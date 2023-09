Die Zahlen zeigen, dass Söhne länger brauchen, um das Haus zu verlassen als Töchter. Junge Männer verließen ihr Elternhaus im Durchschnittsalter von 24,5 Jahren, junge Frauen verließen ihr Elternhaus mit 23 Jahren.

Das durchschnittliche Auszugsalter in Deutschland lag unabhängig vom Geschlecht bei 23,8 Jahren. Im EU-weiten Vergleich ist das relativ früh: Der EU-Durchschnitt liegt nach Schätzungen des EU-Statistikamtes Eurostat bei 26,4 Jahren.

Süd- und osteuropäische Länder verzeichneten das höchste Alter, in dem Menschen ihr Elternhaus verließen. In Kroatien lag das durchschnittliche Auszugsalter bei 33,4 Jahren und damit am höchsten in der EU, gefolgt von der Slowakei mit 30,8 Jahren und Griechenland mit 30,7 Jahren.

In Nordeuropa verlassen die Menschen dagegen früher das Haus: In Finnland liegt der Durchschnitt laut Bundesamt bei 21,3 Jahren, in Schweden bei 21,4 Jahren und in Dänemark bei 21,7 Jahren.

Der Trend, dass junge Frauen früher als Männer den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, gilt für alle EU-Länder.

