Mehr Menschen müssen sich das am meisten unterschätzte Sci-Fi-Juwel im Fernsehen ansehen

Ich habe mein Handy nicht überprüft einmal während der Uraufführung von Für die ganze Menschheit’s dritte Staffel an AppleTVPlus. Um es klar zu sagen: Das passiert nie.

Die Episode, in der mehrere Hauptfiguren an Bord des angeblich ersten Weltraumhotels bei einer Hochzeit schief gelaufen sind, war eine angespannte Einführung in eine wahrscheinlich angespannte Saison.

Das Hotel basiert auf der Idee, dass die Zentrifugalkraft die Schwerkraft erzeugt, und wenn ein Stück Schutt auf eines der Triebwerke trifft, wodurch die Rotation (und die Schwerkraft) zunimmt, haben die Charaktere Mühe, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ich habe halb erwartet, dass The Doctor in der TARDIS auftaucht, weil ein scheinbar dem Untergang geweihtes Raumschiff mitten auf einer Party genau die Art von Ort ist, an dem er wahrscheinlich auftauchen würde.

Es war eine Episode, die futuristische Science-Fiction, angespannte Beziehungsdynamiken und die Aufregung eines Actionfilms zu einer atemlosen Stunde vermischte, die buchstäblich mit einem Ausatmen endete. Es repräsentiert perfekt, warum For All Mankind derzeit zu einer der stärksten Shows im Fernsehen geworden ist. Aber aus irgendeinem Grund scheinen nur wenige darauf zu achten.

For All Mankind wurde ursprünglich 2019 mit Apple TV Plus gestartet. FAM erreichte nicht gerade den Hit-Status.

AppleTVPlus



Die Prämisse der Show ist sehr interessant: Die Sowjets schafften es zuerst auf den Mond und der Kalte Krieg endete praktisch nie, weil beide Supermächte ihr Wettrüsten in den Weltraum führten. Innerhalb relativ kurzer Zeit wird der Mond zu einem geschäftigen Ort, der Stützpunkte für Amerikaner und Russen beherbergt. Es stellt sich heraus, dass der erste Schritt weniger für die Menschheit und mehr für den militärisch-industriellen Komplex war.

In einer Zeit, in der Milliardäre auf Raketen hüpfen und Elon Musk über Pizzerien auf dem Mars spricht, scheint es einen großen Appetit auf die Raumfahrt als Konzept zu geben. Man könnte meinen, eine Show wie FAM, die einen verlockenden Einblick in ein alternatives Universum bietet, in dem die Menschheit mutig in die Sterne aufbricht, wäre ein Kinderspiel.

Aber Weltraumshows haben gekämpft – zumindest diejenigen, die sich zu starr an die Dynamik der realen Welt halten. Nehmen Sie Hulus The First, der seine eine Saison damit verbrachte, die Bürokratie zu erforschen, die folgte, nachdem eine Rakete zum Mars kurz nach dem Start explodiert war. Nat Geo’s Mars war ein faszinierender tiefer Einblick in die Probleme, mit denen Menschen konfrontiert werden, wenn sie den roten Planeten kolonisieren. Es wurde nach zwei Spielzeiten abgesetzt.

Die erste Staffel von FAM fühlte sich an, als würde sie vielleicht in die gleiche Richtung gehen. ich überprüft es für CNET bei seiner Veröffentlichung. Eine meiner Hauptbeschwerden war, dass es die Hälfte seiner 10-Stunden-Laufzeit brauchte, um wirklich von unserer vertrauten Zeitachse abzuweichen. Sicher, es gab Unterschiede – John Lennon wurde nie ermordet, Frauen – und insbesondere eine schwarze Astronautin namens Danielle Poole (Krys Marshall) – schafften es auf US-Seite viel schneller ins All. Aber im Großen und Ganzen versuchte die Show, ein Gleichgewicht zwischen Periodendrama, Arbeitsplatzdrama und Science-Fiction herzustellen, und tat dies nicht immer geschickt.

Ähnlich wie das Weltraumhotel begann FAM in seiner zweiten Staffel, die Science-Fiction, Politik und Beziehungsdrama kombinierte, endlich mit der richtigen Geschwindigkeit zu drehen – und verzahnte diese Elemente zu einem Staffelfinale, bei dem Amerika und Russland einen fuhren ein anderer am Rande eines Atomkriegs im Weltraum.

For All Mankind erreicht diese Verschmelzung, weil es seine losen Enden im Auge behält. Die Einführung eines kleinen Details könnte später eine bedeutende Rolle spielen, was sein Publikum dazu bringt, sich nach mehr zu sehnen.

Und die Auszahlungen sind durchweg zufriedenstellend, indem sie Zeitsprünge intelligent nutzen und jede Saison etwa 10 Jahre vorauseilen. Beziehungen, einschließlich alter Verletzungen, haben Zeit, zu eitern, zu heilen und sich auf eine Weise wieder zu öffnen, die sich natürlich und glaubwürdig anfühlt.

Diese Zeitsprünge signalisieren auch, dass die Show gelernt hat, zur Action zu kommen. Die dritte Staffel spielt in den 90er Jahren und zeigt ein neu belebtes Weltraumrennen zwischen den USA, den Sowjets und dem Privatunternehmen Helios. FAM verbringt gerade genug Zeit mit dem Konflikt, den Sie erwarten könnten, und wählt einen Kommandanten und eine Besatzung für die Mission aus. Gnädigerweise rast es zwei Jahre vorwärts und bringt alle in der dritten Folge auf den Mars.

In gewisser Weise ist es schwer zu erklären, warum For All Mankind so effektiv geliert. In einer Zeit, in der Prestige fast eine Voraussetzung für jedes neue Drama ist, ist es zumindest so leicht, sich in einem Meer von Shows zu verlieren sehen als wären sie gut. For All Mankind ist vielleicht nicht unbedingt perfekt, aber es vermittelt ein allgemeines Gefühl von Authentizität. Alles, was sich entfaltet, fühlt sich völlig plausibel an, man bekommt das Gefühl, dass die Charaktere seit den 60er Jahren wirklich ihr Leben in diesem Universum leben.

Auch wenn die dritte Staffel auf den Mars zusteuert, bleibt For All Mankind die Reise wert.