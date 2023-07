FFrankreich ruht auch in der fünften Nacht nach dem Tod eines Teenagers durch eine Polizeikugel nicht. In mehreren Städten kam es in der Nacht zum Sonntag zu Unruhen, das Ausmaß der Gewalt war jedoch geringer als in den Nächten zuvor. „Ruhigere Nacht dank der entschlossenen Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden“, schrieb Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter.

Bis 3.30 Uhr MESZ registrierten die Behörden keine Ausschreitungen im Ausmaß der Vornächte. Bislang gab es 486 Festnahmen – überwiegend jedoch wegen Mitführens von waffenfähigen Gegenständen oder Wurfgegenständen.

Die weltberühmte Pariser Einkaufsstraße Champs Élysées wurde von einem großen Polizeiaufgebot mit Tränengas geräumt, wie „Le Figaro“ berichtete. Auch in Lyon und Nizza kam es zu erneuten Plünderungen. Angesichts der Unruhen hat Präsident Emmanuel Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland abgesagt.

Auch in Marseille lösten Sicherheitskräfte Massenansammlungen junger Menschen in der Innenstadt auf. Laut vorläufiger Bilanz der Behörden kam es dort zu 56 Festnahmen. Die Demonstrantengruppen waren daher kleiner als in der Nacht zuvor. Die regionale Polizeibehörde teilte mit, dass es in Marseille keine „Plünderungsszenen“ wie in der Nacht zuvor gegeben habe.







Premierministerin Élisabeth Borne lobte die Einsatzkräfte: Sie hätten angesichts der Gewalt vorbildlichen Mut bewiesen, schrieb sie auf Twitter. Zur Wahrung der Ordnung waren 45.000 Polizisten und Tausende Feuerwehrleute im Einsatz.

Massives Polizeiaufgebot

Die Lage in Marseille sei angespannt, aber unter Kontrolle, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. Den ganzen Abend über bildeten sich Gruppen, die Schäden anrichteten, teilte die Präfektur Bouches-du-Rhône laut „Le Parisien“ mit. Die Polizei versuchte, die Menschen mit Tränengas auseinanderzutreiben.

Insbesondere in Marseille, Lyon und Grenoble wurde die Polizeipräsenz massiv erhöht. Nachdem zuvor in Marseille eine Waffenkammer geplündert worden war, war die Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen, Hubschraubern und Spezialeinheiten vor Ort.

Auslöser der Ausschreitungen war der Tod eines Jugendlichen durch einen Polizisten vor wenigen Tagen. Der 17-Jährige wurde am Dienstag in Nanterre von einer Motorradpatrouille am Steuer eines Autos angehalten. Als der junge Mann plötzlich losfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Die Beamten hatten zunächst erklärt, dass die Jugendlichen sie überfahren wollten. Erst als von den Medien verifizierte Videobilder des Vorfalls in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, rückten sie von dieser Darstellung und der angeblichen Absicht, den Jugendlichen zu töten, ab. Der für seinen Tod verantwortliche Polizist wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.







Der Vorfall löste in Frankreich eine Welle der Gewalt aus. Am frühen Samstagmorgen sagte Innenminister Darmanin nach einer weiteren Nacht der Gewalt, sie sei „weniger intensiv“ als zuvor. Die von ihm vorgelegten Zahlen klangen allerdings nicht beruhigend: 1.311 Festnahmen – deutlich mehr als in den Nächten zuvor – 406 davon allein in Paris und 79 Polizisten verletzt.

Der junge Mann wurde am Samstagnachmittag in seiner Heimatstadt Nanterre bei Paris beigesetzt. Beobachter hatten zuvor befürchtet, dass die Beerdigung erneut Öl ins Feuer gießen könnte. Doch in Nanterre blieb es laut „Le Parisien“ bis Mitternacht ruhig.

Macron sagt Deutschlandbesuch ab

Wegen der Unruhen sagte Präsident Macron am Samstag seinen Staatsbesuch in Deutschland ab. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen. Doch die innenpolitische Lage zwingt Macron dazu, in Frankreich zu bleiben.

Auch in Frankreich wurden mehrere Konzerte, Modenschauen und andere kulturelle Veranstaltungen abgesagt. Busse und Straßenbahnen verkehren derzeit nur tagsüber, der Verkauf und das Mitführen von Feuerwerkskörpern und brennbaren Stoffen sind verboten. Allerdings hat die Regierung noch keinen nationalen Notstand ausgerufen und Ausgangssperren wurden nur in Kleinstädten verhängt.

Das Auswärtige Amt hat am Samstag angesichts der Ausschreitungen seine Reise- und Sicherheitshinweise aktualisiert. Reisende wurden gebeten, sich über die jeweilige Lage zu informieren und flächendeckende gewalttätige Ausschreitungen zu meiden. Darüber hinaus sollten je nach Reiseziel erhebliche Einschränkungen bei der Programmplanung berücksichtigt werden, insbesondere am Abend und in der Nacht. Das Auswärtige Amt verwies darauf, dass es in einigen Bezirken und Vororten von Paris sowie in anderen größeren Städten Frankreichs zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen sei. Einige Städte haben nächtliche Ausgangssperren zwischen 21 oder 23 Uhr und 6 Uhr verhängt. Dies gilt oft nur für Minderjährige unter 16 Jahren.