstützung nicht einfach verpufft. Wie die Historikerin und Expertin für Autokratie Ruth Ben-Ghiat in einem Interview im Jahr 2021 erklärte, ist Trump ein autoritärer Führer, der eine kultähnliche Gefolgschaft entwickelt hat. Trump habe „das autoritäre Spielbuch mit Propaganda, mit Korruption und mit Aufrufen zur Gewalt verfolgt“, sagte sie. Das macht Trumps Bindung zu seinen Anhängern anders als alles, was wir aus der amerikanischen Politik gewohnt sind.

Und in einem Artikel, den sie letztes Jahr für The Economist verfasste, sagte Ben-Ghiat, dass Trumps „Einfluss nicht nachlassen wird, bis die Institutionen der Demokratie Fehlverhalten offiziell bestätigen, beispielsweise durch eine gerichtliche Verurteilung“. Deshalb sei es ihrer Ansicht nach „so wichtig, Mr. Trump zur Rechenschaft zu ziehen“.

Aber wer weiß, ob Trump jemals „zur Rechenschaft gezogen“ wird und welche Auswirkungen es auf seine Anhänger hätte, wenn dies jemals der Fall wäre? Dadurch könnten sich seine Anhänger noch fester an ihn klammern – trotz dessen, was Millionen von Amerikanern, darunter sogar einige republikanische Amtsträger, wollen.

Angesichts von Berichten, dass Trump voraussichtlich diese Woche seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 ankündigen wird, würde ich voraussagen, dass er in absehbarer Zeit nicht gehen wird, auch wenn er nicht die „rote Welle“ geliefert hat, auf die seine Anhänger so inbrünstig gehofft hatten.