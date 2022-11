‚Meine Telefone klingelten nicht!‘ – Gary Neville verrät, dass er seit seinem Ausscheiden bei Manchester United nicht mehr mit Cristiano Ronaldo gesprochen hat, unterstützt aber das „Mentalitätsmonster“, um bei der Weltmeisterschaft für Portugal die Hauptrolle zu spielen

Gary Neville hat bekannt gegeben, dass er nach seinem unzeremoniellen Abgang von Manchester United nicht mit Cristiano Ronaldo gesprochen hat, sondern die „Monstermentalität“ bei der Weltmeisterschaft unterstützt hat.

Ronaldo stimmte einvernehmlich zu, seinen Vertrag im Old Trafford nach etwas mehr als einem Jahr im Club zu kündigen, als ein Bombeninterview Schlagzeilen auf der Titelseite machte.

Getty Ronaldo wurde zur Hauptgeschichte, nachdem er United verlassen hatte

Sky Sports Ronaldo und Neville hatten einen unangenehmen Streit in der Öffentlichkeit

Der Stürmer verwüstete die Eigentümer, Direktoren und Trainer von United in einem 90-minütigen Gespräch mit Piers Morgan, in dem seine viel angekündigte Rückkehr in den Club ein trauriges Ende fand.

Bevor er den Club verließ, hatte Ronaldo den ziemlich seltsamen Ansatz gewählt, TV-Experten vor den Spielen auf dem Spielfeld zu begrüßen und Neville später live auf Sky Sports auszublenden.

Und als er von TalkSPORT-Moderatorin Laura Woods gefragt wurde, ob er von seinem ehemaligen Teamkollegen gehört habe, hatte Neville eine amüsante Antwort.

„Nein, mein Telefon hat nicht geklingelt, wirklich von niemandem, geschweige denn von Cristiano“, scherzte der ehemalige United-Kapitän.

„Er ist unglaublich, er hat offensichtlich auf Kritik reagiert und mochte nicht, was bei Manchester United passiert ist, und hat das Gefühl, dass sich die Leute gegen ihn gewandt haben.

„Er ist jetzt in seiner Heimat, Portugal verehrt ihn absolut, seine Teamkollegen verehren ihn, seine Beziehung zu seinem Manager ist stark.

itv Neville sagt, sein Telefon sei nicht besetzt gewesen

„Ich denke, wir brauchen [Kylian] Mbappe, Ronaldo, [Lionel] Messi, all diese großartigen Spieler, die in diesem Turnier nach vorne kommen, weil irgendwann etwas weichen muss.“

Ronaldo erreichte 2016 mit Portugal höchste Auszeichnungen, als er den Europameistertitel gewann, und wird verzweifelt nach einer Wiederholung bei seiner scheinbar letzten Weltmeisterschaft suchen.

Der 37-Jährige hat bei diesem Turnier bereits den Torschuss gefunden, und Neville glaubt, dass Portugal trotz der Meinungsverschiedenheiten überraschen könnte, wenn seine Taktik richtig ist.

„Ich habe neulich das Spiel gegen Portugal gesehen und dachte, dass die Bilanz der Mannschaft in der ersten Hälfte schlecht war“, erklärte er.

getty Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten unterstützt Neville Ronaldo

„Er [Fernando Santos] hatte Bruno Fernandes auf der rechten Seite mit Cristiano vorne, das funktioniert nicht für Manchester United, wenn [Rafael] Leao kam und Joao Felix und Cristiano spielten mit [William] Carvalho im Mittelfeld und Bruno rückten mit Bernardo Silva nach innen, sie sahen ziemlich gut aus.

„Das ist ein Weg nach vorne für sie, sie sind eine gute Mannschaft, die Portugal vorantreibt, und sie haben einen Mann im Sturm, der eine Monstermentalität hat, der glauben wird, dass dies sein Moment ist, er wird glauben, dass er diese Weltmeisterschaft gewinnt, und er wird es tun glaube das und gib das an den Rest seiner Teamkollegen weiter.

„Er hat das mit der Champions League mit Real Madrid gemacht, Barcelona war so großartig, aber sie haben dort mit ihm die Champions League gewonnen, weil er in diesen großen Momenten liefert.

„Bei diesem Turnier würde mich nichts überraschen, aber ich denke, es war richtig, dass er United verlassen hat und dass United ihn gehen ließ.“