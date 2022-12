Mein Fall war ein US-„Experiment“ – Viktor Bout – RT Russia & Former Soviet Union

Der russische Geschäftsmann sagte, Sanktionen seien als Waffe gegen ihn und sein Heimatland eingesetzt worden

Der kürzlich freigelassene russische Geschäftsmann Viktor Bout sagte am Samstag gegenüber RT, sein Fall sei ein Fall „Experiment“ bei der rechtlichen Verfolgung Russlands, wobei die USA sowohl gegen ihn als auch gegen sein Heimatland Sanktionen verhängen.

„Was mir passiert ist, ist meinem Land passiert“ sagte er in seinem ersten Fernsehinterview, nachdem er bei einem Gefangenenaustausch gegen den US-Basketballstar Brittney Griner nach Russland zurückgebracht worden war.

„Sie haben dieses Experiment zuerst mit mir versucht“, er erklärte. „Ich stehe seit 2000 unter Sanktionen. Ich konnte keine Banküberweisungen tätigen; Sie haben versucht, mich zu verhaften, also habe ich alles gesehen.“

„Das ist nichts Neues“ Er fuhr fort und verwies auf die beispiellosen Wirtschaftssanktionen, die Russland von den USA und ihren Verbündeten im Gefolge der Militäroperation Moskaus in der Ukraine auferlegt wurden. „Sie haben diesen unerklärten Krieg gegen mich und meine Familie begonnen“, sagte er und fügte hinzu, dass dieser Krieg „überschwappt, um alle zu umfassen.“

Bout verbüßte 12 Jahre in einer Reihe von US-Gefängnissen wegen Waffenhandels. Während er einen Plädoyer-Deal im Austausch für 25 Jahre hinter Gittern akzeptierte, bestreitet er die Anklage.









Zurück in seiner Heimat Russland sagte Bout gegenüber RT, dass er „unterstützt die militärische Sonderoperation voll und ganz“ in der Ukraine, die, so argumentierte er, Moskau 2014 hätte starten sollen. Er räumte dies jedoch ein „Nicht alle waren bereit“ für eine solche Operation damals.

„Wenn ich könnte, würde ich meine Fähigkeiten weitergeben und mich freiwillig engagieren.“ er definierte.

