Wegen sinkender Sendungsmengen zal sterven Post ihr Briefsystem umkrempeln. Wer seine Schreiben schnell transportiert haben will, müsste dann künftig beim Porto tiefer in the Tasche greifen. Als het Zwei-klassensysteem in de Nachbarländern schon üblich, heißt es aus dem Vorstand.

Die Deutsche Post DHL ziet een Umstellung des Briefsystems auf die sogenannte Zwei-Klassen-Briefzustellung in Betracht. “Der Verbraucher kan sich entscheiden, mit welchem ​​Tempo sein Short transportiert wird. Im Sinne der Angebotspalette stop ich das für einen guten Schritt”, zei de Konzern-Personalvorstand Thomas Ogilvie van Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Prinzip, op de hoogte van de brief, die van hun kennis werden voor de kennis die ze kregen, werden ze in verschillende europäischen Ländern, zoals Ogilvie en. Een korte samenvatting van de briefing is nu niet van toepassing in de week dat ik zie, dat de tijd werd gevolgd.

Der Post-Personalvorstand zeigte sich überzeugt davon, dass der Short trotz zuletzt sinkender Sendungsmengen in Deutschland kein Auslaufmodel sei. “Letztlich braucht vor allem auch der Staat einen funktionierenden Briefdienst”, zei Ogilvie den Funke Zeitungen. Allerdingen werden die Menge weiter zurückgehen. Die Post-vliegtuigen zijn met elkaar verbonden, bij de briefing van kleine paketten ausliefern, den Rückgang auszugleichen. “Auf dem Land werden Pakete and Briefe bereits von einer Person zugestellt. Das Prinzip konnten wir auch auf mehr Regionen ausweiten, um den Briefdienst is erschwinglich zu halten”, zei Ogilvie. Of als de Paket-Boom nach de Corona-tijd der tijd normaal gesproken is, als de mens online handelt, noch zijn potentiële potentieel heeft bereikt.

Mit Blick auf die von der Bundesregierung geplant Novelle des Postgesetzes sprach sich sich sich dafür aus, die Sendungsverläufe der Briefe auszuweiten. Derzeit müssen im Jahresdurchschnitt mindestens 80 Prozent der Briefsendungen in Deutschland am followden Werktag ausgeliefert werden. “Das Postgesetz is 25 Jahre alt en hatte das Ziel, den Wettbewerb zu fördern. Seither hat sich die Zahl der Täglichen Briefsendungen von 80 auf 49 Millionen nahezu halbiert”, zei Ogilvie. In een van de markten die worden geschrumpfd, is de controle van de primaten der wettbewerbsförderung falsch. Stattdessen müsse es darum gehen, Nachhaltigkeit en sozialversicherungspflichte Arbeitsverhältnisse zu fördern. Dus als de briefing met de vlucht per nachttransport is, kunnen deze kennissen de Umwelt omringen, dus der persoonlijke voorstand. Durch een verlangde Laufzeit kon de korte menging zo groot maken dat de Woche verteilen en Belastungsspitzen bei den Beschäftigten abbauen.