Mehr als 3.800 Tote nach Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Rettungskräfte in der türkischen Stadt Sanliurfa

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Gesamtzahl der Toten auf mehr als 3.800 gestiegen. Mindestens 2379 Menschen seien in der Türkei getötet worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Dienstagabend (Ortszeit). Fast 14.500 Menschen wurden verletzt. In Syrien meldeten die Regierung und Rettungskräfte mindestens 1.444 Tote und mehr als 3.500 Verletzte.

Das Beben der Stärke 7,8 traf die bereits vom Bürgerkrieg in Syrien schwer getroffene Region am frühen Montagmorgen. In den folgenden Stunden wurde das türkisch-syrische Grenzgebiet von mehr als 50 Nachbeben erschüttert. Einer von ihnen hatte eine Stärke von 7,5.

Die Erschütterungen verursachten auf beiden Seiten der Grenze enorme Zerstörungen. Zahlreiche Häuser stürzten ein, allein in der Türkei wurden nach Angaben der Behörden rund 4.900 Häuser zerstört. Zahlreiche Menschen wurden verschüttet, Rettungskräfte suchten fieberhaft unter den Trümmern nach Überlebenden. Erschwert wurden die Rettungsarbeiten durch einen heftigen Wintersturm. Die wichtigsten Flughäfen in der Region mussten wegen des Erdbebens und des Sturms ihren Betrieb einstellen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine siebentägige Staatstrauer angeordnet. Deutschland und zahlreiche andere Länder mobilisierten Nothilfe für die Erdbebenopfer.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten seismischen Regionen der Welt. 1999 starben bei einem Erdbeben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden des Landes mehr als 17.000 Menschen. Ein Erdbeben der Stärke 7,8 wurde zuletzt im Jahr 1939 registriert. Damals starben in der östlichen Provinz Erzincan 33.000 Menschen.

