Mehrere Starter wurden bei Alabamas Sieg über die LSU verletzt, Saban ist sich der Schwere nicht sicher

Eines der wenigen Dinge, die bei Alabama-Footballfans nach Samstagabend einen sauren Geschmack hinterlassen werden, ist der Verletzungsbericht des Teams.

Die Crimson Tide erzielten ihre beste Gesamtleistung des Jahres mit einem 42:28-Sieg über LSU. Jalen Milroe überspielte einen Heisman-Award-Anwärter und die Verteidigung machte die beste Offensive des Landes zunichte. Doch im vierten Viertel hatten einige der Schlüsselspieler Alabamas ihre Polster abgenommen und sahen den Verletzten von der Seitenlinie aus zu, während ihre Teamkollegen den Ball zuspielten.

Defensive Back und UAB-Transfer Jaylen Key schied im ersten Viertel mit einer Quadrizepsverletzung aus, nachdem er beim Versuch, einen tiefen Pass abzuwehren, zu Boden fiel. Innenverteidiger Deontae Lawson hatte sein linkes Bein in einem Wanderschuh, nachdem er im dritten Viertel von LSU-Quarterback Jayden Daniels in der Nähe der UA-Seitenlinie rausgeschmissen wurde. Wide Receiver Ja’Corey Brooks wurde mit dem linken Arm in einer Schlinge auf der Bank gesichtet.

Nick Saban, Cheftrainer von Alabama (8-1, 6-0 Southeastern Conference), wurde nach dem Spiel nach Key und Lawson gefragt.

„Ich weiß nicht, wie schlimm die Verletzungen sind, bis sie MRTs und all diese Dinge machen“, sagte Saban, „mehr kann ich Ihnen nicht sagen.“

The Tide verwendete mehr von Trey Amos und Kristian Story, nachdem Key gegangen war. Der Star-Verteidiger Malachi Moore schien in der zweiten Halbzeit mehr Sicherheit zu zeigen und drängte den Boundary-Cornerback Terrion Arnold nach innen, um die Rolle des Nickel-Cornerbacks zu übernehmen. Jihaad Campbell vertrat größtenteils Lawson, ebenso wie Trezmen Marshall. Brooks war in diesem Herbst hauptsächlich ein Special-Teams-Spieler.

Tigers-Quarterback Jayden Daniels, der mit der LSU im Durchschnitt 47,4 Punkte pro Spiel erzielte, war bei 15 von 24 auf 219 Yards beschränkt. Außerdem lief er den Ball bei 11 Versuchen und insgesamt drei Touchdowns 163 Yards weit, ein Karrierehöchstwert. Insgesamt erzielte die LSU 478 Yards Angriffsspiel und beendete eine Serie von sieben Spielen in Folge mit 500 Yards Angriffsspiel.

„Diese Gruppe von Jungs hat enorme Widerstandskraft bewiesen und weiter daran gearbeitet, sich zu verbessern. Ich denke, sie vertrauen den Trainern und respektieren, was wir tun, um sie zu besseren Spielern zu machen“, sagte Saban. „… Wir müssen einfach versuchen, so weiterzumachen. Wir haben heute eine Menge Jungs unter Vertrag genommen, hoffentlich ist das eine Gelegenheit für jemand anderen, sich zu verstärken.“

Alabama reist nächste Woche nach Kentucky, wo es um 11 Uhr losgeht und die Chance hat, eine Reise zur bevorstehenden SEC-Meisterschaft zu buchen.

Nick Alvarez ist Reporter der Alabama Media Group. Folgen Sie ihm auf Twitter @nick_a_alvarez oder schicken Sie ihm eine E-Mail an NAlvarez@al.com.