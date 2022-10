Mehrere Explosionen im Herzen von Kiew gemeldet – POLITICO

Laut lokalen Beamten und Filmmaterial haben am Montagmorgen mehrere Explosionen Kiew und andere ukrainische Städte getroffen. Dies ist das erste Mal seit dem 26. Juni, dass die Hauptstadt der Ukraine angegriffen wird.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sagte, dass es im Bezirk Shevchenkivskyi im Herzen der Stadt „mehrere Explosionen“ gegeben habe. Bilder und Filmaufnahme Reporter zeigen Trümmer und brennende Fahrzeuge mitten in der Hauptverkehrszeit. Später am Morgen waren weitere Explosionen zu hören.

„Leider gibt es Tote und Verwundete“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram, obwohl noch unklar ist, wie viele Opfer es gibt.

Alle Kiewer U-Bahn-Stationen haben begonnen, als Notunterkünfte zu arbeiten, teilte die Verwaltung der Hauptstadt mit auf Twitter.

Lokale Medien berichteten früher in der Nacht von Explosionen in anderen Städten, darunter Lemberg, Dnipro und Saporischschja. Energieinfrastruktur wurde in der Region Lemberg in der Westukraine getroffen, a lokaler Militärbeamter sagte.

„Der Angreifer hat 75 Raketen abgefeuert. 41 von ihnen wurden von unserer Luftverteidigung zerstört“, sagte der oberste ukrainische General Valeriy Saluzhnyi.

„Sie versuchen, uns zu zerstören und uns vom Antlitz der Erde zu fegen“, sagte Selenskyj. „Tötet unsere Leute, die zu Hause in Saporischschja schlafen. Töten Sie Menschen, die in Dnipro und Kiew arbeiten gehen.“

Mykhailo Podolyak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, verurteilte „vorsätzliche Angriffe auf das Zentrum von Kiew, Saporischschja und Dnipro – ein weiterer Beweis für die terroristische Unzulänglichkeit des Kreml“.

„Russland ist nicht in der Lage, auf Schlachtfeldern zu kämpfen, aber in der Lage, Zivilisten zu ermorden. Anstatt zu reden, brauchen wir Luftverteidigung, MLRS, Projektile mit größerer Reichweite“, fügte er hinzu.

Die Explosionen ereignen sich zwei Tage nach der Sprengung einer strategischen Brücke, die die Krim mit Russland verbindet. Die Ukraine übernahm keine Verantwortung für diesen Angriff, aber viele Beamte feierten ihn als einen demütigenden Schlag für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.