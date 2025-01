Letztes Jahr wurde die neueste Komödie von „Fack Ju Göhte“ -Merkerin Bora Dagtekin zu einem echten Hit. Der Film war in der Lage, mehr als 2,7 Millionen Zuschauer in die Kinos zu locken. Jetzt finden Sie in Netflix „Chantal im Märchenland“.

Der Regisseur und Autor Bora Dagtekin ist einer der großen Comedy -Hitgarants der deutschen Filmlandschaft. Wir schulden ihm nicht nur extrem unterhaltsame Serien wie „Turkish for Anfers“ oder „Doctor’s Diary“. Trotz seiner Kino -Komödien hat Dagtekin bereits mehrmals die lachenden Muskeln der Deutschen zittern lassen. Er erzielte den größten Erfolg mit der Trilogie „Fack Ju Göhte“. Zwischen 2013 und 2017 wurden für die drei Filme insgesamt rund 21 Millionen Tickets verkauft.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass das jüngste Ableger auch großes Interesse weckte. Im März 2024 begann „Chantal in the Ärchenland“ konnte mehr als 2,7 Millionen Zuschauer in die Kinos anziehen. Damit bewegte sich der Spin-off nicht ganz in den gleichen Kugeln wie die Haupttrilogie, aber der Film belegt somit den bemerkenswerten dritten Platz der erfolgreichsten Kinofilme in Deutschland. Respektieren! Ab dem heutigen 29. Januar 2025 können Sie jetzt auch „Chantal im Märchenland“ in Netflix streamen. Alternativ können Sie den Film auch bei Amazon Prime Video finden – aber nur für eine geringe Gebühr für die Kreditvergabe oder den Kauf.

Insbesondere Fans der „Fack Ju Göhte“ -Filme bekommen ihr Geld mit „Chantal im Märchenland“. Die Komödie richtet sich jedoch eher auf eine jüngere Zielgruppe. Denn wie der Chefredakteur Christoph Petersen in unserer offiziellen Kritik am Film erklärt, ist der Humor viel spitz als mit seinen Vorgängern, so dass „man sich im Protagonisten, der mit Referenzen der Popkultur gepflastert ist, schnell verloren fühlen kann“ . Trotzdem Es gab 3,5 von 5 möglichen Stars für die unterhaltsame Fantasy -Komödie.

Neben Jella Haase in ihrer Parade -Rolle als Chantal und Gizem Emre als Zeyneb ist Max von der Groeben („The Lunch Woman“) eine weitere Alumni „Fack Ju Göhte“. Und auch Elyas M’Barek („Türkisch für Anfänger“) hat einen kleinen Gastauftritt in „Chantal im Märchenland“. Mido Kotaini („Almanien“), Maria Ehrich („Rubinrot“), Nora Tschirner („One for the Road“), Frederick Lau („4 Blöcke“) und Alexandra Maria Lara („The Subs“) sind ebenfalls Teil der Ensembles.

Möchtegern-Social Media Star in einer Fabelwelt: Dies ist „chantal im Märchenland“

Auch nach ihren Schulzeiten ist Chantal immer noch davon überzeugt, dass sie als Influencer wirklich anfangen kann. Bisher fehlt ihr jedoch etwas Wichtiges: den Anhängern. Wenn sie und ihre beste Freundin Zeynep auf einen alten Spiegel stoßen, den Sie als ein Social -Media -Gimmick betrachten, werden Sie plötzlich von Magie in einer verzauberten Märchenwelt von Magie gezogen. Dies scheint die perfekte Gelegenheit für Chantal zu sein, denn als Prinzessin kann der beste Inhalt erstellt werden, oder?

Einmal in der Märchenwelt ist der Prinz, der bereit zu heiraten ist, erstaunt: Sie haben noch nie eine so außergewöhnliche Prinzessin gesehen! Chantal und Zeynep stellen schnell fest, dass sie in der märchenhaften „Dornröschen“ landeten. In der Welt der Feen und Hexen ist jedoch viel anders als die Geschichten der Grimm -Brüder. In der Mitte dieses Chaos müssen Chantal und Zeynep einen Weg zurück in ihre eigene Welt finden …

