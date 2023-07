Mehrere Verletzte bei Unfall in Eschweiler

Eschweiler Mehrere Verletzte und eine komplett gesperrte Straße sind die Folge eines Unfalls auf der Aachener Straße in Eschweiler.

Gegen 20.20 Uhr ereignete sich in Eschweiler ein schwerer Verkehrsunfall. Im Abendverkehr verlor der Fahrer eines roten BMW die Kontrolle über sein Auto und geriet in der Nähe des McDonalds in den Gegenverkehr.