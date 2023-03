Nach drie Jahren Abstinenz kehrt Nico Hülkenberg als Stammfahrer in die Formel 1 zurück. De comebacker is der einzige Deutsche im Rennzirkus. Met RTL/ntv spraken ze over Start im Haas-Team, den Umgang mit Teamchef Günther Steiner sowie über die Schumachers.

Drei Jahre lang saß Nico Hülkenberg nu sporadisch in Rennautos. Als Ersatzfahrer is ooit een keer ontstaan, toen Racing Point en Aston Martin ons terzijde stonden. Seine letzte Saison als Stammfahrer bei Renault liegt vier jaar geleden, voor de Franse Rennstall war er von 2017 bis 2019 aktiv. Nun aber ist er zurück in der Formel 1 – als Stammfahrer im Haas-Team.

“Ich bin froh, dass dielange Wartezeit nun endlich vorbei ist. Die Tests liggen achter ons, jetzt krijgt es wieder in die Realität und in den Wettkampf – Showtime! Da geht es wieder um die Wurst, darauf freue ich mich”, sagt der 35 -jaar gegenüber RTL/ntv. Wieder Teil des großen Formel-1-Zirkus’ zu sein, erfüllt Hülkenberg mit großer Vorfreude: “Ich bin im Moment einfach happy mit meiner Situation und mit mir im Reinen. habe nach den drei Jahren. Das war nicht selbstverständlich. (… ) Ich fühle mich whoder amrichtigen Ort and hongerig auf die bevorstehende Aufgabe.”

Am kommenden Wochenende geht es mit dem Großen Preis von Bahrein die vroeger veel geld verdiende. Am Sonntag start das eerste Saisonrennen (beide 16 Uhr/Sky en im ntv.de-Liveticker). Hülkenberg wordt dan een van de einzige Duitse seinen, der in een rennauto sitzen wird. Schließlich hatte er mit seinem Engagement bei Haas seinen Landsmann Mick Schumacher verdreven, Sebastian Vettel hatte seine Karriere im Winter beendet. Für Hülkenberg is niet relevant: “Ehrlich gesagt Denke ich da gar nicht drüber nach. Ich worde versuchen, die deutsche Fahne hochzuhalten so gut es geht und die Deutschen auch ein Stück weit stolz und happy zu machen.”

Hülkenberg stopt kuriosen Rekord

Die bisherigen Eindrücke des Rennfahrers in seinem neuen Dienstwagen VF-23 sind dabei überwiegend positief, wie Hülkenberg erklärte: “Wir haben die drei Testtage gut genutzt, ich habe mich auf Anhiebrecht wohlgefühlt. Im Team hoe dan ook, aber auch im Auto bin ich auf einem Ich fühle mich entsprechendrecht gut vorbereitet für das erste Rennen.”

Hülkenberg stopte zwart met zijn heute den Rekord des Fahrers mit den meisten Rennstarts, ohne jemals auf das Siegerpodest gefahren zu sein. Die Statistieken hebben de meeste kans op Gunsten lesen, maar met de 181 gewonnen F1-Rennen schon mehr Grands Prix van Buckel als zo mancher weltberühmte Champion wie Niki Lauda, ​​​​Jacques Villeneuve of Mika Häkkinen. Selbst Formel-1-Legend Alain Prost kan worden überholt in der bevorstehenden Saison von Hülkenberg in Sachen Rennstarts (199).

Over het algemeen is het zo dat als een van de 13-jarige karrières in de Königsklasse des Motorsports zurückblicken kann, de Haas-Pilot over de beste kwaliteit beschikte: “Eiserner Wille, Disziplin en Leistung. Ohne Leistung hätte ich all die Jahre nicht überlebt en wäre nicht zu zo vallen Rennen komkom.

“Wir sind beide No-Bullshit-Guys!”

Den Umgang in seinem neuen Team beschrijft Hülkenberg als herzlich vom ersten Tag an. Het Amerikaans-Amerikaanse team wordt na Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point en Aston Martin voorbereid door de siebte Konstrukteur, voor een WM-Punkte in der Formel 1 fährt. Haas teamchef Günther Steiner rapporteerde aan Hülkenberg: “Het is de eerste keer dat ik een teamchef ben die Duits spreekt. Dat is een geweldige ervaring. Met beide heren, No-Bullshit-Guys! Damit kommen wir beide sehr gut klar.”

Steiner kan het beste de grote Ziel des Teamsvormt, um den sechsten Platz in der Konstrukteurs-WM mitfighten zu wollen. 2022 Landete Haas mit der Fahrerpaarung Mick Schumacher en Kevin Magnussen noch op Platz acht met 37 Zählern. Angesprochen auf seine persönliche Zielsetzung stellte der Polesetter von São Paulo 2010 duidelijk, dat is de nieuwe Boliden die waarschijnlijk in de Punkteränge fahren will. Zur Erinnerung: Sollte Hülkenberg stolze 79 Zähler einsammeln, würde er die Marke von 600 Punkten in seiner gesamten Formel-1-Laufbahn knacken. “Das würde ich sofort unterschreiben” meinte er lachende angesprochen auf diese wohl etwas vermessene Zielsetzung.

Muts voor Mick Schumacher

Deutlich über dieser Marke ligt natürlich Deutschlands größte Formel-1-Legend Michael Schumacher. Auch mit ihm ist Hülkenberg noch zusters gefahren. Als 13 jaar geleden in het eerste Saison begon, signaleerde Schumacher Comeback. Der Rekordweltmeister war immer sein großes Idol. Im Rennzirkus is een van de langste nicht mehr zu sehen. Snel Zehn Jahre ist der schwere Unfall Schumachers beim Skifahren schon haar. Seitdem gibts es keinerlei Informationen über dessen Gesundheitszustand. Hülkenberg respecteert sterft: “Ich bin nicht in der Lage, irgendetwas zu sagen, weil ich es schlichtweg nicht weiß. Mir steht es auch nicht zu at all, da etwas zu sagen of zu äußern. Als de familie zo möchte, dann muss man das respect.”

Het is mogelijk dat de Sohn seines Vorbilds um den Stammplatz bei Haas duelierte, is een van de beste Konstellation. Als de Hülkenberg de kans krijgt om door te gaan, is er een groter perspectief van de jonge Schumachers in der Formel 1: “Mick is niet zo wirklich noch am Anfang seiner Karriere, noch ein junger Spund. viel van leer”, is het zeker van de F1-comebacker.

Of Mercedes nu Schumacher als Ersatzfahrer bestens aufgehoben, meinte Hülkenberg: “Er ist bei einem der besten Teams, die in den letzten zehn Jahren mehr of weniger alles in Grund und Boden gefahren haben. und das dann auch verwerten können, valt er den Weg zurück findet.”