Mehr Freizeit, weniger Stress? So kommst du zur 4-Tage-Woche

Mehr Freizeit, weniger Stress: Für viele ist die Idee einer Vier-Tage-Woche die Lösung für ein glücklicheres Arbeitsleben. Hat die reduzierte Arbeitszeit wirklich so große Auswirkungen? Und was müssen Sie tun, um Vorgesetzte von Ihrem Wunsch zu überzeugen?

So einfach funktioniert die Formel „Vier-Tage-Woche gleich glücklicher“ natürlich nicht. Es hängt viel davon ab, wie das Modell implementiert wird. „Eine Vier-Tage-Woche bedeutet nicht immer, dass ich meine Arbeitszeit tatsächlich reduziere“, sagt Prof. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen. Wenn Sie 40 Stunden in vier Tage packen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie dann zehn Stunden oder mehr am Tag arbeiten.

Macht die Vier-Tage-Woche wirklich glücklicher?

In einigen Fällen kann eine verkürzte Arbeitszeit zu mehr Stress führen. „In Deutschland entspricht die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit oft nicht der tatsächlichen Arbeitszeit“, sagt Hannes Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie am Institut für Psychologie der Universität Leipzig.

Eine Vier-Tage-Woche kann bedeuten, dass sich die Arbeit intensiviert oder Mitarbeiter die fehlende Zeit kompensieren müssen. „Gerade für Frauen besteht die Gefahr, in eine Teilzeitfalle zu tappen. Sie erleben dann noch mehr Stress.“ Wichtig ist, von Anfang an zu klären, dass die Aufgaben der vertraglichen Arbeitszeit entsprechen.

Der erhoffte Teilzeiteffekt

Aber wenn Sie Ihre Arbeitszeiten und Aufgaben tatsächlich reduzieren können und möglicherweise von 40 auf 32 Stunden gehen, werden Sie laut Rump einen Effekt bemerken. „Das ist der normale Teilzeiteffekt.“ Wer an drei von sieben Tagen in der Woche nicht arbeitet, hat mehr als 40 Prozent seiner Zeit zur freien Verfügung. „Also Zeit, in der ich Zeithoheit und Zeitselbstbestimmung habe.“

Arbeitnehmer in Deutschland haben grundsätzlich das Recht auf Teilzeitarbeit, wie Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht, erklärt. Dies gilt zumindest für alle, deren Arbeitgeber regelmäßig mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt und deren Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht.

Wichtig ist laut dem Fachanwalt, dass Mitarbeiter ihre Anträge korrekt und rechtzeitig stellen. Der Arbeitgeber kann einen Teilzeitantrag nur aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. „Da liegt die Messlatte sehr hoch“, sagt der Arbeitsrechtsexperte.

Kann ich mir das leisten?

Neben den rechtlichen Aspekten spielt auch die Frage eine Rolle, ob sich Arbeitnehmer eine Teilzeitbeschäftigung leisten können. „Die Arbeitszeitverkürzung hat natürlich zur Folge, dass ich weniger Geld im Portemonnaie habe“, sagt Jutta Rump. Dementsprechend wünschen sich vor allem diejenigen in der oberen Hälfte der Gehaltsskala eine Vier-Tage-Woche.

Auch wenn es ein Recht auf Kurzarbeit gibt, scheuen viele den Schritt, Führungskraft werden zu wollen. Warum? „Eigentlich ist es schwierig“, sagt Hannes Zacher. „Wir haben in Deutschland eine starke evangelische Arbeitsmoral.“

Viele würden sich stark mit ihrer Arbeit oder ihrem Beruf identifizieren. „Es ist verpönt, weniger arbeiten zu wollen“, sagt der Arbeitspsychologe. Berufstätige haben oft Angst, als faul angesehen zu werden und nehmen stattdessen zum Beispiel Leerlaufzeiten in Kauf, in denen eigentlich nichts zu tun ist.

„Neben der Face-to-Face-Kultur gibt es in Deutschland nach wie vor eine starke Fulltime-Kultur.“ Weit verbreitet ist, dass die Zahl der Arbeitsstunden mit Leistungsbereitschaft und Engagement gleichgesetzt wird. „Die Forschung würde dagegen sagen, dass es noch effektiver ist, fünf Stunden am Tag konzentriert zu arbeiten, als acht Stunden, von denen man drei eigentlich nichts zu tun hat.“

Die Auswirkungen der Pandemie

Und vielleicht sind diese Ansichten inzwischen weiter verbreitet – nicht zuletzt wegen der Veränderungen, die Corona in der Arbeitswelt ausgelöst hat. „Ich glaube schon, dass die Pandemie zu einer weiteren Veränderung führen wird. In den vergangenen Monaten haben sich viele Menschen die Frage gestellt, welchen Stellenwert wir der Arbeit beimessen wollen“, sagt Hannes Zacher.

Jutta Rump rät: „Einfach ausprobieren! Was kann passieren?“ Noch nie seien die Zeiten so günstig gewesen wie jetzt, sich dem Thema „nur über das Thema Homeoffice“ zu nähern.

Zacher empfiehlt, einen Termin mit dem Manager zu vereinbaren. In diesem Fixtermin sollten Arbeitnehmer die Gründe angeben, warum sie ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. „Es ist wichtig, Verständnis für die andere Seite zu zeigen, dafür, dass dem Arbeitgeber dann Personal fehlt.“ Aber auch von den Führungskräften wird Offenheit gefordert.

Unternehmerisches Denken gefällt Arbeitgebern

Mitarbeiter haben im Vorfeld oft viele Gedanken, wie zum Beispiel: Sind die nicht alle total gestresst und gibt es nicht zu viel zu tun? Wie wird der Manager das Problem angehen?

Solche Zweifel können sogar hilfreich sein. „Wenn jemand das genauso vorträgt und sich bereits in die Situation des Arbeitgebers hineinversetzt hat und seine Position wahrnimmt, zeigt das, dass die Person unternehmerisch denkt. Darüber kann man sich als Arbeitgeber nur freuen“, sagt Rump. Dann können wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten, die für beide Seiten passt.

Mitarbeiter kämpfen oft nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit Vorbehalten aus ihrem persönlichen Umfeld. Davon sollte man sich nicht beeinflussen lassen. „Hilfreich ist es, für sich selbst ganz klar zu formulieren, was man will und das sowie die eigenen Ängste mit Freunden oder dem Partner zu besprechen“, sagt Zacher. Auch die Sorge, dass eine Vier-Tage-Woche die Kollegen letztlich stärker belastet, sollte nicht ausschlaggebend sein. „Letztendlich muss das Unternehmen dafür eine Lösung finden.“