„Mein Verdauungssystem war ein Vulkan“: Indie-Star Youth Lagoon über das Überleben einer chronischen Krankheit, um ein Meisterwerk zu schaffen | Indie

Indie Nachdem er Medikamente gegen Sodbrennen eingenommen hatte, lag Trevor Powers monatelang unter Schock, seine Stimme war zerstört. Er erklärt, wie Musik seine dunkelsten Gedanken beseitigte

Im Oktober 2021 ließ sich Trevor Powers routinemäßig medizinisch untersuchen und nachdem er über leichte Bauchschmerzen geklagt hatte, wurde ihm ein rezeptfreies Medikament gegen Sodbrennen verschrieben. „Es gibt keine Worte, um die Intensität dessen zu beschreiben, was es mit meinem Körper gemacht hat“, sagt er heute. „Es hat mein Verdauungssystem in diesen Minivulkan verwandelt. Plötzlich hatte ich Sehprobleme … mein ganzer Körper wurde völlig taub und ich konnte mich kaum noch bewegen.“

Er fühlte sich wie ein Gefangener in seinem eigenen Körper und bald war ihm sogar das Singen unmöglich geworden. „Ich habe monatelang meine Stimme völlig verloren. Ich konnte nicht sprechen.“ Als sein Bruder an Weihnachten zu Besuch war, konnte er, erinnert er sich, nur kommunizieren, indem er SMS durch den Raum schickte.

Aber selbst in den schlimmsten Tagen erinnert er sich an Tagebucheinträge: „Ich weigere mich, diese Erfahrung durchzumachen, ohne dass sie mir etwas beibringt.“ Und nach einer ermüdenden Abfolge von Fachärzten und Symptomen, die auch sein Sehvermögen und seine Sinneswahrnehmung beeinträchtigten, begann er sich wiederhergestellt zu fühlen. „Dadurch fühlte sich der Wind auf meiner Haut besser an, das Essen schmeckte besser, Gespräche wurden intensiver und die Musik klang besser“, sagt er. Powers ließ sein Singer-Songwriter-Projekt Youth Lagoon wieder aufleben und schrieb eines der besten Alben des Jahres 2023, „Heaven Is a Junkyard“, das Powers‘ gebrochenen Geschichten über verlorene Seelen und Sucher eine reiche neue Süße verlieh; Seine zerbrechliche Altstimme und sein zartes Klavier, unterstützt von einem warmen Bass, verleihen selbst der nüchternen Ballade des häuslichen Streits, die der Platte ihren Titel gibt, einen fast einschlafenhaften Trost.

Powers ist ein Videoanruf von einem verwüsteten Parkplatz einer Filiale von Target etwas außerhalb von Phoenix, Arizona, auf dem Weg nach Santa Ana und dem nächsten Termin einer Marathon-Amerikatournee, die diesen Monat Großbritannien und Europa erreicht. „Tiefes, leeres Amerika“, sagt er und erklärt das Hochgefühl, nach seiner schmerzhaften, traumatischen Krankheit wieder auf dem „sehr schönen und lohnenden“ Weg zu sein.

Seine Musik ist jedoch stark in seiner Heimat Boise im tiefroten, konservativen Idaho verwurzelt. Er sagt, dass er als junger Teenager ein paar Jahre lang „hungrig darauf gedrängt“ habe, in glamourösere Städte zu ziehen, aber „als ich anfing, wegen der Musik zu reisen, veränderte sich die Identität meiner Heimat und die Wertschätzung dafür.“ vertieft.“ Mit seinen Maga-Nachbarn, seinen vogelähnlichen Gesichtszügen und seinem gertenschlanken Körperbau, der sich unangenehm bewegt, sei es nicht immer einfach, mit seinen Maga-Nachbarn zusammenzuleben, sagt er. „Das ist das Frustrierendste am Leben in Idaho … aber es ist auch gesund, da man sich ständig in schwierige Gespräche verwickelt und dabei herausfindet, wie man seine Weltanschauungen am besten ausdrückt.“ Er würde nicht im Traum daran denken, zu gehen.

Er und seine drei Brüder wuchsen in turbulentem Chaos in einer streng evangelischen Familie auf: „Die Bibel wird genommen sehr buchstäblich. Man liest es fast wie ein Regelbuch.“ Er hat jetzt eine weniger definierte Spiritualität – „dieser unbekannte Schleier hat sich im Laufe der Jahre dramatisch verschoben“ –, aber er bleibt ein hingebungsvoller Sohn und Bruder, nur eine kurze Fahrt von allen entfernt, bis auf einen von ihnen, seinen jüngsten Bruder, der jetzt beim Militär ist Virginia.

So liebevoll sie auch waren, Powers‘ Familie hielt ihre Kinder von der modernen Welt fern, unterrichtete sie zu Hause und rationierte Musik strikt. „Also sind wir mit den Carpenters, Elvis, den Beach Boys und christlicher Musik aufgewachsen. Das war’s“, sagt er. „Nirvana und der ganze 90er-Jahre-Scheiß, das alles existierte für mich überhaupt nicht.“

In der Kirche „sah ich ein Kind, das Klavier spielte. Es kam mir wie Magie vor und so fragte ich meine Eltern, ob ich es lernen könnte. Ich habe mit sechs Jahren mit dem Unterricht begonnen.“ Mit 12 Jahren wurde er unruhig: „Ich wollte nicht die Musik anderer Leute spielen. Ich wollte mein eigenes machen.“

Sein Onkel Terry, eine Figur voller Spott und Glamour und „einer meiner absoluten Helden“, knackte die evangelische Hülle und brachte eine andere Art von Kunst ein. Terry war abhängig von Crack und Heroin und war manchmal auf der Flucht, aber Powers erinnert sich an „einen der süßesten und sanftesten Geister, die ich je gekannt habe“, der Powers‘ junges Songwriting sofort unterstützte.

Von da an lag der kreative Fokus von Powers darauf, Lieder zu schreiben, die er seinem Onkel schenken konnte, wenn dieser zu Besuch kam. Sein Onkel erwiderte den Gefallen, indem er Trevor „heimlich“ Linksfeld-Legenden wie Joy Division, Velvet Underground, My Bloody Valentine und Talking Heads vorstellte. Keiner von ihnen ist in Youth Lagoon hörbar, aber ihre Lektion, dass es sich lohnt, musikalische Konventionen zu ignorieren, bleibt hängen.

Dann starb Terry 2007 an einer Überdosis, was „ein großer, schwerer Schlag war, denn wie ich schon sagte, er war immer mein größter Champion; eine verdammt gewaltige, gewaltige Figur in meinem Leben … mein ganzer Prozess beginnt damit, ihm Musik zu schreiben und zu versuchen, meinen Onkel zu beeindrucken.“ Und wie „der Geist von Idaho, den ich immer ein bisschen besser kennenlerne“, bleibt sein Onkel „immer, immer“ ein Teil von Youth Lagoon.

„Tiefes, leeres Amerika“ … Jugendlagune. Foto: Tyler T. Williams

Die Schlafzimmerskizzen für seinen Onkel wurden zu Liedern, die er auf Bandcamp aufnahm. Diese wurden bald darauf vom Label Fat Possum aufgegriffen und bildeten 2011 sein gefeiertes Debüt The Year of Hibernation; Die stille Angst der Lieder, die Powers‘ manchmal lähmende Kämpfe mit der Angst widerspiegelt, erhielt bewundernde Kritiken.

Wondrous Bughouse folgte 2013 und machte neben seinen sorgfältigen Tasten Platz für prächtigere Gitarren und einige donnernde Trommeln, wobei er den Hörer immer noch mit fehlerhafter Elektronik und langen Walzertakten verunsicherte. Im Jahr 2015 erschien „Savage Hills Ballroom“, bei dem Powers selbstbewusst genug war, seine Stimme an die Spitze des Mixes zu bringen, und zwar auf einem Album mit viel mehr Melodrama und Hall, als wir zuvor gehört hatten.

Es klang wie ein Künstler, der rastlos seine Klangpalette neu ordnet. Aber Trevors fühlte sich von den Erwartungen, die das Jahr des Winterschlafs geweckt hatte, eingeengt und entschied, dass es das war. „Zu Youth Lagoon gibt es nichts mehr zu sagen. Es wird nicht mehr existieren“, schrieb er Anfang 2016 auf Twitter.

Unter seinem eigenen Namen produzierte Powers zwei weitere Alben, die nur einen Schritt vom Rampenlicht entfernt waren: Mulberry Violence (2018) und Capricorn (2020). Er sagt, dass diese ihm neue klangliche Freiheit verschafften, aber sie klingen quälender als alles, was er zuvor produziert hatte, indem sie seine Stimme in Wirbelstürmen aus Effekten und Rückkopplungen begraben und sie bei Capricorn fast vollständig entfernen.

Stimmlosigkeit würde nach Oktober 2021, als er sich dieser Untersuchung unterzog, nicht mehr seine Wahl sein. Er schreibt es seiner Frau zu, die er vor 17 und einem halben Leben als Highschool-Schatz kennengelernt hat, dass sie ihn durchgebracht hat. „Sie ist mein absoluter Alleskönner. Ich kann gar nicht ausdrücken, was passiert wäre, wenn sie mir nicht dabei geholfen hätte, durchzukommen“, sagt Powers, obwohl er befürchtet, dass „ich sie mit unter Wasser ziehen würde“.

Durch diese Erfahrung fühlte sich Youth Lagoon zu einem viel weniger restriktiven Zuhause für seine Musik und er begann, Songs für ein neues Album zu schreiben. Er wandte sich an den Star-XL-Produzenten Rodaidh McDonald (the xx, Adele, Gil Scott-Heron) und Heaven Is a Junkyard geriet schnell ins Blickfeld.

Die Krankheit von Powers ist in den Akten ständig präsent. Der nachdenkliche, ländliche Two-Step von „Idaho Alien“ bezieht sich auf einen Moment selbstmörderischer Verzweiflung zu Beginn der Krankheit. „Ich kann mich nicht erinnern, wie es passiert ist / Blut füllte die Badewanne mit den Klauenfüßen und ich fürchte keine Grenze … Ich füllte die Wanne und warte auf Gott.“ Er sagt jetzt: „Ich hatte das Gefühl, wenn ich diese Handlung durch Gesang begehen könnte, dann müsste ich sie in der Realität nicht begehen.“ Und tatsächlich ist das Arrangement warm, tröstlich und voller als frühere Platten, was auf Auftrieb schließen lässt.

Aber wie er sehr gerne betont, ist auf der Platte weit mehr als nur seine eigene extreme Erfahrung zu hören, denn die Melodien flüstern durch eine Reihe von Stilen und Leben, die er als „verkehrtes Americana“ beschreibt, zusammengehalten von einer Stimme, deren Zerbrechlichkeit Zu diesem Zeitpunkt wollte er es unbedingt nutzen. („Ich versuche nicht, wie ein guter Sänger zu klingen“, sagt er. „Ich versuche nur, wie ich selbst zu klingen.“) Archetypen des amerikanischen Gothic tauchen durch die Lieder auf: „Dolly walks out of the light / Handful von Lakritz fest“, „Tommy zog ohne Abschied in den Krieg … Die Knöchel eines Preiskämpfers hochgehalten.“

Viele von ihnen stammen aus den Bürgern von Boise, für die er eine nachbarschaftliche Vorliebe empfindet. Der 80-jährige Klavierlehrer, der auf der anderen Straßenseite wohnt; Sogar die Meth-Süchtige von nebenan, die um 3 Uhr morgens den Rasen mäht, ihren Müll verbrennt und ihren Garten als Campingplatz für Mitkonsumenten nutzt. „Es ist so Idaho, wie es nur sein kann.“ Sehr idahotypisch sind auch seine einsamen Reisen in das Land um Boise, wo viele der Lieder geschrieben wurden: „Von der absoluten Wüste über goldene Prärien bis hin zu Bergen, die so voller Bäume sind, dass man sich wie Narnia fühlt.“ Die einst boomende Bergbaustadt Idaho City, die heute nur noch ein paar hundert Einwohner hat, bietet eine reiche Fantasie.

Powers sagt, dass er sich immer noch von dem behindernden Trauma seiner Krankheit erholt, aber auf der anderen Seite „hatte etwas an dieser Erfahrung und diesem Erwachen diesen kreativen Wasserhahn in Gang gesetzt.“ Jetzt kann ich zu Recht nicht mehr mithalten.“ Im Moment genießt er es, wieder unterwegs zu sein, kann es aber auch kaum erwarten, in die Einsamkeit Idahos zurückzukehren, wo er allein an neuen Ideen arbeiten kann. Nachdem er die akuten Einschränkungen durchgemacht hat, die die Krankheit mit sich brachte, sagt er: „Ich verliebe mich in Einschränkungen. Weil ich finde, dass dort die Ewigkeit ist. Darin liegt die Unsterblichkeit.“

• Die UK-Tournee von Youth Lagoon beginnt am 12. November im Earth, London, im Rahmen des Pitchfork-Musikfestivals London. Heaven Is a Junkyard ist jetzt bei Fat Possum Records erhältlich