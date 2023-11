Meine Mutter hat meine Identität gestohlen und meine Kreditwürdigkeit völlig ruiniert

Als Axton Betz-Hamilton am College ihre erste Stromrechnung aufstellte, wurde ihr schnell klar, dass etwas sehr, sehr nicht stimmte.





Es stellte sich heraus, dass sie Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden war – und dieser hatte ihre Kreditwürdigkeit zerstört.

Im Jahr 2001, als sie eine 19-jährige Studentin war, verlangte Betz-Hamiltons neuer Energieversorger unter Berufung auf ihre Kreditwürdigkeit eine Kaution von 100 US-Dollar für die Inanspruchnahme ihres Dienstes.

„Ich dachte, es läge daran, dass ich nicht genug Kredit hatte“, erzählte sie Vermögen. Doch als sechs Wochen später eine Kopie ihrer Kreditauskunft in ihrem Briefkasten landete, erfuhr sie, dass das Gegenteil der Fall war.





„Zuerst dachte ich, Kreditauskünfte müssten viele Anweisungen enthalten, denn meine Kreditauskunft hätte nicht umfangreich sein dürfen. Es hätte eine halbe Seite sein sollen – Name, Adresse und ein paar Studienkredite. Ich öffnete es und stellte sehr schnell fest, dass Kreditauskünfte nicht viele Anweisungen enthielten, meine jedoch 10 Seiten lang und voller betrügerischer Kreditkarteneinträge war.“

Einige dieser Einträge stammten aus dem Jahr 1993, als sie 11 Jahre alt war. Als sie die Akte bei Kreditauskunfteien anfocht, wurden Teile entfernt, einfach weil bestimmte Gläubiger ihre Geschäfte aufgegeben hatten. Andere hingegen wurden erst mit zunehmendem Alter aus ihrer Geschichte gelöscht – was normalerweise etwa sieben Jahre dauert.

Bei den meisten Menschen ruft die Vorstellung von Identitätsdiebstahl Bilder von anonymen, zwielichtigen Hackern hervor. Aber für viele Opfer – darunter auch Betz-Hamilton – ist der Täter viel näher an der Heimat.

Im Fall von Betz-Hamilton war es ihre Mutter.

Ein weitverbreitetes Problem

Betz-Hamilton wurde in den 1990er Jahren Opfer eines Identitätsdiebstahls bei Kindern – doch das Verbrechen ist auch heute noch weit verbreitet.

Eine bahnbrechende Studie des Carnegie Mellon CyLab aus dem Jahr 2011 ergab, dass Kinder besonders anfällig für Identitätsdiebstahl sind.

Bei ihrer Analyse von mehr als 40.000 amerikanischen Kindern stellten Forscher der Universität fest, dass bei 10 % jemand anderes ihre Sozialversicherungsnummer verwendete. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Identitätsdiebstahls zu werden, bei Kindern 51-mal höher ist als bei Erwachsenen.

Die Identitäten von Kindern würden genutzt, um Häuser und Autos zu kaufen, Kreditkartenkonten zu eröffnen und sich einen Arbeitsplatz zu sichern, sagten die Autoren des Berichts, wobei das jüngste Opfer, das sie in ihrer Analyse entdeckten, gerade einmal fünf Monate alt war.

Unterdessen ergab eine Studie von Javelin Strategy aus dem Jahr 2021, dass jedes Jahr jedes 50. US-amerikanische Kind Opfer eines Identitätsdiebstahls wird – wobei 73 % der Opfer von jemandem angegriffen werden, den sie persönlich kennen.

Hari Ravichandran, CEO und Gründer des digitalen Sicherheitsunternehmens Aura, sagte Vermögen dass der Täter in einem Fall von Identitätsdiebstahl bei Kindern „sehr oft“ mit dem Opfer verwandt ist.

„Oft handelt es sich dabei um Familien, die sich in einer Notlage befinden, beispielsweise mit einer ernsthaften Wirtschaftskrise oder Suchtproblemen konfrontiert sind“, sagte er. „Wenn Kinder geboren werden, erhalten sie eine Sozialversicherungsnummer, die in der Regel erst mit etwa 17 oder 18 Jahren verwendet wird – es gibt also ein großes Zeitfenster, in dem eine saubere Sozialversicherungsnummer verfügbar ist.“

„Es ist wirklich Mama?“

Erst nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2013 erkannte Betz-Hamilton endlich, wer hinter dem Betrug steckte, der sie in finanzielle Schwierigkeiten brachte. Ein paar Wochen nach dem Tod ihrer Mutter erhielt sie einen lebensverändernden Anruf von ihrem Vater.

„Er hat die alten Sachen meiner Mutter durchgesehen und eine Kreditkartenabrechnung auf meinen Namen herausgeholt“, sagte sie. „Er war kurz davor, mich zu verärgern – er schrie mich an, weil ich 2001 eine Kreditkarte über das Limit hinaus genommen hatte.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde Betz-Hamilton klar, dass es sich bei der fraglichen Kreditkarte um eine der Schulden handelte, die in betrügerischer Absicht in ihrem Namen aufgenommen worden waren. Weitere Entdeckungen in den Akten ihrer Mutter bewiesen, dass ihre Mutter die Täterin war – und enthüllten, dass sie sich nicht nur des Identitätsdiebstahls ihrer Tochter schuldig gemacht hatte, sondern auch des Betrugs, der im Namen von Betz-Hamiltons Vater und Großvater begangen wurde.

„Dieser Moment der Entdeckung war, als würde man zwei extreme Emotionen erleben“, sagte Betz-Hamilton Vermögen. „Als jemand, der seit 20 Jahren mit Identitätsdiebstahl zu kämpfen hatte und nicht wusste, wer dafür verantwortlich war, dachte ich: Wow, endlich haben wir herausgefunden, wer es getan hat, und wir müssen nicht mehr so ​​leben – aber dann ist es so wie: Es ist wirklich Mama? Es ist Mama.“

Der Betrug, den ihre Mutter begangen hatte, ließ Betz-Hamiltons Kreditwürdigkeit auf 380 sinken, bevor sie überhaupt die Chance hatte, eine Kreditwürdigkeit aufzubauen.

In den USA liegen die FICO-Scores – die am häufigsten verwendeten Kredit-Scores – zwischen 300 und 850, wobei eine Bewertung von 700 oder höher von Kreditgebern im Allgemeinen als „gut“ eingestuft wird. Laut Experian hatte der durchschnittliche Amerikaner im vergangenen Jahr einen FICO-Score von 714.

Kreditgeber nutzen Kreditscores, um festzustellen, ob jemand sie wahrscheinlich zurückzahlen wird, und sind daher von großer Bedeutung, wenn es um die Aufnahme von Schulden wie Krediten und Kreditkarten geht. Sogar Vermieter fragen manchmal nach der Kreditwürdigkeit potenzieller Mieter, bevor sie ihnen eine Wohnung vermieten, und eine schlechte Bonitätsbewertung – also eine Bonitätsbewertung unter etwa 600 – könnte es potenziellen Mietern schwer machen.

Betz-Hamiltons beschädigte Kreditauskunft brachte sie im Jahr 2001 in das zweite Perzentil aller Kreditscores in den USA. Es habe sie viel Zeit und Geld gekostet, die Situation zu beheben, sagte sie Vermögen.

„Ich begann damit, mir eine Kreditkarte von einem Subprime-Kreditgeber zu besorgen, der einen exorbitanten Zinssatz hatte … (und) es gab ein Limit von 300 US-Dollar“, sagte sie. „Mein erster Autokredit für einen fünf Jahre alten Gebrauchtwagen hatte einen effektiven Jahreszins von 18,23 % – das ist so, als würde man einen Gebrauchtwagen auf eine Kreditkarte laden.“

Als ihre Mutter starb, war die Kreditauskunft von Betz-Hamilton von betrügerischen Einträgen befreit. Aber sie sagte, ihrer Mutter sei „absolut“ bewusst gewesen, wie finanziell schädlich der Identitätsdiebstahl gewesen sei.

„Ich war diejenige, die ihr gesagt hat, wie schlimm es war“, erklärte Betz-Hamilton. „Sie war die erste Person, die ich um Hilfe rief, weil sie im Finanzdienstleistungsbereich arbeitete. Sie war die Finanzexpertin der Familie.“

Wayne R. Cohen, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der in Washington, DC ansässigen Anwaltskanzlei Cohen & Cohen, sagte Vermögen Die „Hauptmotivation“ für die Straftat bestand darin, dass ein Elternteil eine schlechte Bonität hatte und nicht in der Lage war, einen schuldenbasierten Kauf zu tätigen.

„In den meisten Bundesstaaten handelt es sich um eine Straftat – Betrug, Identitätsdiebstahl und Veruntreuung von Geldern sind mögliche Anklagen, die ein Staatsanwalt erheben könnte“, sagte er.

Wenn es darum geht, was Betz-Hamiltons Mutter dazu motiviert hat, ihre Verbrechen zu begehen, kann Betz-Hamilton es nie genau wissen, da sie nie die Gelegenheit hatte, sie zur Rede zu stellen. Aber durch Gespräche mit Menschen, die ihre Mutter kannten, und durch ihre eigenen Überlegungen hat sie ein paar Ideen.

„Meine Großmutter war meiner Mutter offenbar darin sehr ähnlich, dass sie zwanghaft Geld ausgab“, sagte sie. „Dieses Ausgeben (kam auf das Bedürfnis hinaus), die schönsten Dinge zu haben und andere Menschen mit ihrer Wahrnehmung Ihres Reichtums zu beeindrucken, basierend auf der Art von Kleidung, die Sie haben, und der Art von Auto, das Sie fahren.“

„Du vertraust deinen Eltern“

Eine Reihe von Menschen, die Opfer ihrer Eltern wurden, haben ihre Geschichten in den sozialen Medien geteilt.

„Die erste Kreditauskunft, die ich mit 18 erstellt habe, enthielt eine Gasrechnung von 1999. Ich wurde 1989 geboren“, sagte eine Person ein Beitrag auf X. „Ich war sehr dankbar, dass sie mir erlaubten, den Streit einfach mit meiner Geburtsurkunde anzufechten, anstatt eine Anzeige bei der Polizei gegen meine eigene Familie zu erstatten. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich versucht habe, eine Sicherheitsfreigabe zu bekommen, und die zuständigen Behörden es überstürzt hatten.“

„Meine Mutter hat das getan, mein ganzes Erwachsenenleben lang habe ich Schulden abbezahlt, die nicht einmal meine waren“, ein anderer sagtewährend ein anderer sagte Es hatte bis zu ihrem 30. Lebensjahr gedauert, bis sich ihre Kreditwürdigkeit stabilisiert hatte, nachdem ihre Eltern ihre Daten genutzt hatten.

Vermögen war nicht in der Lage, diese Anekdoten unabhängig zu überprüfen.

Mein Mann ist Leiter im Inkassobereich einer Bank. Wie oft ich von Eltern und Großeltern gehört habe, die ihren (Enkel-)Kindern so etwas angetan haben, haut mich völlig um, macht mich wütend und lässt mich fragen, warum es so wenig Schutz dagegen gibt. — Dr. Julia Marin Hellwege (@JuliaHellwege) 12. September 2023

Eine heute 27-jährige Frau aus Seattle wurde in jungen Jahren Opfer eines Identitätsdiebstahls in der Familie. Sie sprach mit Vermögen anonym über ihre eigenen Erfahrungen.

Als sie noch Studentin an der University of Washington war, ermutigte ihre Mutter sie, ihre erste Kreditkarte zu beantragen.

„Du vertraust deinen Eltern, besonders deiner Mutter – du denkst, sie seien da, um dich zu beschützen“, sagte sie Vermögen. „Ich dachte, klar, du kennst dich offensichtlich besser mit Krediten aus als ich. Aber ich glaube, sie hatte dann das Gefühl: ‚Oh, das war wirklich einfach.‘“

Ihre Mutter überredete sie, eine zweite Kreditkarte mit einem höheren Ausgabenlimit zu eröffnen, die sie versprach, für sich aufzubewahren. Doch mit der Zeit wurde ihr klar, dass auf den Karten Schulden angehäuft wurden, die nicht rechtzeitig abbezahlt wurden, wie es hätte sein sollen.

Sie sagte, sie habe Angst davor, ihre Mutter zur Rede zu stellen, obwohl sie Angst um ihre finanzielle Situation habe.

„Meine Mutter war eine meiner einzigen Versorgerinnen – ich dachte, wenn ich ihr das anspreche, würde sie sich rächen und mir nicht durch das College helfen, und das würde unsere Beziehung wirklich ruinieren“, erklärte sie. „Aber als ich meine Kreditwürdigkeit überprüfte, war sie ziemlich schlecht. (Sie) hat meine Kreditwürdigkeit völlig ruiniert.“

Sie sagte, sie habe schließlich die Kraft aufgebracht, mit ihrer Mutter über die Verwendung ihrer Kreditkarten zu sprechen.

„Es lief nicht so gut“, sagte sie Vermögen. „Ich habe meine Beziehung zu ihr für lange Zeit unterbrochen. Aber es war wirklich schwer, weil man nicht nur denkt: „Oh mein Gott, mir passiert etwas Schreckliches“, sondern dass es ausgerechnet meine Mutter ist. Deine Eltern sollen dich beschützen, und auch wenn dahinter vielleicht eine gute Absicht steckt oder sie ihre eigenen Gründe hatte, ist das keine Entschuldigung. Das ist nicht das, was Eltern ihren Kindern antun sollten.“

Einzigartiges Dilemma

Menschen in dieser Position stehen vor einem einzigartigen Dilemma: Sie zeigen ihre Eltern wegen der Begehung einer Straftat an oder werden für die betrügerischen Ausgaben ihrer Eltern zur Verantwortung gezogen.

In einem Artikel aus dem Jahr 2021 bezeichnete der CyberScout-Gründer und Experte für Identitätsdiebstahl, Adam Levin, Betrug innerhalb der Familie als „heimtückisches“ Verbrechen, sagte aber, es sei eines, das „ohne Schwierigkeiten“ begangen werden könne.

„So schwer es auch sein mag, Opfer sollten auf das Verbrechen genauso reagieren, wie sie es tun würden, wenn es von einem Fremden begangen worden wäre“, riet er. „Erteilen Sie eine 90-Tage-Betrugswarnung für Ihr Guthaben, erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei und bestreiten Sie alle betrügerischen Konten und Gebühren. Frieren Sie Ihre Kreditwürdigkeit bei den drei Kreditauskunfteien ein.“

Letztendlich die Frau, die es erzählt hat Vermögen Die Frau, die über den Diebstahl ihrer Identität durch ihre Mutter berichtete, sagte, sie habe keine andere Wahl gehabt, als ihre Mutter den Behörden zu melden.

„Die Kreditauskunfteien würden mich nicht ernst nehmen, wenn ich keine Anzeige bei der Polizei erstatte“, erklärte sie. „Ich wollte nicht, weil es meine Mutter war, ich wusste nicht, was sie (mit ihr) machen würden. Letztlich haben sie nichts getan.“

Einige Jahre nach dem Identitätsdiebstahl spricht sie wieder mit ihrer Mutter. Aber sie sagt, ihre Beziehung sei irreparabel beschädigt.

„Wir haben lange nicht geredet und ich war sehr verletzt. Aber ich wollte vergeben und weitermachen“, sagte sie. „Letztendlich müssen Sie, wenn Ihre Familie Ihnen weh tut, alles tun, was Sie können, um sich selbst zu schützen. Wir stehen also in Kontakt, aber ich habe meine eigenen Parameter, die mir ein gutes Gefühl dafür geben, wie viel wir zusammen sind oder wie viel wir reden.“

Ravichandran von der digitalen Sicherheitsfirma Aura – der einen Freund hat, dessen Identität von einem Verwandten gestohlen wurde, als er noch jünger war – argumentiert, dass die Behörden mehr tun sollten, um Identitätsdiebstahl bei Kindern zu verhindern.

„Mir ist nie klar geworden, warum jemandes Guthaben standardmäßig offen sein sollte und man es dann (aktiv) schließen, einfrieren oder sperren muss“, sagte Ravichandran Vermögen. „Mir kommt es so vor, als ob das Gegenteil der Fall sein sollte. Und das ist etwas, an dem sich Regulierungsbehörden und Regierungen beteiligen könnten, nämlich die Kredit- und persönlichen Daten aller Personen standardmäßig zu sperren.“