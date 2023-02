Het zit er al lang aan te komen, dus het is geen verrassing dat Newcastle-fans van het leven in Londen houden terwijl ze wachten op de Carabao Cup-finale tegen Manchester United.

Het pronkstuk van Wembley is hun eerste serieuze kans op groot zilverwerk sinds 1999, toen ze verloren van de Rode Duivels in de FA Cup-finale.

Twitter – @Chappy_1980 Fans van Newcastle hielden van het leven in de schaduw van de grootste monumenten van Londen

Twitter – @MagpieChannel_ Toon-fans waren aan het feesten op Trafalgar Square

En hordes Magpies-fans zijn naar Londen gezwommen om ervoor te zorgen dat ze genieten van elk moment van de League Cup-finale, die live te zien is op talkSPORT.

Supporters stroomden vol goede moed naar Trafalgar Square, zingend en dansend de hele nacht terwijl ze zich voorbereiden om hun supersterren op zondagmiddag te zien.

Onder degenen die genoten van de scènes in centraal Londen waren mede-eigenaren Mehrdad Ghodoussi en Jamie Reuben.

Het paar trok hoodies aan terwijl ze probeerden hun identiteit stil te houden.

Maar ongetwijfeld zal minstens één fan met adelaarsogen ze hebben gezien, vooral nadat Ghodoussi een foto van het paar naar Twitter had geüpload.

Hij voegde eraan toe: “Aan al onze uitfans die naar Londen zijn afgereisd, laten we Wembley morgen in St James’ veranderen. Zing je hart uit en zwaai met die sjaals. We zijn de 12e man op dat veld.”

Het duo zal vanavond en morgen de toast van de Toon zijn, zelfs als Newcastle verliest gezien hun rol in de ommekeer van de club sinds hun overname vorig jaar.

Supporters zullen waarschijnlijk tot diep in de nacht feesten terwijl ze genieten van hun geweldige dagje uit – en wie kan hen dat kwalijk nemen.

Ze toonden ook veel respect, want video’s lieten ook zien dat fans het afval opruimden dat was gemaakt.

Clips die op Twitter werden gepost, toonden supporters die afval in vuilniszakken opruimen.

Hoe belangrijk dit moment is voor de fans van Newcastle, ontgaat de spelers ook niet.

Kieran Trippier zei: “Zelfs als ik mijn kinderen naar school breng, komt de directeur naar buiten en zegt dankjewel. Ze zijn zo gepassioneerd en dankbaar, zelfs sommige vaders van de kinderen, hoe trots ze ook zijn, hoe opgewonden dat sommigen naar Londen gaan en er heerst gewoon een heel goed gevoel in de stad.

“Als spelers is dat alles wat we doen, proberen een glimlach op ieders gezicht te toveren die ons steunt.

“Als ik met mijn vrouw uit eten ga, is dat precies hetzelfde. Ze zijn zo gepassioneerd, dat is een fijn gevoel.”