Mehrere „chinesische Spionageballons“ sind vor dem jüngsten Vorfall in die USA eingedrungen – Medien – RT World News

Einer stürzte vor vier Monaten vor der Küste von Hawaii ab, während ein anderer vor Jahren Texas und Florida durchquerte, teilten Quellen Fox mit

Mehr als eine „Chinesischer Spionageballon“ ist in den Monaten und Jahren vor der jüngsten Begegnung durch den US-Luftraum gereist, teilten offizielle Quellen Fox News am Sonntag mit. Dies widerlegt Behauptungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dass seine Regierung so etwas niemals zugelassen hätte.

Berichten zufolge stürzte ein Ballon vor vier Monaten vor der Küste von Hawaii in den Pazifischen Ozean, während ein anderer während der Präsidentschaft von Trump durch Florida und Texas flog, behaupteten die Quellen. Eine andere Quelle berichtete Fox von vier solchen Vorfällen vor dem aktuellen.

Die Behauptungen der ungenannten Beamten stützten Aussagen der Regierung von Präsident Joe Biden, dass chinesische Überwachungsballons unter Trump mindestens dreimal über die kontinentalen USA geflogen seien. Als Reaktion auf diese Behauptungen bestand der ehemalige Präsident darauf „Das ist nie passiert. Das wäre nie passiert“ und beschuldigte das Weiße Haus der Verbreitung „Desinformation“ von sich selbst abzulenken „inkompetent“ Verhalten.









„Das ist bei uns unter der Trump-Administration nie passiert, und wenn es so wäre, hätten wir es sofort abgeschossen.“ sagte er Fox News am Sonntag.

Dem widersprach jedoch ein hochrangiger Verwaltungsbeamter „US-Geheimdienste, nicht die Biden-Administration“ geglaubt „Überwachungsballons der Regierung der VR China durchquerten während der vorherigen Regierung mindestens dreimal kurz die kontinentalen USA und einmal, soweit wir wissen, zu Beginn dieser Regierung, aber nie für diesen Zeitraum.“

Die bisherigen Ballonfahrten „blieb unentdeckt“, Die Quelle sagte Fox am Sonntag und beschrieb es als „Teil eines größeren Musters.“

„Diese Ballons sind alle Teil einer Ballonflotte der VR China, die entwickelt wurde, um Überwachungsoperationen durchzuführen, die auch die Souveränität anderer Länder verletzt haben.“ behauptete der Beamte und machte die Volksbefreiungsarmee für die aufdringlichen Luftschiffe verantwortlich.

Biden ist von politischen Rivalen wegen seiner wahrgenommenen Verzögerung bei der Verabschiedung unter Beschuss geraten „Spionageballon“ niedergeschossen. Sieben volle Tage, nachdem er erstmals beim Driften durch den US-Luftraum entdeckt worden war, wurde der Ballon – von dem China behauptet, dass es sich um ein ziviles Luftschiff handelte, das meteorologische Untersuchungen durchführte und vom Kurs abdriftete – am Samstag vor der Küste von South Carolina aus dem Himmel geschossen. Peking verurteilte das „Offensichtliche Überreaktion“ Als ein „schwerwiegender Verstoß gegen die internationale Praxis“, Warnung, dass es „reservieren[ed] das Recht, weitere Maßnahmen als Reaktion darauf zu ergreifen.“