Mehr Menschen müssen sich diese großartige Netflix-Sci-Fi-Serie ansehen

2016, Netflix hat drei seiner besten TV-Serien aller Zeiten fallen gelassen. Einer von ihnen war Fremde Dinge. Der andere war Die OA. Der dritte? Die kriminell unterschätzte kanadische Sci-Fi-Serie Travelers.

Vom Schöpfer Brad Wright, der 14 Jahre lang sein Fachwissen als Autor von drei Stargate-Shows verfeinert hat, ist Travelers eine Abkehr von traditionellen Sci-Fi-Tropen. Es ist die Art von modernem, bodenständigem Sci-Fi, das seinen zappelnden Ball aus Zeitreisesträngen durch die Linsen einfühlsamer, liebenswerter Charaktere lenkt.

Dieses Team von zeitreisenden Agenten, genannt „Reisende“, bewohnen die Körper von Menschen, die dem Tod nahe sind. Mit Hilfe von GPS-Koordinaten, historischen Aufzeichnungen und sozialen Medien wird das Bewusstsein der zukünftigen Reisenden in die Körper der Zivilisten des 21. Jahrhunderts eingefügt. Es ist der sauberste Weg für die Reisenden, in die Vergangenheit zu reisen und ihre Mission zu erfüllen, indem sie das Leben derer nutzen, die sowieso sterben würden.

Ihre Mission: Die Welt vor einer düsteren Zukunft retten, in der Dinge wie Tee und Karotten nicht mehr existieren. Dieses Kernkonzept kann kleinere Missionen umfassen, die der Show ein prozedurales Format verleihen. Das Erscheinungsbild von Travelers ist launisch und unheimlich, und gelegentlich sprechen die Reisenden in direktem Technogeschwätz und folgen einer langen Liste von Protokollen, die vom mysteriösen Direktor behauptet werden.

Aber die wahre Substanz liegt in den moralischen Dilemmata, mit denen sie täglich konfrontiert sind: Lügen, Täuschen, das Leben ihrer Gastgeber auf den Kopf stellen. Manchmal lieben sie ihre neue Existenz in einer relativ unberührten Welt und sind versucht, von der fast heiligen großen Mission abzufallen.

Sie können immer ihren Schmerz und ihre Frustration spüren. Das Hauptteam, dem wir folgen, wird von Eric McCormacks Grant MacLaren, einem Reisenden, der sich in der Leiche eines FBI-Agenten ausgibt, geerdet und betreut. Er ist ein freundlicher, heldenhafter Anführer, der die schwierigen Entscheidungen trifft und die Last der größeren Mission und das individuelle Wohlergehen seines Teams trägt.

Netflix



Da die Reisenden bestehende Leben übernehmen, müssen sie sich anpassen, schnell lernen und vermeiden, Verdacht zu erregen. Darüber hinaus müssen sie weltrettende Missionen erfüllen und der Polizei und anderen mysteriösen Kräften ausweichen – absolut jeder kann sich auch als Reisender entpuppen, möglicherweise aus einer konkurrierenden zukünftigen Fraktion. Sie führen verdreifachen Leben; Sie können ihre Wachsamkeit niemals aufgeben. Die High-Stakes-Spannung ist unerbittlich.

Aber es ist nicht alles ernstes Leben oder Tod. Die Undercover-Agenten finden sich oft in unterhaltsam peinlichen Situationen wieder: Ein Ingenieur, einer der ältesten Reisenden, wird in den Körper eines Highschool-Sportlers gesteckt. Sein plötzlicher Wechsel vom Sportler zum Genie ist für alle verblüffend, nicht zuletzt für seine verblüfften Eltern.

Dann gibt es die Methode, mit der die Reisenden in ihre Wirtskörper eintreten. Diese Sequenzen sind einer der aufregendsten Teile der Show. Auf dem Bildschirm erscheint eine Todeszeit und ein Countdown beginnt. Es wird eine Frage des Abwartens, wie ein neuer Charakter getötet wird – oder nicht. Wenn der Reisende schmerzhaft in seinen neuen Körper eindringt, besteht seine unmittelbare Mission darin, sich selbst vor den Rachen des Todes zu retten.

Netflix



Schließlich vermittelt Travelers taktvoll seine tiefere Botschaft über Gegenwart und Zukunft. Was wir jetzt tun und was wir nicht tun, wird die Welt in den kommenden Jahren beeinflussen, und wir können nicht erwarten, dass Menschen aus der Zukunft uns retten. Die Profis, die in die Vergangenheit springen, opfern sich im Grunde selbst, um die Zukunft zu retten, aber diese Zukunft ist geheimnisvoll, illusorisch und verändert sich ständig. Wir sehen es nie wirklich; Es ist im Fluss und wird ständig von Ereignissen beeinflusst, die sich im 21. Jahrhundert abspielen.

Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, sich für drei Staffeln von Travelers zu engagieren, probieren Sie zumindest die erste Folge aus. Seine geniale erste Szene, in der ein Reisender in der Gegenwart ankommt, wird Sie fast garantiert dazu bringen, die vollständige, aufregende Fahrt zu sehen.