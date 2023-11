Mehr als 3.600 palästinensische Kinder im Krieg getötet: Gesundheitsministerium von Gaza

DEIR AL-BALAH, Gazastreifen (AP) – In den ersten 25 Tagen des Terroranschlags wurden mehr als 3.600 palästinensische Kinder getötet Krieg zwischen Israel und Hamas, so das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza. Sie wurden von Luftangriffen getroffen, von fehlgezündeten Raketen zerschmettert, von Explosionen verbrannt und von Gebäuden zerquetscht, und unter ihnen waren Neugeborene und Kleinkinder, begeisterte Leser, angehende Journalisten und Jungen, die glaubten, in einer Kirche in Sicherheit zu sein.

Fast die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des überfüllten Streifens sind unter 18 Jahre alt, 40 % davon sind Kinder bisher getötet im Krieg. Eine letzte Woche veröffentlichte Analyse der Daten des Gaza-Gesundheitsministeriums durch Associated Press ergab, dass bis zum 26. Oktober 2.001 Kinder im Alter von 12 Jahren und darunter getötet worden waren, darunter 615 im Alter von 3 Jahren oder jünger.

„Wenn Häuser zerstört werden, stürzen sie auf den Köpfen der Kinder ein“, sagte der Schriftsteller Adam al-Madhoun am Mittwoch, als er seine vierjährige Tochter Kenzi im Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhaus in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum von Gaza tröstete. Sie überlebte einen Luftangriff, bei dem ihr der rechte Arm abgerissen, ihr linkes Bein zerquetscht und ihr Schädel gebrochen wurde.

Israel gibt an, dass seine Luftangriffe auf militante Standorte und Infrastruktur der Hamas abzielen, und wirft der Gruppe vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu nutzen. Es heißt auch mehr als 500 militante Raketen sind fehlgeschlagen und landete in Gaza, wobei eine unbekannte Anzahl Palästinenser getötet wurde.

Laut der weltweiten Wohltätigkeitsorganisation Save the Children wurden in Gaza in etwas mehr als drei Wochen mehr Kinder getötet als in allen Konflikten auf der Welt zusammen in den letzten drei Jahren. Beispielsweise seien im gesamten vergangenen Jahr in zwei Dutzend Kriegsgebieten 2.985 Kinder getötet worden.

„Gaza ist zu einem Friedhof für Tausende von Kindern geworden“, sagte James Elder, ein Sprecher von UNICEF, dem UN-Kinderhilfswerk.

Bilder und Aufnahmen von schockierten Kindern, die in Gaza aus den Trümmern gezogen werden oder sich auf schmutzigen Krankentragen winden, sind alltäglich geworden haben Proteste auf der ganzen Welt angeheizt. Zu den Szenen der jüngsten Luftangriffe gehörten ein Retter, der ein schlaffes Kleinkind in einem blutigen weißen Tutu wiegte, ein bebrillter Vater, der sein totes Kind kreischend an die Brust drückte, und ein benommener, mit Blut und Staub bedeckter Junge, der allein durch die Ruinen taumelte.

„Es ist ein Fluch, in Gaza Eltern zu sein“, sagte Ahmed Modawikh, ein 40-jähriger Zimmermann aus Gaza-Stadt, dessen Leben durch den Tod seiner 8-jährigen Tochter erschüttert wurde Fünf Kampftage im Mai.

Auch israelische Kinder wurden getötet. Während Der brutale Amoklauf der Hamas am 7. Oktober Im gesamten Süden Israels, der den Krieg auslöste, töteten die bewaffneten Männer mehr als 1.400 Menschen. Darunter seien Babys und andere Kleinkinder, sagten israelische Beamte, nannten jedoch keine genauen Zahlen. Etwa 30 Kinder gehörten auch zu den rund 240 Geiseln, die die Hamas nahm.

Während israelische Kampfflugzeuge Gaza bombardieren, drängen sich palästinensische Kinder mit Großfamilien in Wohnungen oder UN-Unterkünften. Obwohl Israel es getan hat forderte die Palästinenser auf, das Land zu verlassen Obwohl der nördliche Gazastreifen im Süden des Streifens liegt, hat sich nirgendwo im Gebiet als sicher vor seinen Luftangriffen erwiesen.

„Die Menschen fliehen vor dem Tod, nur um den Tod zu finden“, sagte Yasmine Jouda, die am 22. Oktober 68 Familienmitglieder bei Luftangriffen verlor, die zwei vierstöckige Gebäude in Deir al-Balah zerstörten, wo sie im Norden des Gazastreifens Zuflucht gesucht hatten.

Die einzige Überlebende des Angriffs war Joudas einjährige Nichte Milissa, deren Mutter während des Angriffs Wehen eingesetzt hatte und tot unter den Trümmern aufgefunden wurde, während die Köpfe ihrer leblosen Zwillinge aus ihrem Geburtskanal auftauchten.

„Was hat dieses kleine Baby getan, um ein Leben ohne Familie zu verdienen?“ Sagte Jouda.

Israel macht die Hamas für die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen verantwortlich – nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens liegt sie inzwischen bei über 8.800 –, weil die militante Gruppe von überfüllten Wohnvierteln aus operiert. Palästinenser verweisen auf die steigende Zahl an Opfern als Beweis dafür, dass israelische Angriffe wahllos und unverhältnismäßig seien.

Laut Ärzten hat der Krieg mehr als 7.000 palästinensische Kinder verletzt und bei vielen lebensverändernde Probleme hinterlassen.

Kurz vor dem Krieg ging Joudas Nichte Milissa zum ersten Mal ein paar Schritte. Sie wird nie wieder laufen. Ärzte sagen, der Luftangriff, der die Familie des Mädchens tötete, habe ihr die Wirbelsäule gebrochen und sie von der Brust abwärts gelähmt. Gleich einen Flur weiter von ihr entfernt, im überfüllten Zentralkrankenhaus von Gaza, wachte die vierjährige Kenzi schreiend auf und fragte, was mit ihrem fehlenden rechten Arm passiert sei.

„Es wird so viel Sorgfalt und Arbeit erfordern, sie an den Punkt zu bringen, an dem sie ein halb normales Leben führen kann“, sagte ihr Vater.

Sogar diejenigen, die körperlich unversehrt sind, können es sein gezeichnet von den Verwüstungen des Krieges.

Für 15-Jährige in Gaza ist es der fünfte Krieg zwischen Israel und der Hamas, seit die militante Gruppe 2007 die Kontrolle über die Enklave übernommen hat. Sie kennen nur ein Leben unter einem Bestrafung der israelisch-ägyptischen Blockade Das hält sie davon ab, ins Ausland zu reisen, und zerstört ihre Hoffnungen für die Zukunft. Nach Angaben der Weltbank liegt die Jugendarbeitslosenquote in der Gegend bei 70 %.

„Es gibt keine Hoffnung für diese Kinder, Karriere zu machen, ihren Lebensstandard zu verbessern, Zugang zu besserer Gesundheitsversorgung und Bildung zu erhalten“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Verantwortungsprogramms von Defence for Children International in den palästinensischen Gebieten.

Aber in diesem Krieg, fügte er hinzu, „geht es um Leben und Tod.“

Und in Gaza, Der Tod ist überall.

Hier sind nur einige der 3.648 palästinensischen Kinder und Minderjährigen, die im Krieg getötet wurden.

ASEEL HASSAN, 13

Aseel Hassan war eine ausgezeichnete Schülerin, sagte ihr Vater Hazem Bin Saeed. Sie verschlang die klassische arabische Poesie, lernte deren strenge Metrik und Reimschemata auswendig und schwelgte in ihren mystischen Bildern und üppigen Metaphern. Während des Krieges, als israelische Bombenangriffe so nahe kamen, dass ihre Mauern bebten, bewirtete sie ihre Verwandten, indem sie berühmte Verse aus Abu Al Tayyib al-Mutanabbi, einem irakischen Dichter aus dem 10. Jahrhundert, rezitierte, sagte ihr Vater.

„Als ich sie fragte, was sie als Erwachsener machen wollte, antwortete sie: Lesen“, sagte der 42-jährige Bin Saeed. „Gedichte waren Aseels Flucht.“

Ein Luftangriff am 19. Oktober zerstörte sein dreistöckiges Haus in Deir al-Balah und tötete Aseel und ihren 14-jährigen Bruder Anas.

MAJD SOURI, 7

Die Explosionen machten Majd Angst, sagte sein Vater, der 45-jährige Ramez Souri.

Er vermisste es, mit seinen Schulfreunden Fußball zu spielen. Er war am Boden zerstört, weil der Krieg die mit Spannung erwartete Reise seiner christlichen Familie nach Nazareth, der Stadt in Israel, in der Jesus der Überlieferung nach aufgewachsen war, abgesagt hatte.

„Baba, wohin können wir gehen?“ fragte Majd immer wieder, wenn Luftangriffe donnerten. Die Familie, gläubige Mitglieder der kleinen christlichen Gemeinschaft in Gaza, hatte endlich eine Antwort – die griechisch-orthodoxe Kirche St. Porphyrius in Gaza-Stadt.

Souri sagte, Majd habe sich beruhigt, als sie in der Kirche ankamen, wo Dutzende christliche Familien Zuflucht gesucht hatten. Gemeinsam beteten und sangen sie.

Am 20. Oktober schlug ein Granatsplitter in das Kloster ein und tötete 18 Menschen. Unter den Toten waren Majd und seine Geschwister, die neunjährige Julie und der 15-jährige Soheil. Israel sagt, es habe eine nahegelegene Hamas-Kommandozentrale angegriffen.

Majd wurde unter den Trümmern gefunden, die Hände um den Hals seiner Mutter gelegt. Sein Gesicht war völlig verbrannt.

„Meine Kinder wollten einfach nur Frieden und Stabilität“, sagte Souri mit brüchiger Stimme. „Mir ging es nur darum, dass sie glücklich waren.“

KENAN UND NEMAN AL-SHARIF, 18 Monate

Karam al-Sharif, ein Mitarbeiter des palästinensischen Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, konnte am Mittwoch kaum sprechen, als er im Krankenhaus über den kleinen Leichen seiner Kinder kniete. Seine Töchter, der fünfjährige Joud und der zehnjährige Tasnim, waren verschwunden.

Auch seine 18 Monate alten Zwillingssöhne Kenan und Neman sind verschwunden. Al-Sharif schluchzte, als er Kenan umarmte und sich verabschiedete. Nemans Leiche lag immer noch verloren unter den Trümmern des sechsstöckigen Turms, in dem die Familie im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza Zuflucht gesucht hatte.

„Sie hatten hier keine Zeit“, sagte Sami Abu Sultan, al-Sharifs Bruder, einen Tag nach der Zerstörung des Gebäudes über die kleinen Jungen. „Es war Gottes Wille.“

MAHMOUD DAHDOUH, 16

Am 25. Oktober fing der Livestream von Al Jazeera den erschreckenden Moment ein, als der Chef des Gaza-Büros, Wael Dahdouh entdeckte einen israelischen Luftangriff hatte seine Frau, seine sechsjährige Tochter, seinen kleinen Enkel und seinen 16-jährigen Sohn Mahmoud getötet.

Dahdouh, der im Krankenhaus von Fernsehkameras überschwemmt wurde, weinte über seinen jugendlichen Sohn und murmelte: „Du wolltest Journalist werden.“

Mahmoud war Oberstufenschüler der säkularen American International High School in Gaza-Stadt. Er wollte ein englischsprachiger Reporter werden und verbrachte seine Zeit damit, seine Kamerafähigkeiten zu verbessern und Amateur-Reportageclips auf YouTube zu veröffentlichen, sagte Dahdouh.

Ein Video, das Mahmoud wenige Tage vor seinem Tod drehte, zeigte verkohlte Autos, dunklen Rauch und dem Erdboden gleichgemachte Häuser. Er und seine Schwester Kholoud hielten abwechselnd einen Monolog und bemühten sich, trotz des Windes gehört zu werden.

„Dies ist der heftigste und gewalttätigste Krieg, den wir je in Gaza erlebt haben“, sagte Mahmoud und zerschnitt die Luft mit seinen Händen.

Am Ende des Clips starrten die Geschwister direkt in die Kamera.

„Hilf uns, am Leben zu bleiben“, sagten sie einstimmig.

DeBre berichtete aus Jerusalem.

