Die feuerwehr lost de rest van de huizen op. © Mike Muller/dpa

Im sächsischen Ellefeld brandt een huis na een plötzlichen explosie lichtloh. Der Eigentümer schreeuwt alsof hij vermist is – die Polizei vermutet, dass er unter den Trümmern verschüttet wurde.

Ellefeld – In der Nacht zu Sonntag ist in Ellefeld im Vogtlandkreis in Sachsen ein Haus explodeerde en zusterammen met dem Nachbarhaus abgebrannt. Der 67 jaar oude huiseigenaren galt na de Vorfall als vermist, wie een Polizeisprecher-sagte. Het was vermutet, dat de Mann onder de Trümmern des explodeerde Mehrfamilienhauses verschüttet wurde.

Nachdem die Anwohner zunächst een laute Explosion wahrgenommen hatten, brannte een Hälfte der beide Reihenhäuser lichtloh, wie de Polizei weiter mitteilte. Dann griff das Feuer auf das angebaute Nachbarhaus über. Das Gebäude war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Haus, in die Explosion erfolgt oorlog, was snel vollständig in Trümmern. Meer dan 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren niet beschikbaar op Sonntagmorgen noch mit den Löscharbeiten.

De entstandene Sachschaden sowie die Ursache für die Explosion waren bislang unbekannt. dpa