Sicher, die meisten Menschen freuen sich auf ihren nächsten Urlaub, ihre nächste Reise oder ihr nächstes Wochenende. Doch für manche ist der Urlaub in einer zunehmend hektischen Welt der einzige Ort geworden, an dem sie dem Alltag entfliehen und Stress abbauen können. Sobald Sie nach Hause kommen, ist der nächste Flug gebucht. Die Vorfreude dient als einziger Anker bzw. Lichtblick im Alltag, in Wirklichkeit fühlt man sich nicht mehr wohl. Nach dem Urlaub stellt sich ein wahres Stimmungstief ein. Warum entfliehen wir so gerne dem Alltag? Und kann daraus auch eine echte Sucht werden?

„Die kurze Antwort lautet: Ja, es ist möglich“, sagt der Sozialpsychologe Dr. Michael Brein zu Condé Nast Traveler. Es ist kompliziert herauszufinden, woher eine Reisesucht kommt. Die Psychologin Dr. Hanne Horvath sieht einen Grund im ständigen Alltagsstress, dem viele Menschen ausgesetzt sind. „Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von ständiger Erreichbarkeit, hohen Mobilitätsanforderungen und dem ständigen Vergleich mit anderen. Langfristig kann der damit verbundene Stress zu Erschöpfung, Schlafstörungen und Antriebslosigkeit führen“, erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news . „Urlaub bietet uns die Chance, uns bewusst vom Alltagsstress zu lösen, Abstand und neue Perspektiven zu gewinnen.“

Wenn ständiges Fernweh zum Problem wird

Aber wann sollten Sie sich ernsthafte Sorgen machen? Schließlich kann es nicht der Sinn des Lebens sein, nur für die Feiertage oder die beiden Wochenendtage zu leben und sich zwischendurch elend zu fühlen. „Es ist normal, dass wir von Zeit zu Zeit Phasen von Stress und Erschöpfung durchleben“, sagt Dr. Horvath. „Es ist wichtig, dass solche Phasen vorbeigehen und die Zeiten überwiegen, in denen wir gerne unseren Job machen oder uns wohlfühlen.“ Hälten diese Phasen über einen längeren Zeitraum an, könne dies laut dem Psychologen langfristig zu Erschöpfung oder Burnout führen.

So vermeiden Sie den „Urlaubsblues“.

Wenn man von einer Reise nach Hause kommt, dauert es oft ein paar Tage, bis man wieder im Alltag angekommen ist, und manche verfallen in einen regelrechten „Urlaubsblues“. Dr. Horvath rät dazu, die Rückkehr aus dem Urlaub rechtzeitig im Voraus zu planen: „Kommen Sie besser nicht am Sonntagabend nach Hause, wenn Sie am Montagmorgen wieder zur Arbeit müssen. Ein bis zwei zusätzliche Tage zwischen Rückkehr und Arbeitsbeginn ermöglichen eine entspannte Einarbeitung.“ die Sie auspacken, Wäsche waschen und sich für die Arbeit fertig machen können. Hilfreich ist es auch, vor dem Urlaub keine großen To-Dos hinter sich zu lassen. „So vermeiden wir während unserer Auszeit ständige Gedanken über die anstehenden Aufgaben und können besser loslassen.“

Generell ist es laut Dr. Horvath aber auch wichtig, kleine Rituale in den Alltag einzubauen, die Stress abbauen – und sich so fast jeden Tag ein bisschen Urlaub oder eine Auszeit gönnen. Etwa alle vier Stunden sollten Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Abschalten und Entspannen nehmen. Eine einfache Verschnaufpause genügt. „Wer sich diese kleinen Pausen bewusst gönnt, kann Stress abbauen, entspannen und neue Kraft tanken“, sagt die Psychologin.