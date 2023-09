Rabat. Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind mindestens 296 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium des nordwestafrikanischen Landes am frühen Samstagmorgen mit. Darüber hinaus wurden 153 Verletzte zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die meisten Schäden entstanden außerhalb der Städte. Bilder und Videos aus sozialen Netzwerken zeigen zerstörte Gebäude in Städten und Menschen, die auf der Straße sitzen. Medienberichten zufolge wurden auch historische Wahrzeichen beschädigt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Nach Angaben des US-Erdbebenobservatoriums USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,8 und ereignete sich in einer Tiefe von 18,5 Kilometern, gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch und 60 Kilometer nordöstlich der Stadt Taroudant. Das Epizentrum lag im Atlasgebirge. Das Geophon des Helmholtz-Zentrums Potsdam gab die Stärke des Bebens mit 6,9 an. Kurze Zeit später meldeten die US-Behörden ein Nachbeben der Stärke 4,9.

Das Erdbeben war in einem Umkreis von 400 Kilometern zu spüren

Augenzeugen zufolge löste das Erdbeben in Marrakesch, Agadir und anderen Städten Panik bei den Bewohnern aus. Wie die Zeitung „Le Matin“ berichtete, war das Erdbeben auch in Rabat und Casablanca zu spüren.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Marokkaner haben Videos gepostet, auf denen Gebäude zu sehen sind, die in Schutt und Asche gelegt wurden, sowie beschädigte Teile der berühmten roten Mauern, die die Altstadt von Marrakesch umgeben, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Andere Videos zeigen schreiende Menschen, die Restaurants in der Stadt verlassen. Berichten zufolge war das Beben auch in Portugal und Algerien zu spüren.

Nasser Jabour, Leiter einer Abteilung am National Institute of Geophysics, bestätigte, dass die Nachbeben weniger schwerwiegend waren. Das Beben sei in einem Umkreis von 400 Kilometern zu spüren gewesen, sagte er der marokkanischen Nachrichtenagentur MAP. Es ist das erste Mal seit einem Jahrhundert, dass in Marokko ein so starkes Erdbeben registriert wurde.

Bundeskanzler Olaf Scholz drückte sein Beileid aus. „Das sind schlechte Nachrichten aus Marokko“, sagte der SPD-Politiker auf der Plattform X (ehemals Twitter). „In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen, die von dieser Naturkatastrophe betroffen sind.“ Scholz befindet sich derzeit zum G20-Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.

Die Europäische Union bot Marokko Hilfe an. „Die EU ist bereit, Marokko in diesen schwierigen Momenten zu unterstützen“, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Die Nachrichten aus dem Land sind schrecklich. Seine Gedanken sind bei allen Betroffenen der Tragödie und bei den Rettungskräften. Michel sprach auch vom G20-Gipfel.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Erdbeben in Nordafrika sind relativ selten. Nach Angaben des Senders Al Arabiya ereignete sich 1960 in der Nähe von Agadir ein Erdbeben der Stärke 5,8, bei dem Tausende Menschen ums Leben kamen.

RND/dpa