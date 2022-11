Mein Lieblings-4K-Blu-ray-Player ist am Cyber ​​Monday um 100 $ günstiger

Wir haben uns von der Black-Friday-Woche verabschiedet, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit den Deals. Cybermontag ist nur noch wenige Tage entfernt und die überwiegende Mehrheit der Rabatte ist noch verfügbar, wobei jeden Tag eine Menge neuer hinzukommen. Eines meiner persönlichen Lieblingsangebote ist diese Preissenkung für den fantastischen Panasonic UB820 4K Blu-ray-Player. für Cyber ​​​​Monday, nach unten von seinem regulären Preis von 500 $. Wenn Sie sowohl neue als auch alte Filme lieben, dann sind Sie es sich selbst schuldig, das bestmögliche Filmerlebnis zu erzielen, das dieser 4K-Blu-ray-Player bieten kann.

Der Panasonic UB820 ist nicht der teuerste Player da draußen, aber er wird von der Mehrheit der Enthusiasten als der heilige Gral der 4K-Blu-ray-Player angesehen. Zusammen mit meiner (das auch für Cyber ​​​​Monday im Angebot ist) ist es meine bevorzugte Art, Filme anzusehen, dank der Unterstützung für wunderschönes Dolby Vision HDR und immersiven Dolby Atmos-Sound.

4K-Blu-rays bieten die beste Bild-, Audio- und HDR-Qualität für jeden Film, der in diesem Format verfügbar ist. 4K-Streaming auf Netflix wird nur mit 25 Mbit/s übertragen, während eine 4K-Blu-ray viermal schneller überträgt. Dies führt zu einem überlegenen Erlebnis, wenn es um jeden Aspekt des Filmschauens geht.

Eine weitere großartige Sache bei 4K-Blu-rays ist, dass alte Filme, die auf 35-mm-Film gedreht wurden, in ihrer höchsten Qualität gezeigt werden können, seit sie zum ersten Mal in Kinos projiziert wurden. Das liegt daran, dass 35-mm-Filme ungefähr mit einer 8K-Auflösung gleichgesetzt werden können, sodass sie im Kino auf eine riesige Größe aufgeblasen werden können, ohne dass Bilddetails verloren gehen. Wenn also die originalen 35-mm-Filmnegative erhalten und gepflegt wurden, können Studios die Arbeit erledigen lassen, um großartige Präsentationen auf 4K-Blu-ray zu erstellen. Einige meiner Lieblings-4K-Blu-rays, die dies veranschaulichen, sind , und — ja, ich bin ein ziemlicher De Niro-Fan.

Viele Unternehmen und Boutiquen arbeiten möglicherweise auch mit dem Regisseur und/oder Kameramann zusammen, um eine Präsentation zu erstellen, die ihrer ursprünglichen Absicht entspricht und Ihnen ein Erlebnis bietet, das dem Kinobesuch so nahe kommt, als tatsächlich dort in der Vergangenheit zu sein.