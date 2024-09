Berlin. Der neue Monat bringt für die Menschen in Deutschland die Zeitumstellung und einige weitere Änderungen mit sich. Warum Autofahrer vor der Montage ihrer Winterreifen prüfen sollten, welches Symbol auf ihren Reifen steht, zeigt die Übersicht der Änderungen im Oktober:

Neue Winterreifen-Regelung ab 1. Oktober

Ab 1. Oktober dürfen Autos bei winterlichen Witterungsbedingungen in Deutschland nur noch mit Reifen fahren, die das Alpine-Symbol tragen. Bisher durften Autofahrer auch sogenannte M+S-Reifen verwenden, wenn diese vor 2018 hergestellt wurden.

Mehr Bafög für Studierende ab Wintersemester 24/25

Bedürftige Studierende erhalten ab dem Wintersemester mehr Bafög. Der sogenannte Grundbedarfssatz steigt um fünf Prozent auf 475 Euro. Für Studierende, die nicht mehr zu Hause wohnen, steigt der Wohnzuschuss auf 380 Euro. Der Förderungshöchstbetrag steigt um 58 Euro, von 934 Euro auf 992 Euro. Studierende unter 25 Jahren aus ärmeren Haushalten haben zudem Anspruch auf einen einmaligen Studienstartzuschuss von 1.000 Euro.

Die Sommerzeit endet im Oktober

Sommerzeit endet, Winterzeit beginnt. Wir bekommen eine weitere Stunde: Am letzten Sonntag im Oktober endet in Deutschland und den meisten europäischen Ländern die Sommerzeit. In der Nacht zum Sonntag, 27. Oktober, werden die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt.

Wieder Nachtzüge zwischen Berlin und Paris

Die Nachtzüge von Berlin nach Paris und Brüssel fahren wieder – wie geplant ab 28. OktoberAufgrund von Bauarbeiten ist die Verbindung seit dem 12. August unterbrochen.

1. Oktober: Neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung

Fahrschüler müssen ab 1. Oktober erwarten Sie neue Fragen in der theoretischen Fahrprüfung. Die Fragenkataloge für verschiedene Fahrklassen werden zweimal im Jahr überarbeitet. Dabei werden Umformulierungen und neue Fragen berücksichtigt.

Neuheiten für Gaming-Fans

Auf der Leitmesse für Brettspiele „Spiel ’24“ in Essen ab 3. Oktober Auch dieses Jahr werden wieder neue Spiele präsentiert. Über 850 Aussteller aus fast 50 Nationen präsentieren die neuesten Karten-, Brett- und Würfelspiele.

RND/dpa