Mehr Menschen müssen einen der besten Science-Fiction-Filme des Jahres 2022 sehen

Das Sci-Fi-Juwel Vesper aus dem Jahr 2022 wird wahrscheinlich nicht bei allen Anklang finden.

Dieses dystopische Mysterium ist ein bewegendes Bilderbuch, in dem die Seiten langsam umgeblättert werden, damit Sie jedes zarte, wundersame Detail aufnehmen können. Mit anderen Worten, schauen Sie sich das nicht an, wenn Sie hinter einem sinnlosen Action-Blockbuster her sind.

Sehen Sie es sich an – auf Netflix in der Vereinigtes Königreich oder jetzt in den USA, oder kaufen Sie es bei Amazon Prime Video, und andere Streaming-Dienste in den USA ab dem 6. Februar – umhüllt von einem apokalyptischen Biopunk-Märchen. Vesper sieht aus wie eine Fantasie, die den Kunstseiten von Simon Stålenhags Tales From the Loop entsprungen ist. Riesige, bestialische Monumente ragen in der Ferne eines trostlosen Feldes auf, das in ein Nebelmeer gehüllt ist. Ein junges Mädchen und ihr schwebender, kugelartiger Droidenkumpel säubern den Schutt. Dies ist die Kulisse für ein dunkles, mysteriöses, wunderschönes Märchen, in das der Nachdenkliche mit Leib und Seele versinken wird.

VEREINIGTES KÖNIGREICH: Jetzt auf Netflix streamen (Abonnement erforderlich) UNS: Jetzt auf AMC Plus streamen (Abonnement erforderlich). Für 15 $ bei Amazon Prime Video, Apple TV Plus und anderen Streaming-Diensten vorbestellen (verfügbar ab 6. Februar)

Die titelgebende Vesper (Raffiella Chapman) ist eine 13-jährige Botanikerin, deren Leben und Fähigkeiten darauf ausgerichtet sind, ihren gelähmten Vater am Leben zu erhalten. Sie konkurriert mit anderen Sammlern um Schrott, indem sie die Überreste einer verfallenen Erde auseinandernimmt, auf der die dürftigen Ressourcen von den mächtigen Bewohnern der Zitadelle kontrolliert werden.

Aber wir leben in den Außenbezirken, in den tückischen Wäldern und dampfenden Sümpfen einer Erde, die sich nach dem Zusammenbruch des Ökosystems an das Leben klammert. Als brillanter Biohacker ist Vesper der Dirigent eines Orchesters bunter, fast magischer Pflanzen, von denen einige einen so beängstigenden Hunger haben wie der menschenfressende Pilz in sich Der Letzte von uns.

Als Vesper auf eine blonde, fast Herr der Ringe-ähnliche Figur (Rosy McEwen) trifft, werden Ereignisse in Gang gesetzt, die sie dazu bringen, einen Hoffnungsschimmer für andere in ihrem Alter zu säen, die darum kämpfen, Licht auf einem zerstörten Planeten zu finden.

Condor-Unterhaltungen



Die Regisseure Kristina Buožytė und Bruno Samper, die auch den hypnotischen Science-Fiction-Thriller Vanishing Waves aus dem Jahr 2012 gedreht haben, webten Themen wie Schönheit und Widerstandsfähigkeit ein, in der Hoffnung, dass Vesper uns trotz des Zustands der Welt an eine Zukunft glauben lässt. Sie brauchten Jahre der Forschung, um das Universum zu erschaffen, wobei sie „jüngste Innovationen in der organischen Architektur, im Biodesign, in der Gentechnik und sogar in der Sexualität von Pflanzen“ einbezog.

Das Ergebnis ist eine einzigartige, reich umgesetzte Sci-Fi-Dystopie mit fast gelebter Qualität Andor-artig in seiner taktilen Natur. Aber bei der Vesper geht es nicht nur darum, Atmosphäre zu schaffen. Ein Züchter synthetischer Menschen (Eddie Marsan) hat ein finsteres Interesse an Vesper und es gibt Momente des körperlichen Horrors, um die man sich winden kann.

Dann schwebte sie durch die Dunkelheit – ein Flackern von Wärme, eine leuchtende Laterne, die von Vesper getragen wurde, gefolgt von ihrer alten Scout-Drohne mit einem darauf gemalten Smiley-Gesicht. Die tröstliche väterliche Stimme der Drohne hallt in der Stille einer Friedhofswelt wider. Am Ende kommt die mysteriöse elfenhafte Kamelie, die Geheimnisse birgt, die die Geschichte vorantreiben. Vesper entwickelt eine Mutter-Tochter-Bindung zu Camellia, ein einfaches Gefühl, das die Dunkelheit mit Reinheit und Unschuld erhellt.

Condor-Unterhaltungen



Seltsamerweise werden trotz der dunklen, märchenhaften Natur dieser Welt Träumen und Eskapismus als destruktiv dargestellt. Wertvoller ist es, sich den Hindernissen zu stellen, egal wie hart die Realität auf Sie zukommt. Während die ferne Zitadelle in ihrer eigenen Mythologie thront, die durch die Kraft des Geschichtenerzählens aufgebaut wurde, ist die Realität ihrer Existenz düster.

Für etwas anderes als Ihre üblichen Blockbuster-Sci-Fi-Gerichte versuchen Sie Vesper. Es fühlt sich klein, erdig an, beschränkt auf eine Handvoll Orte, ohne die übertriebene pompöse Erhabenheit. Es ist in die Perspektive eines Kindes einer Dystopie gepflanzt, ruhig und flink. Und doch ist die Weite, der Umfang und die Majestät dieser Welt mächtig.

Korrektur, 26. Januar: Die US-Streaming-Optionen wurden korrigiert.