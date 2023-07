Das Interesse an den Aktienmärkten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Aber wie investiert man richtig in den Markt und wie findet man das richtige Investment für sich? Für solche Fragen kann ein Anlageberater hilfreich sein. Aber was macht eine gute Anlageberatung aus?

Friedhelm Tilgen diskutierte darüber mit Christian Köker von der HSBC und Andreas Krause vom FinTech Dericon.