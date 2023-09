Stand: 06.09.2023 02:05 Uhr

Ein heftiger Sturm hat in mehreren Städten im Süden Brasiliens zu Überschwemmungen geführt. Zehntausende Menschen waren vom Sturm direkt betroffen. Der Bundesstaat Rio Grande do Sul meldete 21 Todesfälle.

Bei schweren Unwettern im Süden Brasiliens sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Allein im Bundesstaat Rio Grande do Sul gab es 21 Todesfälle – mehr als je zuvor aufgrund eines Wetterereignisses, sagte der Gouverneur der südlichsten Region des Landes, Eduardo Leite, vor Journalisten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa starb eine weitere Person im Nachbarstaat Santa Catarina.

Der Hurrikan verursachte im Süden des Landes heftige Regenfälle, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten. Insgesamt waren mehr als 25.000 Menschen in rund 60 Städten direkt von dem Sturm betroffen, wie der Chef des nationalen Katastrophenschutzes, Wolnei Barreiros, dem Fernsehsender GloboNews sagte.

Nach Angaben der Regierung von Rio Grande do Sul seien bis Montagabend 1.650 Menschen obdachlos geworden. Präsident Luiz Inacio Lula da Silva bot den Bundesbehörden Hilfe an.

Tausende Menschen wurden evakuiert

Das Gebiet wurde seit Montag von heftigen Regenfällen und starken Winden heimgesucht. Flüsse traten über die Ufer, ganze Landstriche wurden überschwemmt. Tausende Menschen wurden aus ihren Häusern evakuiert, berichtete das Nachrichtenportal G1.

In der Kleinstadt Muçum am Taquari-Fluss mussten Bewohner wegen der Überschwemmungen von Dächern gerettet werden, wie das Portal weiter berichtete. Auch Schulen, Geschäfte und Krankenhäuser wurden überschwemmt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Stromversorgung unterbrochen. Im Juni kamen bei Unwettern in der Region 16 Menschen ums Leben.

Brasilien wurde in den letzten Jahren immer wieder von Wetterkatastrophen heimgesucht. Im Februar starben im südöstlichen Bundesstaat São Paulo mindestens 65 Menschen, nachdem sintflutartige Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht hatten.