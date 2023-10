So alt das Thema der Geschlechtergleichstellung von Frauen in der Berufswelt auch sein mag, es ist nach wie vor so dringlich, dass erst kürzlich der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an eine Frau verliehen wurde, die genau zu diesem Thema forscht.

Der neueste Bericht der AllBright Foundation, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, liefert aktuelle Einblicke in die Situation von Frauen in Führungspositionen. Das Ergebnis: Es gibt einige Fortschritte, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns.

Die schwedisch-deutsche Non-Profit-Organisation mit Sitz in Stockholm und Berlin setzt sich für mehr Frauen und Vielfalt in Führungspositionen ein. Die diesjährige Umfrage ergab, dass im vergangenen Jahr mindestens 37 % der neu ernannten Vorstandsmitglieder Frauen waren.

„Und schließlich sind wir, wenn auch ziemlich spät, an einem Punkt angelangt, an dem es weniger rein männliche als gemischtgeschlechtliche Vorstände gibt“, schrieben die beiden Direktoren der AllBright Foundation, Wiebke Ankersen und Christian Berg.

„Ich freue mich, dass mittlerweile immer mehr deutsche Unternehmen Frauen in Führungspositionen fördern“, sagte Sven Hagströmer, der Initiator der Stiftung.

Allerdings vermutet Hagströmer, vor allem als Gründer der Avanza Bank und der Investmentgesellschaft Creades bekannt, dass Unternehmen vor allem versuchen, sich der öffentlichen Kritik zu entziehen, indem sie mehr weibliche Vorstandsmitglieder einstellen. Sein Verdacht wurde durch die Tatsache bestärkt, dass die allermeisten deutschen Unternehmen nur eine Frau im Vorstand haben.

Fast 83 % der Vorstandsmitglieder sind Männer. Im deutschen Leitindex DAX gibt es sogar zwei Unternehmen, deren Vorstände ausschließlich aus Männern bestehen: Adidas und Porsche Holding – immer noch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als es sieben solcher Unternehmen gab.

Wie ist es in anderen Ländern?

Beispielsweise gibt es in den USA mehr weibliche Vorstandsmitglieder als in Deutschland. AllBright-Zahlen zeigen, dass Frauen dort über ein Drittel der Sitze besetzen. Beim Vergleich von 40 Unternehmen aus Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden, den USA und Deutschland liegen deutsche Unternehmen auf dem vorletzten Platz.

AllBright sagte, dass Frauen mindestens ein Drittel der Vorstandssitze besetzen müssten, um die „Dynamik im Sitzungssaal“ zu ändern und einen Unterschied in der Unternehmenspolitik zu machen. In den USA ist dies bei jedem zweiten Unternehmen der Fall, während es in Deutschland nur für 28 % der 40 größten Unternehmen gilt.

Überraschenderweise sind amerikanische Frauen trotz ungünstigerer Bedingungen als in Deutschland erfolgreich. Eine gesetzliche Quote für Frauen in Vorständen gibt es nicht, geschweige denn bezahlte Elternzeit und angemessene und bezahlbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Abgesehen davon arbeiten Frauen in den USA seltener. Allerdings arbeiten sie in der Regel in Vollzeit und werden regelmäßiger in Führungspositionen befördert.

Auch im Vereinigten Königreich gibt es keine gesetzliche Quote. Dennoch hat sich die Wirtschaft freiwillige Ziele gesetzt – mit Erfolg, denn die 350 größten börsennotierten Unternehmen erreichten drei Jahre früher als geplant einen Frauenanteil von 40 % in ihren Vorständen. Bis 2025 wollen sie auch in den obersten beiden Führungsebenen einen Frauenanteil von 40 % haben.

Französische Frauen profitieren von einer gesetzlichen Quote für Vorstände, die vorschreibt, dass bis 2026 mindestens 30 % der Vorstandsmitglieder Frauen sein müssen und bis 2029 auf 40 % steigen müssen. In Aufsichtsräten verlangt die Quote einen Frauenanteil von mindestens 40 %. Die meisten französischen Frauen arbeiten Vollzeit und nehmen schon in jungen Jahren die staatliche Kinderbetreuung in Anspruch.

Frauenstereotype am Arbeitsplatz

Dem AllBright-Bericht zufolge bleibt Deutschland in traditionellen Geschlechterrollen verankert. Viele Frauen arbeiten zwar, allerdings oft in Teilzeitjobs, was den Weg in Führungspositionen zu einer Herausforderung macht.

Frauen sind jedoch bestrebt, im Beruf mehr Verantwortung zu übernehmen. „Studien zeigen, dass Frauen gleichermaßen nach Führungspositionen streben. Nur stoßen sie oft an eine ‚gläserne Decke‘“, sagt der Ökonom Marcel Fratzscher und verweist damit auf eine umgangssprachliche Bezeichnung für die soziale Hürde, die Frauen daran hindert, in Spitzenpositionen im Management aufzusteigen .

Er stellte fest, dass sich mehr deutsche Männer gleiche Chancen für ihre Partnerinnen am Arbeitsplatz wünschen und bereit seien, mehr Verantwortung in der Familie und bei der Kinderbetreuung zu übernehmen.

Deshalb fordern die AllBright-Direktoren Ankersen und Berg einen schnelleren und konsequenteren Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen in Deutschland. Darüber hinaus sollten Anreize wie Steuervorteile für verheiratete Frauen zur Teilzeitbeschäftigung abgeschafft werden und der Elternurlaub sollte gleichmäßiger zwischen Männern und Frauen aufgeteilt werden.

Wenn die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland in dem Tempo der vergangenen fünf Jahre weiter voranschreiten, so der Bericht, werde es weitere 18 Jahre dauern, bis jede zweite Führungsposition in börsennotierten Unternehmen mit einer Frau besetzt sei.

