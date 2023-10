Nach mehreren Explosionen bei einem Gebetstreffen in Kochi am Sonntag starb eine Person und Dutzende wurden verletzt

Indische Sicherheitsbehörden untersuchen eine Reihe von Explosionen, die sich am Sonntagmorgen in einem Kongresszentrum in Kochi im südindischen Bundesstaat Kerala ereigneten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PTI kam eine Person ums Leben und über 30 wurden verletzt.

Die Explosion ereignete sich gegen 9:30 Uhr während eines Gebetstreffens der Zeugen Jehovas in Kalamassery, einer Gemeinde etwa 10 Kilometer vom Zentrum von Kochi entfernt.

Die erste Explosion ereignete sich gegen 9 Uhr morgens, und in der nächsten Stunde folgten mehrere Explosionen, berichtete die Nachrichtenagentur ANI. Der Sonntag war der letzte Tag des dreitägigen Treffens, das am 27. Oktober begann.

Beamte sagten, dass über 2.000 Menschen an der Gebetsversammlung teilnahmen, als die Explosionen stattfanden. Die Baustelle wurde abgesperrt, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Beunruhigende Bilder der Explosion im Kongresszentrum, die in sozialen Medien und von Fernsehsendern geteilt werden, zeigen massive Brände in der Halle, während Menschen, darunter auch Kinder, schreien, während Feuerwehr und Polizei die Menschen vom Gelände evakuieren.

Nationale Sicherheitskräfte und Anti-Terror-Teams wurden zum Explosionsort entsandt. Der Ministerpräsident von Kerala, Pinarayi Vijayan, sagte, hochrangige Beamte würden die Situation genau beobachten. „Es ist ein sehr bedauerlicher Vorfall. Wir sammeln Details zu dem Vorfall“, sagte er.

Lokale Beamte teilten PTI mit, dass zehn Personen in die Verbrennungsstation des Kalamassery Medical College eingeliefert und mehrere Patienten in ein anderes Krankenhaus gebracht wurden. Andere wurden in die allgemeine Abteilung der medizinischen Fakultät und in andere Krankenhäuser eingeliefert.

Die Explosion ereignete sich zwei Tage nach einer großen pro-palästinensischen Kundgebung, die am Freitag im Bezirk Malappuram in Kerala von der Solidarity Youth Movement, dem Jugendflügel der Jamaat-e-Islami-Partei, organisiert wurde.

Die Kundgebung löste Kontroversen aus, nachdem ein Video, das Khaled Mashal, den ehemaligen Führer der Hamas, zeigt, wie er virtuell an der Kundgebung teilnahm, in den sozialen Medien viral ging. Die regierende Bharatiya Janata Party hat Maßnahmen gegen die Organisatoren und Teilnehmer der Veranstaltung gefordert, berichtete The Week.

MEHR LESEN:

Warum Indien im israelisch-palästinensischen Konflikt eine Gratwanderung macht

Die Solidarity Youth Movement sagte, die virtuelle Teilnahme des ehemaligen Hamas-Führers sei nicht gesetzeswidrig, da die militante Gruppe in Indien nicht verboten sei.

Israels Gesandter in Indien, Naor Gilon, ausgedrückt Er ist schockiert über die virtuelle Anwesenheit des ehemaligen Hamas-Chefs bei den Protesten in Kerala und wiederholt seine Aufrufe von Anfang dieser Woche an Neu-Delhi, die Hamas als Terrororganisation einzustufen.