Mehr Kunden und immer weniger Spenden

Bei der Tafel Coburg eV können Kunden einmal pro Woche Lebensmittel einkaufen. © Daniel Vogl/dpa

Ukrainekrieg und Preiserhöhungen bringen die Tafeln an ihre Grenzen. „Die Situation der Tafeln in Deutschland ist herausfordernder denn je“, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes.

Berlin/Hamburg – Große Menschenansammlungen stellen Tafeln in Deutschland vor Probleme. „Die Situation der Tafeln in Deutschland ist herausfordernder denn je in der 30-jährigen Geschichte“, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes der Tafeln, Jochen Brühl, der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir haben mehr Kunden – gleichzeitig werden weniger Lebensmittel gespendet.“ Die Platten sind am Limit. Menschen mit Grundsicherung, Alleinerziehende, Rentner, Flüchtlinge, Obdachlose: Bundesweit werden den Angaben zufolge mehr als zwei Millionen Menschen von mehr als 960 Tafeln betreut.

Der Ukrainekrieg und starke Preissteigerungen haben Berichten zufolge einen enormen Zustrom ausgelöst. Immer mehr Menschen aus dem Niedriglohnsektor, die sonst gerade noch über die Runden kommen würden, seien plötzlich auf die Unterstützung der Tafel angewiesen, sagte Brühl in Berlin.

Das macht sich auch in Deutschlands zweitgrößter Stadt Hamburg bemerkbar: „Es gibt Menschen, die haben vor zwei Monaten nicht damit gerechnet, dass sie sich jemals bei der Tafel melden“, sagte der Geschäftsführer der Hamburger Tafel, Jan-Henrik Hellwege. dpa