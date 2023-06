Das kurze Video lässt wenig Interpretationsspielraum. Gedreht wurde am Dienstagmorgen in Nanterre, einem Vorort nordwestlich von Paris. Es zeigt zwei Polizisten in ihren blau-weiß-schwarzen Uniformen und Motorradhelmen auf der Fahrerseite eines gelben Mercedes, der auf einer belebten Straße steht. Einer der Beamten spricht mit der Person am Steuer, ein anderer richtet seine Waffe auf sie. Als das Auto anfährt, ertönt ein gedämpfter Schuss, der Polizist mit der Waffe wird leicht zurückgedrängt und das Auto rollt weiter. Es handelt sich um ein Video eines Passanten mit lautem Verkehrslärm, doch französischen Medien gelang es später, einen Satz der Polizisten herauszufiltern: „Sie bekommen gleich eine Kugel in den Kopf!“

In diesem Standbildvideo von @Ohana_FNG befragen zwei Polizisten einen Fahrer, wobei einer der Beamten eine Waffe auf die Scheibe des gelben Autos richtet. © Quelle: Uncredited/@Ohana_FNG/AP/dpa

Die Kugel traf die 17-jährige Nahel M., die Auto fuhr, in die Brust. Trotz einer Herzmassage durch schnell eintreffende Rettungskräfte verstarb er noch am Unfallort. Wenige Stunden später ging der Kurzfilm in den sozialen Medien viral. Er dokumentiert nicht nur den Tod eines jungen Mannes bei einer einfachen Verkehrskontrolle, der er sich widersetzte. Es widerlegt aber auch die erste Version der Polizisten, die behauptet hatten, sie stünden vor dem Auto, als es plötzlich losfuhr.

Der Fahrer wollte sie töten, es war legitime Selbstverteidigung. Andererseits zeigt das Video keine Gefahr für die Männer in Uniform und die Situation scheint nicht außer Kontrolle zu sein. Beide Polizisten wurden verhört und der Schütze wurde in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung ein. Auch die französische Rechtsverteidigerin Claire Hédon kündigte an, Ermittlungen einzuleiten. Festgenommen wurde ein Minderjähriger, der sich zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Rücksitz des gelben Mercedes befand. Ein weiterer Passagier im Auto war am Mittwochnachmittag noch auf freiem Fuß.

Nanterre erlebte einen der schlimmsten Tage seiner Geschichte. Patrick Jarry, Bürgermeister von Nanterre

Die Nachricht von dem Vorfall verbreitete sich am Dienstag in der ganzen Stadt. Besonders groß war die Wut im Viertel Nahel M. In der Nacht kam es nicht nur in Nanterre, sondern auch in anderen Vororten wie Asnières-sur-Seine, Colombes und Clichy-sous zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und überwiegend jungen Menschen. Bois und Mantes-la-Jolie. Es wurden Barrikaden errichtet, mehrere Gebäude in Brand gesteckt oder abgerissen und 42 Autos in Brand gesteckt. 31 Personen wurden in Gewahrsam genommen.

In der Nacht des 28. Juni kam es in Nanterre zu gewalttätigen Ausschreitungen. © Bildnachweis: IMAGO/ABACAPRESS

„Nanterre erlebte einen der schlimmsten Tage seiner Geschichte“, sagte Bürgermeister Patrick Jarry. Er appellierte an alle, die „Spirale der Zerstörung“ zu beenden, berichtete aber auch von der unbedingten Notwendigkeit, aufzuklären: „Wir wollten die Wahrheit und wir werden sie bekommen.“ An einem Gedenkmarsch am Donnerstag in der Präfektur, in unmittelbarer Nähe des Tatorts, will er teilnehmen.

Nahels Mutter rief in einem auf Tiktok veröffentlichten Video zum Marsch auf. „Ich bin Mounia, die Mutter dieses Kleinen aus Nanterre, der gerade angeschossen wurde“, sagt die Frau und macht beim Sprechen nervöse Gesten mit der Hand. „Bitte kommt alle, wir machen einen Gedenkmarsch, eine Revolte für meinen Sohn.“

Französischen Medienberichten zufolge hatte der junge Mann als Lebensmittellieferant gearbeitet. Der Polizei war er wegen mehrerer Verkehrsdelikte und Widerstand gegen die Staatsgewalt bekannt. Er war nicht vorbestraft. Die bei ihm durchgeführten Drogen- und Alkoholtests waren negativ.

Erinnerungen an den Herbst 2005

In Frankreich wecken die Vorfälle eindringliche Erinnerungen an den Herbst 2005, als zwei Jugendliche, die kein Verbrechen begangen hatten, auf der Flucht vor der Polizei in einen Transformatorschuppen im Vorort Clichy-sous-Bois kletterten und starben. Es folgten wochenlange Unruhen in vielen Banlieues im ganzen Land. Der damalige Präsident Jacques Chirac rief schließlich den Ausnahmezustand aus. Um eine ähnliche Eskalation zu verhindern, versuchten die Politiker, die Lage zu beruhigen. Präsident Emmanuel Macron reagierte auf das „unerklärliche, unentschuldbare Drama“ seines Besuchs im südfranzösischen Marseille mit den Worten: „Nichts rechtfertigt den Tod eines Jungen.“ Die Polizei ist zum Schutz der Menschen da. Auch Innenminister Gérald Darmanin, der als innenpolitischer Hardliner gilt, nannte die Vorfälle „äußerst schockierend“, fügte aber auch hinzu, dass der Widerstand gegen die Staatsgewalt immer wieder zum Tod von Polizisten geführt habe.

Der Druck auf die Rettungsdienste nimmt zu

Tatsächlich ist die Zahl solcher Fälle in den letzten 30 Jahren um das 25-fache gestiegen. Die Vorsitzende der französischen Grünen, Marine Tondelier, warnte vor einer „Amerikanisierung“ der französischen Polizei, die den Teenager auf offener Straße „hingerichtet“ habe. „Die Todesstrafe gibt es in Frankreich nicht mehr, kein Polizist hat das Recht zu töten, außer zur Selbstverteidigung“, reagierte der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon, der eine „vollständige Wiederherstellung“ der Polizei forderte. Der Chef der rechtsextremen Rassemblement National, Jordan Bardella, sagte dagegen, der Druck auf die Rettungsdienste wachse von Tag zu Tag. Diese sind vor allem in den Pariser Banlieues zu Zielen geworden. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 auf Druck von Polizeigewerkschaften ist in Frankreich ein deutlicher Anstieg des Einsatzes von Schusswaffen bei Verkehrskontrollen zu verzeichnen. Seitdem sind es rund 150 pro Jahr. Im Jahr 2022 kamen unter diesen Umständen 13 Menschen ums Leben, gegen fünf Polizisten wird ermittelt.

Mein Frankreich tut mir weh. Eine inakzeptable Situation. Kylian Mbappé, Fußballstar

Der jüngste Vorfall hat die Debatte über den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt durch französische Sicherheitskräfte angeheizt. Immer wieder wurden sie von diesen Demonstranten bei Kundgebungen brutal niedergeschlagen oder zum Teil schwer verletzt, auch mit Hartgummigeschossen. Im Januar 2020 starb in Paris ein Rollerfahrer nach einem Streit mit Polizisten bei einer Kontrolle und einer gewaltsamen Festnahme. Die Umstände des Todes des damals 24-jährigen Adama Traoré auf einer Polizeiwache im Jahr 2016 sind bis heute umstritten.

Assa Traore, die Schwester von Adama Traore, wird nach dem Tod ihres Bruders eine bekannte Aktivistin. © Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Traorés Schwester Assa ist seitdem eine bekannte Aktivistin, die der französischen Polizei rassistische Gewalt vorwirft und Parallelen zwischen dem gewaltsamen Tod ihres Bruders und der Ermordung von George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten in Minneapolis im Jahr 2020 zieht. Am Mittwochabend drehte Assa Traoré in Nanterre ein Video mit Nahel Ms Mutter. „Heute Morgen hat er mir einen Kuss gegeben, er hat mir gesagt, dass ich dich liebe, ich habe ihm gesagt, er soll auf sich selbst aufpassen“, sagte Mounia M. In diesem. „Eine Stunde später muss ich erfahren, dass mein einziger Sohn erschossen wurde.“

Auch Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé reagierte auf Twitter auf den Tod des 17-Jährigen: „Mein Frankreich tut mir weh. Eine inakzeptable Situation“, schrieb der 24-jährige Stürmer des Hauptstadtklubs Paris Saint-Germain. „Alles.“ Meine Gedanken sind bei Nahels Familie und ihren Lieben, diesem kleinen Engel, der viel zu früh gegangen ist.