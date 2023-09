Die Ukraine wird mit der bisherigen F-16-Lieferung wohl nicht in der Lage sein, die Souveränität über ihren Luftraum zurückzugewinnen. Dennoch trägt die Entsendung der Kampfflugzeuge dazu bei, den Feind in Schach zu halten. Bevor sie jedoch eingesetzt werden können, müssen Vorbereitungen getroffen werden.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov erwartet im kommenden Frühjahr den Einsatz westlicher F-16-Kampfflugzeuge gegen die russischen Angreifer. In einem Interview mit der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform sagte der Minister, dass neben der Ausbildung der Piloten an den Kampfflugzeugen auch die Infrastruktur im Land sowie Experten und Einrichtungen für die Wartung bereitgestellt werden müssten. Es sollte also Frühling sein, bevor die Maschinen tatsächlich vorne eingesetzt werden.

Die Niederlande, Dänemark und Norwegen haben der Ukraine F-16-Lieferungen zugesagt. Reznikov sagte, er müsse mehrere Briefe schreiben, in denen er versicherte, dass diese NATO-Waffen nicht gegen russisches Territorium eingesetzt würden. Russland hat gewarnt, dass der Einsatz westlicher Kampfflugzeuge zu einer weiteren Eskalation der Gewalt im Krieg beitragen werde.

Bisher wurden dem Land mehr als 50 Flugzeuge zugesichert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte kürzlich sogar insgesamt 160 F-16, mit denen das Land die Souveränität über seinen Luftraum zurückgewinnen will. Mehrere Länder sind an der Ausbildung ukrainischer Piloten beteiligt.

Minister Resnikov bezifferte in dem Interview die Militärhilfe der westlichen Verbündeten der Ukraine auf rund 100 Milliarden US-Dollar (rund 93 Milliarden Euro), davon allein knapp 60 Milliarden US-Dollar aus den USA. Das ist Geld, das für Waffen, militärische Ausrüstung und Munition ausgegeben wurde. Darüber hinaus erhält die Ukraine immer wieder Milliardenhilfen aus dem Westen, etwa zur Finanzierung ihres Staatshaushalts.