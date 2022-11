Mehr Stress im Tagebau (nd-aktuell.de)

Heimatverlust: Abriss von Wohngebäuden in Lützerath beim Braunkohletagebau Garzweiler II. Foto: dpa/David Young

Das Leben im Tagebau Garzweiler führt zu erhöhten Belastungen bei den Bewohnern der Nachbardörfer. Eine diesjährige Studie der RWTH Aachen zeigte, dass Stressfaktoren hier siebenmal höher sind als in der Allgemeinbevölkerung: Hier wirkt sich nicht nur der Steinkohlenbergbau in unmittelbarer Nähe aus; Auch die Auswirkungen des drohenden Heimatverlustes und möglicher Umzüge auf die psychische Gesundheit wurden untersucht. Dies ist nur ein einzelnes Beispiel für ein sich entwickelndes Forschungsthema. Der Fachbegriff ist Solastalgie. Damit sind die belastenden Verlustgefühle gemeint, die entstehen, wenn Menschen unmittelbar große Veränderungen oder gar die Zerstörung ihres unmittelbaren Lebensraumes erleben müssen.

Im Kontext des Klimawandels spielt auch die Zerstörung von Heimat eine in Deutschland nicht mehr zu übersehende Rolle: Im Ahrtal mussten Menschen eine Sturzflut überleben, im Berliner Grunewald und in den brandenburgischen Wäldern brannte es manchmal dauerte Tage. Diese Ereignisse wirken umso gravierender, je näher Sie Ihrem Wohnort sind.

Dass Hitze, Dürre und Extremwetter mit der Erderwärmung zusammenhängen, wird immer weniger bestritten. Das große Problem für den Arzt und Entertainer Eckhart von Hirschhausen lautet: »Wir befinden uns kollektiv in einer Realitätsverleugnung.« Die Welt ändere sich nicht zum Besseren, »aber wir tun viel zu wenig«. Am Mittwoch stellte von Hirschhausen, der selbst früher als Kinderpsychiater tätig war, gemeinsam mit Psychiatern der Fachgesellschaft DGPPN ihre Berliner Erklärung vor. Sie stellt politische Forderungen zum Thema Klimawandel und psychische Gesundheit, aber es gibt auch ein freiwilliges Engagement der Psychiatrie.

„Die Klimakrise ist ein Notfall für Leib und Seele“, erklärt von Hirschhausen. „Und der hitzeempfindlichste Teil des menschlichen Körpers ist das Gehirn. Dort wird auch die Wärmeregulation des Körpers koordiniert.« Im Laufe des Gesprächs zeigt sich die TV-Moderatorin überrascht, dass es in Deutschland zu diesem Thema noch sehr wenig Forschung gibt. Die Wärme-Gehirn-Verbindung wird weder in großen Instituten untersucht, noch wird so etwas vom Bund gefördert. »Aber was passiert mit Proteinen bei 42 Grad? Proteine ​​renaturieren“, antwortet er selbst. Hält man ein Ei einige Minuten in über 40 Grad heißem Wasser, härtet es aus. „Und es bleibt hart. Es besteht aus Wasser, Fetten und Eiweiß. So ist unser Gehirn aufgebaut.“ Mit diesem Beispiel will von Hirschhausen zeigen, dass Naturgesetze nicht verhandelbar sind.

Andreas Heinz von der DGPPN spricht über die psychischen Folgen von Naturkatastrophen. Nicht nur affektive Störungen, einschließlich Depressionen, haben beispielsweise nach dem Hurrikan Katrina in New Orleans im Jahr 2005 zugenommen, sondern auch traumatische Störungen. Unter den verschiedenen Verschlechterungen der Lebensbedingungen weist der Psychiater auf die zunehmende soziale Ungleichheit hin. Es besteht ein nahezu linearer Zusammenhang mit den ebenfalls zunehmenden psychischen Folgen. Zudem verweist Heinz, der als Manager an der Berliner Charité arbeitet, auf eine aktuelle Meta-Analyse, die zeigt, dass mit jedem Grad Temperaturanstieg auf der Erde das Risiko für psychische Erkrankungen um 0,9 Prozent steigt. Würde diese Zahl nach Deutschland übertragen, käme zu den rund 17 Millionen psychisch Erkrankten eine weitere Million Patienten hinzu.

Allerdings müssten nicht nur deutlich mehr psychisch Kranke versorgt werden. Bei einer Hitzewelle werden die Symptome auch stärker. Andreas Meyer-Lindenberg vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit erklärt, dass Betroffene im Vergleich zu Zeiten mit Durchschnittstemperaturen ein etwa dreimal so hohes Sterberisiko haben. Auch Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Demenz fühlen sich in der Hitze schlechter. Was also tun? Zu den Forderungen der Berliner Erklärung gehört unter anderem die gerechte Verteilung von Hitzeschutzmitteln: In allen Quartieren soll es Parks und städtische Grünflächen geben. Die Bundesregierung sollte sich auch für neue WHO-Leitlinien zu Luftschadstoffen einsetzen. Die Vertreter der psychiatrischen Berufsgruppen verpflichten sich ihrerseits, über Zusammenhänge zwischen Klimawandel und psychischer Gesundheit aufzuklären oder ihre Behandlungsabläufe klimaneutral zu gestalten.